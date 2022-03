Sabato 12 e domenica 13 marzo [VIDEO] sul piano astrale la Luna stazionerà nell'orbita del Cancro, mentre il Sole, Nettuno e Giove risiederanno sui gradi dei Pesci. Plutone, intanto, continuerà il moto in Capricorno, così come Marte, Mercurio, Venere e Saturno rimarranno in Acquario. Urano, infine, proseguirà il domicilio in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Cancro, meno roseo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: coinvolgenti. Il ménage amoroso del dodicesimo segno zodiacale, durante il fine settimana, potrebbe avanzare sui binari dell'inconsueto, in quanto i nativi coinvolgeranno il partner a intraprendere una nuova esperienza insieme, come un viaggio fuori porta in un luogo inusuale oppure un ristorante inedito.

2° posto Cancro: sereni. Le prime due decadi dei nati sotto il segno del Cancro trascorreranno, con tutta probabilità, 48 ore nelle quali sarà semplice riconnettersi con sé stessi, rimettendo in ordine le idee così da avere più chiaro che strade esistenziali imboccare a breve. Oltre a una maggiore lucidità mentale, il segno d'Acqua noterà anche maggior equilibrio nei rapporti relazionali e ciò, di conseguenza, gli permetterà di divenire decisamente più sereno.

3° posto Ariete: relax. Sino al tardo pomeriggio domenicale, il primo segno di Fuoco sarà presumibilmente chiamato a mettere da parte ansie e preoccupazioni dedicandosi, invece, a ciò che più lo appassiona e rilassa. Non si tratterà di mera accidia, bensì di catapultarsi in attività che abbiano il potere di rigenerare la mente e il corpo dei nativi.

I mezzani

4° posto Scorpione: sabato top. Semaforo acceso sul verde per le faccende professionali dei nati Scorpione nel corso del 12 marzo, in quanto in tale giornata sarà più che probabile che il segno d'Acqua metta a segno qualche risultato degno di nota. Le effemeridi di domenica, invece, risulteranno meno entusiasmanti, soprattutto per la terza decade, a causa di un deficit comunicativo in coppia.

5° posto Acquario: pazienti. Due giornate che potrebbero risultare particolarmente utili alla prima decade di casa Acquario per divenire più pazienti e concilianti nel focolare domestico. Il parterre planetario, capitanato dal trigono dei Luminari, indurrà i nati tra il 20 e il 29 gennaio a sforzarsi maggiormente di comprendere le motivazioni dietro gesti e parole sia del partner che della prole.

6° posto Leone: focus sentimentale. Il Luminare femminile in dodicesima casa sommato allo Stellium d'Acqua spingerà, c'è da scommetterci, la seconda e terza decade di casa Leone a focalizzare le proprie energie mentali sugli ultimi accadimenti sentimentali. Riuscire a districare il bandolo della matassa affettiva in un solo weekend non sarà un'impresa semplice, ma queste due giornate potrebbero risultare utili per cominciare a mettere le cose in chiaro con una persona conosciuta da poco.

7° posto Gemelli: voglia di lealtà. La quadratura del Grande Benefico assieme agli sguardi torvi che si scambieranno il pianeta dei venti e l'astro delle illusioni stimoleranno, c'è da scommetterci, la viscerale voglia da parte dei nati Gemelli di circondarsi di persone che emanino fiducia.

Lealtà, quindi, sarà la parola chiave che il segno d'Aria ricercherà ardentemente nel prossimo.

8° posto Sagittario: titubanti. Le idee messe in atto negli ultimi mesi sul versante professionale potrebbero essere messe in discussione dalle prime due decadi di casa Sagittario nel corso del weekend, in quanto i nativi non risulteranno più così sicuri che tali progetti possano risultare proficui come pensavano in principio. Malgrado ciò, sarebbe meglio attendere prima di stravolgere tutto ciò che hanno creato.

9° posto Toro: tendenti al litigio. Il binomio Marte-Venere in posizione ostica potrebbe far sì che i nati Toro bandiscano diplomazia e affabilità dal loro vocabolario in queste due giornate che chiudono la settimana.

Nel weekend, quindi, il segno potrebbe cadere nella trappola della provocazione, dando il via a inutili e controproducenti liti con chiunque capiterà a tiro.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore sottotono. La settimana chiuderà presumibilmente i battenti con due giornate poco avvezze all'affetto e alla passionalità per il ménage amoroso. A pagare maggiormente gli effetti delle ostilità astrali saranno i nativi della terza decade, che dovranno fare i conti con qualche ambiguo atteggiamento della dolce metà che li farà infervorare non poco.

11° posto Bilancia: rami secchi. Con Saturno nel loro Elemento e le doti percettive donate dalla Luna cancerina, i nati Bilancia potrebbero decidere, soprattutto nella giornata di domenica, di porre fine ad alcune relazioni interpersonali di matrice tossica.

Così facendo, sebbene servirà polso fermo, il segno Cardinale si proietterebbe verso la costruzione di nuovi rapporti basati sulla complementarietà.

12° posto Vergine: sotto scacco. Un parigrado o un superiore, nel corso del weekend, potrebbe utilizzare a proprio favore alcuni timori dei nati Vergine, inducendo quest'ultimi a svolgere attività extra. Pur accorgendosi di ciò, il segno potrebbe trovarsi nelle condizioni di non potersi rifiutare e, come spiacevole conseguenza, avvertire la sensazione di sentirsi sotto scacco. Niente paura, però, perché tra qualche settimana il parterre planetario muterà nuovamente a favore del segno.