L'Oroscopo dal 7 al 13 marzo apre le porte a una nuova e interessante settimana, che sembra foriera di novità e cambiamenti generali. A livello astrale si potrà fare affidamento alla Luna in Cancro da venerdì a domenica, le quali saranno tre giornate esplosive, con picchi di passione e giocosità. Per i nati della Bilancia si prospetta una settimana estremamente briosa, mentre la Vergine sarà un po' stressata.

Amore, lavoro, salute, soldi e famiglia sono come sempre al centro delle previsioni delle stelle di questa settimana di marzo.

L'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Grande attenzione in questa settimana, che promette novità sia a livello generale che personale. Da un po’ di tempo siete demoralizzati e questa condizione si è riversata interamente sul lavoro e anche sul comparto affettivo. Con il partner le incomprensioni vanno e vengono, tuttavia in settimana riuscirete a dialogare pacatamente. Le divergenze a cui siete andati incontro potranno essere sistemate. Buona volontà, giudizio e intraprendenza. Marzo si muove a un ritmo più veloce degli ultimi mesi, perciò mettetecela tutta e non gettate la spugna.

Toro - Qualcosa bolle in pentola, ma se il contenuto continua a bollire finirà per bruciarsi prima o poi. Siete dei grandi procrastinatori e purtroppo si vede.

Molte volte, a causa dei vostri dubbi, avete raccolto soltanto delusioni e pentimenti. Se davvero vi ritenete insoddisfatti, allora apportate dei cambiamenti, ma partite da un piccolo passo. Tante piccole buone abitudini si traducono in un’esistenza di successo, perciò tutto quello che dovete fare e darvi una regolata. Siate più decisi, non tenete il piede in due scarpe e non fate tesoro di un consiglio che riceverete.

Gemelli - Vi attende una settimana da trascorrere in mezzo alla natura, finalmente potrete staccare dal solito tran tran quotidiano e dedicarvi a voi stessi. Avrete tempo per riflettere su cosa volete fare della vostra vita e per rimettere ogni cosa al proprio posto. Sfruttate le vostre passioni per trovare quella spinta per emergere.

All’interno del piano amoroso desiderate qualcosa di più profondo, magari un maggiore coinvolgimento o romanticismo da parte del partner. Le cose si fanno in due, perciò prendetevi la vostra parte di responsabilità. Occhio ai fornelli e a dove metterete il piede. Chi ha dei figli, avrà a che fare con qualcosa che li riguarda.

Cancro - Reduci da un periodo pesante e confuso, in cui non vi siete sentiti né carne né pesce, ecco che marzo porta più voglia di agire e reagire. Sarete pronti a tutti, specie all’interno del mondo lavorativo. A tal proposito cercate di fare il massimo e non prendete le cose sottogamba, specie se il vostro scopo principale è fare carriera e denaro. Anche chi è in pensione può rilanciarsi, trovate qualcosa che vi appassioni e che vi spinga a rimettervi in carreggiata.

Fidatevi del vostro istinto e non lasciatevi frenare dal pessimismo altrui. Sorridete e partite alla conquista. Amore di coppia sfavillante, qualcuno sta per fare il grande passo! Da venerdì a domenica il mondo vi appartiene.

Oroscopo della settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana da non prendere sottogamba. Serve incrementare nuove consapevolezze e conoscenze, quindi via libera allo studio e alle ricerche. Non ponete limiti alla fantasia, specie se lavorate in proprio. Occorre rivedere la quotidianità, ridefinire delle abitudini e instaurarne delle altre volte al miglioramento personale. Ritagliatevi del tempo per concedervi una coccola estetica. Prenotate dall’estetista, rinnovate il guardaroba oppure rilassatevi nella natura.

Una bella scampagnata nel verde, magari lontano dallo smog e dal rumore caotico della città, vi saprà rinvigorire l’animo che attualmente risulta tormentato. Passione di coppia, abbandonatevi al partner.

Vergine - Siete troppo stressati, perché reggete troppe responsabilità. In settimana prendetevi del tempo per fare piazza pulita sia delle cose che non funzionano più e sia per tagliare le relazioni tossiche. Voglia di rinnovamenti. Shopping da fare con prudenza e intelligenza. Qualcuno potrebbe rifilarvi un prodotto vecchio o mal funzionante, perciò cercate di fare attenzione. Nel vostro cuore c’è qualcuno a cui tenete moltissimo, dei nipoti o dei figli. Sono proprio loro la vostra forza propulsiva, ma vorreste vederli di più.

Chi studia oppure è in cerca di un impiego, farebbe bene a non fare voli pindarici e a procedere step by step. Entrate in arrivo per i liberi professionisti, ma le spese non mancheranno.

Bilancia - Vi attende una settimana condita di giornate briose. In certi momenti avrete voglia di mollare tutto e partire. Le situazioni difficili stanno per diventare una faccenda del passato, perciò tenete duro. Coccolatevi e fatevi coccolare. Alcune coppie di vecchia data sono in una fase di stallo e noia, occorre correre ai ripari onde salvare la relazione. Weekend con trambusto. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per un consiglio o un favore. Lasciatevi cogliere dai primi raggi del sole, alzatevi presto e non fate le ore piccole.

Compiti, verifiche, esami, operazioni: preparatevi al meglio anziché procrastinare sui social. Shopping in arrivo, organizzatevi per una giornata al centro commerciale.

Scorpione - State facendo troppo e in settimana rischierete di esplodere. Correte ai ripari e delegate ciò che può essere delegato. Non accollatevi ulteriori responsabilità, perché c’è un limite a tutto. Una sofferenza potrà essere lasciata alle spalle, soprattutto se lo vorrete veramente. Le stelle si mostrano fiduciose nei vostri confronti, perciò non disperate. L’anno è iniziato da poco, perciò avete dieci mesi per rimboccarvi le maniche e cercare di migliorare la qualità della vostra vita. Tuffatevi in progetti nuovi e trascorrete più tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

Divergenze di opinione, non scaldatevi troppo! Curate l’alimentazione e mangiate agli orari giusti.

Previsioni astrologiche della settimana 7-11 marzo, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Marzo porta cambiamenti e tanta agitazione. Sul piano professionale, ma anche in quello finanziario e sentimentale, ci sono stati degli importanti argomenti da affrontare. In settimana, grazie alla rinnovata fiducia, avrete modo di partire all’attacco. Le stelle parlano di progetti in cantiere, a quanto pare avete in serbo qualcosa di interessante. In amore, qualcuno ha preso una bella sbandata ma non sa che cosa fare. Per il momento è meglio non esporsi e vedere come procedono le cose, perché potrebbe trattarsi di una cotta passeggera.

Recuperate terreno e smettetela di rimandare. Una capatina dal parrucchiere o dall’estetista vi saprà tonificare mente e corpo oltre a conferirvi un aspetto più curato. Fascino senza eguali!

Capricorno - Settimana altamente socievole, avrete nel carniere molti argomenti di cui parlare. Potreste stringere nuove amicizie oppure innamorarvi. Si prospetta una settimana piena di movimenti, entrate e uscite. Sul piano finanziario c’è un certo affare che vorreste concludere, entro il weekend potrebbero arrivare quelle risposte che attendete. In famiglia, chi ha dei figli giovani o dei genitori avanti con l’età, deve essere più indulgente e cercare di venirgli incontro. Con il partner di sempre o con una persona a cui siete molto legati, ci sarà modo di discutere di quella questione che vi preme da tanto.

Attenzione ai fornelli. Il risparmio è pur sempre un guadagno, ma non sacrificate la salute.

Acquario - Si prospetta una settimana noiosa, potreste ritrovarvi a sbadigliare. Questa primavera anticipata porta allergie, ma non allarmatevi per qualche starnuto di troppo. Prendetevi più cura di voi stessi. Curate l’alimentazione, prediligete cibi di stagione. L’idratazione non dovrà mai essere carente. Iscrivetevi in palestra oppure seguite quel corso che vi intriga tanto, uscite dal vostro guscio e godetevi il mondo. L’amore di coppia sta per fare dei passi in avanti e questa rappresenta una buona notizia poiché gli ultimi tempi sono stati disastrosi. Con i figli ci sarà del movimento. Risate e uscite in arrivo nel fine settimana.

Pesci - Tenete gli occhi aperti in quanto questa settimana porterà qualcosa in più. Marzo è il vostro mese, perciò cogliete l’occasione per fare tutto ciò che sognate di fare. Siete rimasti fin troppo tempo rinchiusi in casa. Litigi in arrivo dopo un periodo di calma piatta. Chi, al contrario, ha alle spalle dei giorni pesanti otterrà dei chiarimenti. Qualcuno potrebbe sorprendervi. Non mancheranno risate, uscite, svago e tanti bei momenti da ricordare. Qualche pesciolino ha paura di invecchiare, ma l’età è soltanto un numero.