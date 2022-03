Ad aprile troviamo sul piano astrologico quattro passaggi planetari rilevanti: il Sole e Mercurio viaggeranno dal segno dell'Ariete all'orbita del Toro (dove sosta Urano), mentre Venere, assieme a Marte, cambierà domicilio spostandosi dai gradi dell'Acquario (dove risiede Saturno) al segno dei Pesci (dove transitano Nettuno e Giove).

Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: nuove idee. Il mese di aprile del segno del Leone parrà diviso in due tronconi: nella prima parte, sino al 20, saranno chiamati a mettere in atto le nuove e innovative idee che gli frulleranno in mente, mentre dal 21 in poi dovranno far conoscere le stesse a un pubblico più vasto.

Se sfruttato al meglio, quindi, il quarto mese del 2022 potrebbe rappresentare un crocevia professionale per i felini, i quali saranno favoriti dal parterre planetario anche nel caso in cui volessero perseguire un sentiero lavorativo inesplorato. Giorni fortunati: 6, 11 e 21.

2° posto Ariete: in proprio. Le prime due decadi di casa Ariete, nel mese di aprile, avranno buone possibilità di notare come operare alle dipendenze altrui cominci a stargli davvero stretto. Non si tratterà soltanto di non poter avere lo spazio di manovra che anelano da tempo ma anche di alcuni rapporti con capi e colleghi che continueranno a essere disarmonici. A tal proposito, i nativi cominceranno presumibilmente a informarsi su come agire al meglio per aprire un'attività in proprio.

Giorni fortunati: 1, 2 e 20.

3° posto Acquario: alleanze. Il proverbio che sembrerà cucito ad hoc per le vicende professionali del quarto segno Fisso ad aprile sarà "L'unione fa la forza". I nati Acquario, in particolar modo nella settimana conclusiva del mese, si renderanno conto della grande importanza di avere un rapporto armonioso e complementare con soci e collaboratori.

Avendo chiaro ciò, sarà probabile che il segno d'Aria si metta alla ricerca di nuove alleanze lavorative, così da espandere il proprio bacino d'utenza. Giorni fortunati: 6, 24 e 30.

I mezzani

4° posto Toro: investimenti. I nati sotto il segno del Toro, nel corso di aprile, potranno constatare un lieve rialzo del loro bottino finanziario e ciò, specialmente per la terza decade, significherà presumibilmente scovare un modo per incrementare i guadagni futuri.

I nativi dell'ultimo decano, quindi, opteranno per lanciarsi in un investimento che, sebbene non particolarmente oneroso, dovranno ponderare con estrema dovizia, così da evitare di ottenere l'effetto contrario, ovvero una controproducente perdita di denaro. Giorni fortunati: 13, 14 e 26.

5° posto Sagittario: spiragli. Ad aprile al cospetto dei nati Sagittario giungeranno, con ogni probabilità, degli indizi in campo professionale che risulteranno utili nel prossimo futuro. Tali spiragli lavorativi, però, non saranno facili da percepire e gli arcieri saranno chiamati a vestire i panni dei detective, così da scovarli anzitempo e trasformarli in ottime opportunità di guadagno quando sarà il momento.

Giorni fortunati: 8, 11 e 20.

6° posto Capricorno: fine mese top. Questo mese per le vicende pratiche e lavorative di casa Capricorno potrebbe essere paragonato a un buon vino, difatti aprile agli occhi del segno di Terra diverrà sempre più gustoso e prezioso col trascorrere delle giornate. Se nelle prime tre settimane, difatti, qualche imprevisto di natura pratica e alcuni ruggini relazionali saranno protagoniste, dal 23 aprile in poi i nativi potranno godere di qualche meritato risultato che gli darà una sferzata d'entusiasmo. Giorni fortunati: 23, 26 e 29.

7° posto Pesci: focus economico. A calamitare gran parte delle attenzioni dei nati Pesci, specialmente della terza decade, nel quarto mese dell'anno saranno probabilmente le faccende economiche.

Il dodicesimo segno del parterre zodiacale, difatti, sarà chiamato a occuparsi con estrema attenzione di entrate e uscite finanziarie, così da evitare di dover fare i conti con sgradite sorprese in tal senso a fine mese. Leggermente più promettenti, in materia di denaro, le effemeridi per la prima decade, la quale negli ultimi giorni di aprile potrà permettersi qualche acquisto non preventivato senza alcun rimorso. Giorni fortunati: 9, 28 e 29.

8° posto Cancro: mutamenti. Semaforo acceso sul giallo per le vicende professionali delle prime due decadi di casa Cancro nel mese in questione, in quanto sarà probabile che i nativi dovranno fare i conti con alcuni drastici e inattesi cambiamenti che li destabilizzeranno non poco.

La 'partita' astrologica del mese, quindi, sarà rappresentata dal modo in cui il segno Cardinale si rapporterà a tali mutamenti lavorativi. Un eventuale approccio pessimistico e rinunciatario renderebbe la metabolizzazione degli stessi più difficoltosi, difatti il segno d'Acqua sarà chiamato a far propria una massima di Bruce Lee: "Sii come l'acqua che si fa strada attraverso le fessure". Giorni fortunati: 3, 8 e 10.

9° posto Scorpione: a testa bassa. Più che un mese espansionistico a livello professionale, aprile potrebbe essere un periodo in cui i nati Scorpione dovranno concentrarsi appieno nei progetti in essere, provando a non porgere l'attenzione altrove. Focalizzandosi a 360° in ciò che stanno creando al momento, difatti, ridurranno al minimo la possibilità di perdere ghiotte occasioni lavorative, le quali avranno buone chance di palesarsi dal 6 al 10 del mese.

Tali opportunità, però, avranno la tendenza a dissolversi dinanzi agli occhi dei nativi i men che non si dica, quindi sarebbe bene cogliere l'attimo. Giorni fortunati: 9, 10 e 19.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: fiacchi. Se da un lato la voglia di rimboccarsi le maniche e dare dimostrazione di essere una pedina importante dell'azienda in cui operano non mancherà, dall'altro lato i nativi potrebbero dover fare i conti con uno scarno bottino energetico che, inevitabilmente, rallenterà il loro incedere mensile al lavoro. A tal proposito, il segno d'Aria dovrebbe centellinare le poche forze a disposizione incanalandole perlopiù nelle faccende pratiche e lavorative, così da mettere in secondo piano la maggior parte delle attività dedite allo svago.

Giorni fortunati: 21, 24 e 25.

11° posto Gemelli: rami secchi. Il primo segno d'Aria, nel corso di aprile, avrà probabilmente a che fare con dei rapporti relazionali che si faranno sempre più difficili da gestire. A fronte di ciò, i nativi opteranno per tagliare i ponti con alcuni colleghi o subalterni che non si sono mai tirati indietro per sproloquiare sul loro conto. Sebbene troncare qualche rapporto professionale non sarà una passeggiata, i nativi si sentiranno come liberati da una zavorra. Giorni fortunati: 11, 12 e 16.

12° posto Vergine: bizzosi. Il nervosismo sarà, con ogni probabilità, l'indesiderato protagonista del mese di aprile di casa Vergine e ciò non passerà inosservato ai vertici aziendali.

Lasciandosi travolgere dal mood bizzoso del mese, il segno di Terra rischierebbe di ricevere una sonora ramanzina dal capo, tirata d'orecchi alla quale sarà chiamato a non replicare in alcun modo. Giorni fortunati: 27, 28 e 29.