Venerdì 1° aprile inizia un nuovo mese anche sul piano astrologico. Per questa giornata troveremo sul piano astrale il Sole, Mercurio e la Luna (che si farà nuova alle ore 6:24) sostare nel segno dell'Ariete, mentre Giove assieme a Nettuno transiteranno nel domicilio dei Pesci. Urano, invece, proseguirà l'orbita in Toro, così come Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno. Marte, Venere e Saturno, infine, continueranno la sosta in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno roseo per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti.

Un risultato professionale, un incontro affettivo o una riconciliazione amicale saranno più che probabili per i felini nel corso di questa Luna Nuova nel loro Elemento. La prima Lunazione dell'anno astrologico, difatti, sancirà il probabile inizio di un nuovo percorso esistenziale per i nati sotto il segno del Leone e ciò non potrà che renderli entusiasti.

2° posto Acquario: finanze top. Il quarto segno Fisso, grazie al flirt che il Grande Malefico ingaggerà coi Luminari, potrà presumibilmente godere di una rinfrancante floridezza del bottino economico e ciò lo indurrà all'acquisto di qualche oggetto funzionale alla loro abitazione.

3° posto Ariete: stanchi ma soddisfatti. Il primo segno zodiacale, per merito del Novilunio e del binomio Mercurio-Sole, avrà ottime chance di trascorrere un venerdì immerso in svariate attività quotidiane da portare a compimento.

Nonostante le incombenze saranno molte, il segno Cardinale non si tirerà indietro, così da arrivare a sera esausto ma soddisfatto di aver fatto il proprio dovere.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus sulla complementarietà. La Luna Nuova nell'amica Ariete spingerà probabilmente i nati Sagittario ad accantonare il mood individualista che sovente li contraddistingue, così da lasciar spazio a un atteggiamento più incline alla complementarietà.

5° posto Toro: regime alimentare. Venerdì durante il quale il primo segno Fisso potrebbe essere indotto a modificare il proprio regime alimentare, virando su una dieta che strizzi l'occhio a cibi più salutari ed eviti bevande gassate.

6° posto Scorpione: serata top. Se nella prima parte della giornata per i nati Scorpione l'atmosfera in casa e al lavoro non sarà probabilmente delle migliori, sarà dal tardo pomeriggio in poi che i nativi potranno godere dei migliori frutti del venerdì, specialmente nell'alcova.

7° posto Cancro: tenaci. Il Novilunio sommato alla spinta gioviale spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Cancro a mettere in campo maggiore determinazione, in particolar modo nel ménage amoroso, in cui servirà polso fermo per non farsi manovrare come dei burattini dal partner.

8° posto Capricorno: aiuti. Un improrogabile impegno professionale o un imprevisto di natura pratica potrebbero costringere il segno Cardinale a cercare un aiuto da una persona cara, ad esempio sarà probabile che abbiano bisogno di qualcuno che badi ai loro figli piccoli mentre saranno via di casa.

9° posto Pesci: disattenti. Mantenere alta la concentrazione per i nativi della seconda e terza decade di casa Pesci non sarà un esercizio di facile riuscita questo venerdì, in particolar modo nel luogo di lavoro, dove saranno chiamati a rinviare qualsiasi impegno gravoso.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: relax. Gli influssi della Lunazione in Ariete parranno cozzare con le frequenze planetarie gradite al momento ai nati Gemelli, quindi quest'ultimi saranno chiamati a utilizzare queste ventiquattro ore per ritagliarsi degli ampi spazi di relax.

11° posto Bilancia: perplessi. Il secondo segno d'Aria potrebbe, nel corso della giornata che precede il weekend, faticare a comprendere le motivazioni dietro alle persone alle quali si rapporteranno e ciò rendere i nativi perplessi e dubbiosi su come agire al meglio a riguardo.

12° posto Vergine: bastian contrario. Giove e Nettuno in ostica posizione assieme ai destabilizzanti influssi della Luna Nuova spingeranno presumibilmente i nati Vergine a vestire i panni dei 'bastian contrario', bocciando ogni proposta altrui soltanto per partito preso.