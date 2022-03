Prosegue la seconda settimana del mese di marzo 2022. Ecco come andrà la giornata di mercoledì 9 marzo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni a livello salutare, sentimentale e professionale.

Ariete: è un momento di recupero per il segno, potrete vivere delle belle emozioni, in particolare se avete vissuto delle problematiche recentemente. In ambito professionale potrebbero esserci delle problematiche che riguardano il rapporto con i colleghi.

Toro: in amore questa giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole, potrete pensare di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso.

Possibili dubbi riguardo nel rapporto di coppia. Nel lavoro sentite l'esigenza di cambiare.

Gemelli: nella giornata di mercoledì 9 marzo 2022 potrete affrontare delle questioni che avete rimandato fino ad ora in campo sentimentale. Vi sentite più forti. Nel lavoro possibili difficoltà nel proseguire con un progetto.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno possibili tensioni riguarderanno la sfera sentimentale, Venere non è però più in opposizione. In ambito lavorativo riceverete dei riscontri importanti per i vostri obiettivi.

Leone: in amore cercate di evitare dei conflitti che non portano da nessuna parte e che non giovano al rapporto di coppia. In ambito lavorativo possibile nervosismo, alcune risposte tardano ad arrivare.

Vergine: cercate di tenere sotto controllo le relazioni nate nell'ultimo periodo, potrebbero esserci delle incertezze. In ambito professionale vi sentite stanchi, qualcuno ha dovuto riprogettare alcune situazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nella giornata di mercoledì 9 marzo con la luna nel segno potrete vivere momenti interessanti d'amore, non mancheranno però discussioni.

Nel lavoro potrete trovare delle soluzioni anche a livello economico.

Scorpione: possibili dubbi riguarderanno la sfera sentimentale, non è il momento di iniziare nuove relazioni. Con Giove favorevole potrete ottenere soddisfazioni in più nell'ambito professionale.

Sagittario: alcuni conflitti potrebbero riguardare il lato amoroso, soprattutto se da tempo il vostro rapporto è in pausa.

Nel lavoro sarete chiamati a fare delle scelte, vi sentite più energici.

Capricorno: momento di stanchezza per il segno, nel lavoro siete in cerca delle giuste idee da sfruttare. In ambito sentimentale sarà possibile fare degli incontri attenzione ad alcuni contrasti.

Acquario: con la luna favorevole bel momento per l'amore di ripresa. In ambito lavorativo possibile confusione, che non riuscirete a gestire al meglio.

Pesci: nel lavoro giornata di riflessione riguardo ad alcune scelte progettuali. Per quel che riguarda l'amore, non allontanatevi da chi tiene a voi.