Venerdì 15 aprile troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, mentre Mercurio assieme a Urano sosteranno sui gradi del Toro. Il Sole, invece, permarrà nell'orbita dell'Ariete, così come Marte, Venere, Giove e Nettuno rimarranno stabili nel domicilio dei Pesci. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come Saturno proseguirà il moto in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: intriganti. Il corroborante Stellium nel segno, reso ancor più vigoroso dalla nuova presenza di Marte, parrà rendere le prime due decadi di casa Pesci più affascinanti e intriganti che mai, quindi questo venerdì risulterà probabilmente ideale per ammaliare la loro 'preda' affettiva preferita.

2° posto Bilancia: polso fermo. L'indole conciliante e flessibile che solitamente mettono in campo nella cerchia relazionale i nati Bilancia potrebbe lasciar spazio, nel corso della giornata che precede il weekend, a un mood autoritario e determinato, grazie al quale il segno Cardinale riuscirà a ottenere maggiore considerazione.

3° posto Leone: aria di novità. Venerdì in cui i felini, specialmente il primo decano, sembreranno avvertire un sensibile miglioramento dell'atmosfera astrale, figlio dei primi influssi del Plenilunio in Bilancia di sabato, e ciò farà sì che di fronte ai loro occhi iniziano a palesarsi i primi sentori dei cambiamenti che li vedranno protagonisti.

I mezzani

4° posto Cancro: gratifiche.

Dopo alcune settimane altalenanti sul fronte professionale, ecco che in queste ventiquattro ore sarà probabile che i nati Cancro ricevano delle meritate gratifiche morali da un loro superiore, le quali saranno fonte di soddisfazione oltre che un booster per il loro entusiasmo.

5° posto Scorpione: la strada idonea. Nonostante il sentiero esistenziale intrapreso dal segno Fisso negli ultimi mesi è stato costellato da strade impervie e trappole di varie entità, i nativi si renderanno conto, c'è da scommetterci, che ciò per cui stanno faticando tanto merita la pena di essere stato vissuto e continuare a essere perseguito.

6° posto Acquario: aiuti. Giornata di metà aprile dove il segno d'Aria sarà chiamato, con ogni probabilità, a mettere da parte l'orgoglio e chiedere una mano d'aiuto, in particolare nel settore lavorativo, per risolvere un'annosa e imprevista questione che gli sta dando parecchio da pensare.

7° posto Toro: focus comunicativo.

In attesa che cominci il mese del loro compleanno, il primo segno di Terra dovrebbe fare attenzione, durante questo venerdì, alle parole proferite con le persone care, in primis con le amiche, in quanto senza volerlo potrebbe ferire una di esse.

8° posto Gemelli: alti e bassi umorali. Malgrado il sostegno lunare, nella giornata in questione i nati Gemelli avranno buone possibilità di dover fare i conti con un tono umorale ballerino, il quale li farà passare da un mood frizzante e brioso a un comportamento scostante e indisponente.

9° posto Vergine: carico eccessivo. Semaforo acceso sul rosso per le vicende lavorative di casa Vergine, in quanto un capo potrebbe assegnare ai nativi un carico di lavoro spropositato ed esigere che gli stessi lo portino a compimento entro la fine del turno professionale.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: compromessi. Per filare liscia come l'olio questa giornata primaverile nel ménage amoroso, i nati Ariete potrebbero dover cedere a qualche compromesso con la dolce metà senza, però, far pesare alla controparte lo sforzo messo in campo.

11° posto Capricorno: amore flop. La temperatura glaciale che regnerà nelle camere da letto della terza decade di casa Capricorno farà probabilmente sì che, nel corso del venerdì, i nativi preferiscano dedicarsi al lavoro e/o trascorrere quanto più tempo possibile con l amiche di sempre.

12° posto Sagittario: ambizione al bando. Mirare a un obiettivo ben preciso, spesso e volentieri, consente all'individuo che lo persegue di avere una maggiore concentrazione e dedizione nel raggiungerlo.

Così, però, probabilmente non sarà per i nati Sagittario in questo giorno di aprile, in quanto il segno Mobile alzerà esageratamente l'asticella dell'ambizione e ciò non farà altro che sortire l'effetto contrario.