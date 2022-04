L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 aprile 2022. In evidenza i segni della sestina compresa dalla Bilancia fino a Pesci. Target come al solito i settori della vita inerenti all’amore con il lavoro.

L'Astrologia del periodo mette in risalto l'ingresso del pianeta Marte in Pesci previsto per le ore 03:36 di questo venerdì. Il passaggio del pianeta rosso in un segno d'Acqua implica non poche difficoltà per quest'ultimi, per questo è consigliabile tenere un profilo concentrato a molti dei nativi interessati.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 aprile consultando il responso delle stelle in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 15 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata ottima per fare o eventualmente disfare situazioni o programmi di un certo interesse. Le stelle daranno massimo supporto in qualsiasi circostanza. Pertanto tutto il periodo inizia in bellezza e chiude altrettanto bene, grazie alla Luna presente nel vostro segno. L'Astro d'Argento darà una mano preziosa nel cogliere al volo molte intuizioni. L’importante sarà non adagiarsi su ciò che avete già raggiunto in precedenza, ma provare a migliorare ogni cosa. Nel lavoro riuscirete ad esaudire a pieno titolo le aspettative nei vostri confronti. Questo vuol dire che ora verrete trattati con riguardo. In amore lasciarsi desiderare potrebbe essere un escamotage per togliersi d’impiccio in tante situazioni.

Ma non fate stare l’altro sulle spine a lungo però.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì mettono in evidenza la possibilità che possa maturare una giornata normale. Insomma, tutto o quasi all'insegna della solita, scontata routine, con un attimino di attenzione alle scelte importanti: il transito di Marte in Pesci potrebbe mettere in seria difficoltà molte situazioni.

Le eventuali inquietudini dei giorni appena trascorsi terminano in un attimo, grazie al passaggio della Luna in Bilancia, il che favorisce il vostro buonumore. Con la mente calma e lucida, le cose sono più semplici e inizierete a stare molto meglio insieme agli altri. Nel lavoro potete fare molte cose contemporaneamente, ma di certo concentrandovi su di un’unica mansione la qualità del vostro operato cambierebbe di molto.

In amore potrebbe arrivare una ventata di romanticismo: grazie alla Luna potrete spazzare via ogni preoccupazione riguardo alla vita di coppia.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 15 aprile indica un generale "sottotono" in molti settori. Non servirà comunque preoccuparsi eccessivamente: conoscendo il periodo non positivo basterà agire con un pizzico di cautela e tanto cervello. Usate nel frattempo tutte le risorse che avete a disposizione nel presente, invece di ricercare chissà che cosa in un altro luogo e in un altro tempo. Forse ancora non avete scoperto quali sono tutti i vostri mezzi. Metteteci almeno un po’ d’impegno e rimarrete sicuramente molto soddisfatti. Nel lavoro, invece di desistere di fronte ad un eventuale diniego, pensate che girato l’angolo tutte le cose potrebbero cambiare, volgendo a vostro favore.

In amore invece, non lasciate che una piccola crisi momentanea rovini un lungo e stimolante rapporto. Basterà aspettare che il peggio sia passato: sorridete dai!

Oroscopo e stelle del 15 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Splendido giorno in arrivo, almeno secondo le analisi astrologiche relative alle effemeridi sul segno. Provate a dare una scossa al rapporto sentimentale, oppure a mettere in gioco qualche progetto in ambito lavorativo: il periodo promette. La Luna in Bilancia e il sestile Giove-Nettuno verso il vostro Plutone preannunciano giornate fortunate e limpide sotto ogni punto di vista. L’energia della Terra vi dona grandi risorse. La vostra stabilità psicologica, unita ad un grande senso pratico, vi porterà a fare passi da gigante in ogni settore.

Nel lavoro il fiuto vi farà capire se le persone che avete di fronte sono oneste e sincere o se invece tentano in ogni modo di raggirarvi. Anche in amore tutto bene. L’unione fa la forza, dice il proverbio; anche nella coppia non può che essere così. Ogni giorno della vita che si trascorre insieme la complicità e il buon dialogo sono da sempre il collante che lega persone, cuori e sentimenti.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono abbastanza discreto l'andazzo quotidiano, con unte anche un pochino fortunate. Ovviamente non bisognerà adagiarsi sugli allori ma restare vigili evitando distrazioni. Aspirazioni ed idee per molti di voi sono grandiose, ma con un Sole sotto quadratura da Plutone non vi rende il cammino tanto facile.

Dovete restare sempre con gli occhi aperti. Provate comunque a non occuparvi di mille cose: concentrate le vostre energie su di un obiettivo alla volta e, di tanto in tanto "respirate". Nel lavoro invece, se perdete tempo dietro ai dettagli l’obiettivo principale rischia di sfumare in un nebuloso e vago contorno assai poco promettente. In amore per molti di voi non è facile condividere tutto e quando sentite che il vostro spazio vitale diminuisce reagite con troppa foga. Basterebbe parlare e spiegarsi anziché passare subito alle parole grosse...

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 15 aprile preannuncia un periodo poco positivo. In pratica potrebbe arrivare il classico giorno con la spunta del "ko" dovuto in massima parte all'arrivo di Marte nel settore.

Il transito del pianeta rosso nel vostro segno, almeno inizialmente, non riserva troppa positività ma anzi, vi lancia pure qualche sfida impegnativa: starà a voi raccoglierla senza farsi troppo impensierire. Riuscirete comunque a mantenere al meglio ogni vostra situazione importante, anche se dovrete sudare sette camicie. Nel lavoro, vedendovi impegnati anche al di sopra delle forze, qualcuno dei colleghi vorrà darvi certamente una mano. Ma voi, invece, volendo fare come al solito tutto da soli finirete per rifiutare qualsivoglia aiuto. in amore invece, cercate di tenervi dentro eventuali vostre insoddisfazioni. Diciamo che fareste bene a confessare sempre tutto al partner, anche i vostri pensieri più reconditi.