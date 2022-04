Nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 maggio troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno dei Pesci (dove risiedono Nettuno, Giove e Marte) all'orbita dell'Ariete, mentre la Luna viaggerà dai gradi del Toro (dove sostano Urano e il Sole) al segno del Leone. Plutone, invece, rimarrà stabile nel domicilio del Capricorno, così come Saturno permarrà in Acquario. Mercurio, in ultimo, continuerà il moto in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Bilancia, meno entusiasmante per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: lungimiranti.

Questa settimana d'inizio maggio avrà buone chance di riservare ai nati Gemelli delle ghiotte opportunità in termini professionali e monetari, a patto che il segno d'Aria non pecchi d'impazienza e assuma un produttivo mood lungimirante. Lunedì, però, sarà una giornata da prendere con le pinze, durante la quale sarà necessario ponderare a dovere prima di proferire parola, perché il rischio sarà di dire qualcosa della quale pentirsi poco dopo.

2° posto Toro: punti di riferimento. I liberi professionisti di casa Toro, eccezion fatta per le controverse giornate di giovedì e domenica, potrebbero notare come la loro immagine lavorativa ne uscirà valorizzata, in quanto alcuni subalterni cominceranno a vederli come un vero e proprio punto di riferimento.

Leggermente meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per la terza decade, la quale dovrà fare i conti con una latente insoddisfazione di fondo.

3° posto Bilancia: chiarimenti. Le prime due decadi dei nati Bilancia saranno, con ogni probabilità, invogliati dal parterre planetario a seppellire l'ascia di guerra e lanciarsi in un chiarimento con una persona cara, discorso chiarificatore che avrà più possibilità di avere un epilogo felice nelle giornate del 3, 4 e 8 maggio.

I mezzani

4° posto Leone: acquisti mirati. Escludendo la faticosa e poco entusiasmante giornata inaugurale, la settimana potrebbe avanzare permettendo ai felini di prodigarsi in una o più sessioni di shopping che strizzino l'occhio a degli acquisti mirati, soprattutto se particolarmente funzionali per il nido abitativo.

5° posto Acquario: a tempo debito.

Riuscendo ad ampliare la loro prospettiva, i nati Acquario riusciranno probabilmente a comprendere come le fatiche che metteranno in campo in questi sette giorni gli permetteranno, nel prossimo futuro, di avvicinarsi considerevolmente ai loro sogni nel cassetto. Da tenere a bada il nervosismo, in primis per la terza decade, nelle giornate di lunedì e domenica.

6° posto Capricorno: inizio smart. Le migliori frequenze astrali della settimana il segno Cardinale le riceverà, c'è da scommetterci, nel corso delle prime tre giornate, quando sarà in vena di acrobazie in camera da letto. Da giovedì in poi, invece, il focus nativo virerà verso alcune faccende lavorative insolute e trovare una soluzione soddisfacente per le stesse non sarà una passeggiata.

7° posto Vergine: dubbi affettivi. Un po' per la dissonanza del Messaggero degli Dei e un po' per l'opposizione del duetto Giove-Nettuno, il secondo segno di Terra potrebbe trovarsi in balia di qualche titubanza affettiva nelle giornate centrali della settimana in questione. Operare una scelta con una mente poco limpida come in tale periodo, però, non sarà affatto una mossa saggia.

8° posto Pesci: piedi di piombo. Gesti e parole del dodicesimo segno zodiacale dovranno essere adoperati con parsimonia e dovizia nella seconda parte della settimana, quando sarà più che probabile che le loro intenzioni primarie vengano fraintese. Ottime, invece, le previsioni per le ore mattutine del 5 maggio, quando sarà possibile per i single di prima decade fare un incontro mozzafiato.

9° posto Cancro: in prima persona. Un mix di lassismo e voglia di nuovi stimoli spingerà, con buona probabilità, il segno del Cancro a essere spiccatamente incline a delegare le proprie incombenze a terzi, in particolar modo a partner e figli. Il parterre astrale, però, non sarà affatto d'accordo con tale modus operandi e tenterà di fargli comprendere in svariati modi che dovranno agire in prima persona.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: attrazioni. La seconda decade di casa Scorpione potrebbe rimanere folgorata da una nuova conoscenza e, a prescindere se single o accasata, provare una forte attrazione carnale verso la stessa. Con lo Stellium nell'amico/nemico Toro e il destabilizzante transito nettuniano, però, sarà bene non cedere in alcun modo alla tentazione, in quanto difficilmente la persona in questione sarà realmente affine al segno Fisso.

11° posto Sagittario: imprevisti. Nel bel mezzo di un periodo alquanto complicato, gli arcieri avranno buone chance di dover fare i conti con una settimana, specialmente il 3 e 4 maggio, dove l'imprevisto di natura pratica parrà essere sempre dietro l'angolo ad attenderli. Perdersi d'animo o inveire contro qualcuno o qualcosa, però, servirà soltanto a farli innervosire ancora di più, quindi farebbero meglio ad armarsi di santa pazienza e cercare una soluzione ad hoc.

12° posto Ariete: umore flop. Il nemico giurato di questi sette giorni per il primo segno zodiacale sarà probabilmente il loro umore instabile e tendente al pessimistico, a causa del quale avvertiranno la sgradevole sensazione di essere inseguiti dalla celeberrima nuvoletta di Fantozzi. La realtà sarà, invece, ben diversa e il segno di Fuoco sarà bene che si alleni nel periodo in questione a non lasciarsi scoraggiare dalla prima impressione che eventi e persone gli faranno.