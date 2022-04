L'oroscopo di venerdì 29 aprile prevede un Ariete infuocato d'amore grazie alla Luna nel segno, mentre Marte in Pesci permetterà ai nativi del segno di svolgere un buon numero di mansioni. Sagittario dovrà dimostrare maggiore impegno in quel che fa, mentre Mercurio in trigono alla Vergine porterà qualche buona idea e un po’ di buon senso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 29 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 29 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale infuocata in questa giornata, merito della Luna nel segno che accende il vostro entusiasmo.

Venere inoltre si avvicina a grandi passi verso il vostro cielo, dunque, single o no, non ci sarà momento migliore per dedicarsi alle emozioni. In ambito lavorativo non mancherete di portare a termine i vostri impegni, anche se a volte la qualità non sarà delle migliori. Voto - 8️⃣

Toro: periodo tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, potrete contare su un cielo davvero sereno e, soprattutto al lavoro, grazie in particolare a Mercurio e Urano nel segno, potrete mettere a segno discreti successi, e dare inizio a progetti di più ampio respiro. Sul fronte amoroso non ci saranno grandi preoccupazioni tra voi e il partner. Insieme, riuscirete a portare avanti serenamente il vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Ariete renderà le cose tra voi e il partner più sopportabili secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura infatti, non potrete pretendere troppo dalla vostra relazione, ciò nonostante nulla vi vieta di provare a fare qualcosa per migliorarla. In ambito lavorativo attenzione a Giove e Marte che potrebbero rendervi alcuni progetti più complicati del previsto.

Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete in questa giornata. In amore potrebbe saltare fuori qualche imprevisto o malinteso, ma fin quando Venere sarà favorevole, non sarà nulla che non potete risolvere. Sul fronte professionale vi darete da fare per portare avanti i vostri progetti, e riuscirete a rispettare la vostra tabella di marcia.

Voto - 7️⃣

Leone: vita sentimentale sicuramente più affiata secondo l'oroscopo di venerdì 29 aprile. L'aiuto dell'astro argenteo si rivelerà prezioso per rendere più movimentata la vostra relazione. Se siete single non smetterete di provare sentimenti, ma non aspettatevi risultati nel breve termine. Per quanto riguarda il lavoro prima di prendere qualsiasi decisione, studiate al meglio ogni dettaglio e ogni compromesso che dovrete accettare. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo sicuramente non molto appagante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non è più contraria, questo sì, ma Venere continuerà a darvi qualche grattacapo. Single oppure no dunque non sbilanciatevi troppo. Sul fronte professionale l'aiuto di Mercurio sarà molto utile per i vostri progetti, ma non aspettatevi sempre buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Bilancia: il vostro dolce umore potrebbe venire meno in questa giornata a causa della Luna opposta. Meglio non provare particolari tipi di approcci, perché potrebbero essere facilmente fraintesi. Oltretutto, il vostro umore non sarà tale da rendervi così romantici come sperate. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ancora tante cose da fare, e dovrete dimostrare tutto il vostro impegno per riuscire a portare a casa buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata per prendersi cura della vostra vita sentimentale. Secondo l'oroscopo di venerdì 29 aprile, potrete contare ancora una volta su Venere in trigono e regalare un’emozione in più alla vostra anima gemella. I cuori solitari saranno felici della compagnia che avranno.

Sul fronte professionale saprete come muovervi all'interno del vostro ambiente, ma con Mercurio opposto dovrete saper evitare eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sicuramente migliore in questa giornata grazie alla Luna in trigono. In ogni caso però, tra voi e il partner non ci sarà particolare sintonia, e sarà necessario sistemare alcune cose prima di lasciarsi andare ai sentimenti. In ambito lavorativo Marte e Giove in quadratura potrebbero mettervi in difficoltà, e per raggiungere i vostri obiettivi, un aiuto potrebbe rivelarsi d'obbligo. Voto - 6️⃣

Capricorno: potrebbe non essere la giornata ideale per fare i romanticoni. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura, e la vostra anima gemella potrebbe fraintendere le vostre smancerie.

Forse c'è qualcosa di cui dovreste parlare. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete ancora tra i più apprezzati del vostro settore, grazie alle vostre abilità e competenze, ma anche grazie a questo cielo. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli in questa giornata. Sul fronte sentimentale ci penserà la Luna a rendere affiatata e piacevole la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single frequentate nuove persone, ma non prendetevi subito l'impegno. Per quanto riguarda il lavoro al momento non siete al top della forma, ma questo non vorrà dire che non vi metterete d'impegno per svolgere al meglio i vostri lavori. Voto - 7️⃣

Pesci: Marte nel vostro cielo si rivelerà di grande aiuto per portare a termine una buona quantità di progetti.

Insieme a Giove e Mercurio favorevoli inoltre, non mancherà una certa qualità. Sul fronte sentimentale questo cielo sembra splendere solo per voi, e all'interno della vostra relazione di coppia non ci sarà nulla che non va. Se siete single questo periodo potrebbe essere l'ideale per dare inizio a una nuova storia d'amore. Voto - 9️⃣