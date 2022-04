Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio troviamo sul piano astrale Mercurio cambiare domicilio passando dal segno del Toro (dove risiedono il Sole, Urano e la Luna) al gradi dei Gemelli, mentre Venere, Giove, Nettuno e Marte stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Saturno, infine, proseguirà il transito in Acquario, così dome Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Toro, meno roseo per Vergine e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: finanze top. Semaforo acceso sul verde per il bottino economico dei nati nei primi giorni del segno dei Gemelli, in quanto la spinta mercuriale sui loro gradi strizzerà l'occhio a Saturno nell'affine Acquario e ciò produrrà probabili investimenti ad hoc.

2° posto Toro: spostamenti. Viaggi di lavoro, sia per progetti in fase embrionale che per corsi d'aggiornamento, saranno i probabili protagonisti del weekend di casa Toro, coi nativi che riusciranno anche a farsi perdonare dal partner per la loro assenza grazie a uno splendido regalo.

3° posto Leone: focus sui dettagli. Delle volte la soluzione è più vicina di ciò che si crede e i felini, dal pomeriggio di sabato in poi, avranno ottime chance di rendersene conto a loro spese, in particolar modo quando si tratterà di modificare dei dettagli per il perfezionamento di un'idea.

I mezzani

4° posto Capricorno: simbiosi. Il terzo segno di Terra, durante queste due giornate a cavallo tra aprile e maggio, riuscirà probabilmente a incastrarsi egregiamente nell'ingranaggio lavorativo del quale farà parte, riuscendo con estrema semplicità a entrare in simbiosi con superiori e parigrado.

5° posto Pesci: sabato top. Le energie astrali più soddisfacenti irradieranno i nati Pesci nella giornata conclusiva di aprile, quando sarà semplice comunicare con partner e figli e godersi l'armonia familiare. Domenica, invece, la prima decade dovrà fare i conti con qualche parolina di troppo che uscirà dalla loro bocca quasi senza rendersene conto.

6° posto Cancro: scelte affettive. La seconda decade del segno Cardinale si troverà, con ogni probabilità, a dover operare una scelta affettiva che, seppur complicata, risulterà fondamentale per il loro percorso evolutivo. Lavoro in secondo piano.

7° posto Acquario: di necessità virtù. Il posto in cui si troveranno e/o le persone che li circonderanno questo weekend non rispecchieranno probabilmente i più intimi desideri del terzo segno d'Aria ma, malgrado ciò, i nativi farebbero bene a evitare di lamentarsi e fare di necessità virtù.

8° posto Sagittario: risultati sottotono. Gli arcieri che operano alle dipendenze altrui, in primis la prima decade, potrebbero dover far fronte a dei risultati al di sotto delle loro aspettative in queste due giornate di primavera, a causa dei quali la loro pazienza vacillerà in diverse occasioni.

9° posto Ariete: pentola a pressione. Quando in cucina si adopera una pentola a pressione è buona norma attendere che il cibo all'interno sia cotto e spegnere il fornello prima di aprirla. I nati Ariete, però, saranno probabilmente essi stessi la pentola e non avranno molte accortezze in tal senso, mettendo in campo più nervosismo di quanto dovrebbero.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: distratti.

Riuscire a mantenere alta la concentrazione, soprattutto domenica, parrà essere una chimera per il segno Mobile, il quale farebbe meglio a prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, così da scongiurare strafalcioni pratici e dialettici.

11° posto Scorpione: capro espiatorio. Il neo del weekend di casa Scorpione sarà, c'è da scommetterci, rappresentato dalla blanda o nulla voglia nativa di assumersi le proprie responsabilità quando ci sarà da sorbirsi una ramanzina dai figli o dal partner. A tal proposito, il segno d'Acqua cercherà un capro espiatorio che gli possa togliere le castagne dal fuoco ma le persone care mangeranno la foglia.

12° posto Bilancia: relax. Quarantotto ore dove il segno d'Aria sarà chiamato a rallentare sostanzialmente i giri del motore, così da dedicare più tempo a se stesso in modo da favorire il ritemprarsi del suo benessere psico-fisico.