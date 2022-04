Sabato 23 e domenica 24 aprile troviamo sul piano astrologico la Luna assieme a Saturno sostare nell'orbita dell'Acquario, mentre Plutone risiederà nel domicilio del Capricorno. Il Sole, Urano e Mercurio, infine, continueranno la sosta in Toro, così come Giove, Nettuno, Marte e Venere proseguiranno il moto in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Leone e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: creativi. Semaforo acceso sul verde per i liberi professionisti di casa Acquario, specialmente coloro che utilizzano la tecnologia digitale per creare la cosiddetta arte multimediale, i quali potranno presumibilmente attingere da una nuova fonte di ispirazione.

2° posto Bilancia: affettuosi. Espansività, affabilità e coccole a tutto spiano saranno, c'è da scommetterci, gli ingredienti che condiranno il weekend del focolare domestico dei nati Bilancia, con quest'ultimi che dimostreranno il loro affetto alle persone care con estrema naturalezza.

3° posto Toro: spirito di sacrificio. Il fine settimana, in particolar modo dal primo pomeriggio di sabato in poi, parrà spingere il primo segno Fisso a mettere in campo sia dedizione che sacrificio al lavoro, così da superare eventuali ostacoli di natura pratica senza perdere il loro entusiasmo.

I mezzani

4° posto Ariete: consigli. Il primo segno zodiacale, in particolar modo domenica, potrebbe avvertire la necessità di confrontarsi con un'amica fidata circa una faccenda amorosa che la sta facendo penare non poco e la persona cara gli fornirà un consiglio che andrebbe preso in seria considerazione.

5° posto Pesci: focus sui dettagli. Quarantotto ore dove la seconda e terza decade di casa Pesci sarà, con ogni probabilità, spinta dal binomio Marte-Venere sui loro gradi a focalizzare l'attenzione su alcuni dettagli riguardanti un progetto in essere. Maggiore sarà l'impegno profuso per ottimizzare gli stessi e maggiori saranno le possibilità di accrescere le loro finanze nel prossimo futuro.

6° posto Sagittario: occhio del ciclone. Il Grande Malefico, sostenuto a gran voce dal Luminare femminile, sembrerà da un lato accarezzare metaforicamente il viso degli arcieri, così da rincuorarli su ciò che al momento non gira a dovere, e dall'altro lato li ammonirà in merito al comportamento tenuto ultimamente dagli stessi nel luogo professionale.

Ai nati Sagittario, quindi, parrà di vivere questo weekend all'interno dell'occhio del ciclone, quasi come se già dal lunedì entrante le beghe lavorative torneranno a bussare alla loro porta.

7° posto Capricorno: rapporto genitore/figlio. Lo Stellium in Pesci da un lato e il duetto Sole-Mercurio nel loro Elemento dall'altro tenderanno probabilmente a creare qualche attrito nel rapporto genitore/figlio per il segno Cardinale. A prescindere dal ruolo che rivestono nel nucleo famigliare, i nativi farebbero bene a fare il primo passo verso la riconciliazione con la persona cara perché, così facendo, ci saranno ottime probabilità per un epilogo felice.

8° posto Scorpione: orecchie da mercante. Fine settimana da prendere con le pinze per il segno d'Acqua nel settore lavorativo, in particolar modo per coloro che operano alle dipendenze altrui in quanto maldicenze e colpi bassi potrebbero non mancare all'appello.

Per uscirne 'indenni', ovvero non inimicandosi nessuno, per i nativi sarà bene fare orecchie da mercante e proseguire dritti per la loro strada.

9° posto Cancro: sabato flop. Nella giornata del 23 aprile, e sino alle prime ore del 24 per la terza decade, sarà possibile che i nati Cancro dovranno far fronte con una persona oltremodo invadente che gli farà saltare la mosca al naso. Ci saranno buone chance che si tratterà di una persona conosciuta da poco o del tutto estranea, come un nuovo vicino di casa o un'amica del partner, che tenterà di ficcare il naso dove non dovrebbe.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: sfide professionali. Il primo segno d'Aria, nel corso del weekend, avrà ottime probabilità di trovarsi di fronte a delle sfide professionali di difficile risoluzione, per le quali sarà necessario ricorrere a tutto il loro acume per venirne a capo il prima possibile.

11° posto Leone: calo d'entusiasmo. Il doppio quadrato Urano-Saturno e Luna-Venere ridurrà, con ogni probabilità, l'entusiasmo dei felini in queste due difficili giornate primaverili. Considerando che tali quarantotto ore saranno soltanto una scomoda parentesi in un periodo decisamente favorevole, i nativi farebbero bene ad attendere speranzosi che le nubi si schiariscano.

12° posto Vergine: parole fuori posto. Il nemico giurato della terza decade di casa Vergine, durante questo fine settimana, sarà probabilmente la comunicazione, in quanto i nativi non porranno la dovuta attenzione alle parole proferite e il rischio di qualche strafalcione dialettico, specialmente nella cerchia amicale, sarà alto.