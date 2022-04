L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 aprile 2022. Un'altra settimana sta per iniziare: curiosi di sapere cosa ci riserva l'astrologia del giorno di Pasquetta? In analisi, in questo frangente, i segni della seconda tranche zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A dominare il periodo una bella e solitaria Luna in Scorpione, a fare da spalla ad uno splendido Sole in Ariete.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì 18 aprile, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di Pasquetta, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Con La Luna in Scorpione e Giove sorridente, guarderete con più fiducia al futuro, soprattutto se siete alla ricerca di un lavoro. In questo periodo è facile prevedere un'instabilità economica che riuscirete a superare con una gestione scrupolosa delle uscite. Riposatevi se potete, approfittando dei giorni di festa anche per controllare gli appunti e riflettere sugli impegni della settimana e poi, volendo, distraetevi con altro. In amore, la giornata di Pasquetta per alcune coppie si prospetta coinvolgente e gioiosa. Una persona affascinante farà leva sul desiderio di emozioni dei single. Venere amica promette bene per un tanto sospirato e finora rimandato rinnovo del look.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di lunedì dopo Pasqua sarà piacevole e dinamica grazie alla Luna nel segno che crea uno splendido trigono con Giove e Nettuno in Pesci. Raccoglierete senza esitare una sfida che vi lancerà un amico o un parente stretto. Dimostrerete di possedere fegato ed intelligenza per averla vinta ad ogni costo.

Se aveste problemi in ambito lavorativo, sappiate che la buona riuscita dell'attività dipende dal tipo di approccio con colleghi e superiori: sarebbe saggio farvi conoscere per come siete veramente. In amore, l'intesa si profila perfetta nella coppia. I single, invece, avranno qualcosa da rimproverare ad una persona che interessa, ma l'equivoco sarà superato in un battibaleno.

Assecondate la voglia di coltivare hobby, di visitare luoghi mai visti, magari con degli amici nuovi, interessanti e di spessore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 18 aprile preannuncia una Pasquetta normale. In famiglia riuscirete a tenere in pugno le redini di una situazione complessa e ogni sforzo sarà ripagato. Dimostrerete amore e stima verso i cari dopo aver fatto chiarezza su qualche perplessità, e poi tutto riprenderà a scorrere come un treno lungo il suo binario. Mercurio parzialmente sorridente vi regala buona memoria, chiarezza espressiva, capacità di concentrazione. Si prevede un'ottima resa intellettuale e colloquiale con chi interessa. In amore, non fatevi condizionare troppo dai sentimenti, perché potreste rischiare di non vedere la vostra realtà amorosa per quella che in realtà è.

In molti casi avrete la possibilità di vivere baldanzosamente situazioni che mettono alla prova resistenza e prontezza di riflessi.

Oroscopo e stelle di lunedì 18 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Con Plutone nel segno che sorride alla Luna, dovrete fronteggiare due persone a cui siete legati da profondo affetto, poi raggiungerete ciò che vorrete. Avrete incontri significativi a livello emotivo che vi daranno qualche problema nel mantenere la lucidità. Nel lavoro, prendete tempo per riflettere. In risalita anche la possibilità che aumentino le entrate: presto avrete a che fare con metodologie tecnicamente molto avanzate. In amore, la persona del cuore è disposta a venirvi incontro e ad esaudire i vostri desideri, a patto che lasciate da parte i modi diretti e sbrigativi.

Forte il desiderio di districarsi dalla solita routine quotidiana: specialmente a Pasquetta l'avvertirete più soffocante del solito. Per uscire dall'impasse servirebbe la compagnia di una persona amica.

Acquario: ★★. La Luna in Scorpione vi innervosisce, vista la quadratura al vostro Plutone. Questo stato in qualche caso vi dispenserà adrenalina a tutto spiano. Risultato? Sarete davvero intrattabili durante il lunedì pasquale, pertanto non assumete toni drammatici se non è necessario. Dove sono finiti la grinta e il coraggio? Prendete di petto la vita e fatele vedere chi è che comanda. In generale, sappiate che presto dovrete lasciar perdere le vostre tanto amate attività di svago per riprendere il lavoro, dal quale riceverete delle belle gratificazioni.

In amore, invece, non interrogatevi sul futuro e non fatevi troppe domande ancor prima dell'inizio di una relazione. Lasciate i sentimenti liberi di fluire. Non sfogate il nervosismo a tavola, rischiereste di appesantirvi. Cercate uno sport che vi appassioni, in modo da seguirlo con regolarità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 18 aprile predice una splendida Pasquetta. Le stelle del periodo dissolvono le conflittualità che avevano caratterizzato il passato. In questo periodo disporrete di una spiccata capacità di cogliere le essenze in modo imparziale, e ciò vi permetterà di affrontare gli eventi senza sprecare occasioni. Si concretizzeranno forse dei buoni progetti finanziari, con esiti rassicuranti.

Ottimizzate il vostro tempo, togliendo o aumentando minuti/ore a seconda dei casi: una giornata ben organizzata non lascia mai insoddisfatti. Un viaggio reale o surreale potrebbe essere la giusta medicina per appagare la vostra sete di curiosità e di novità, magari anche per conoscere persone di altre culture. Una vacanza esotica potrebbe essere uno dei vostri obiettivi primari per la prossima estate, che ne pensate?