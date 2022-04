Nella settimana dal 18 al 24 aprile molti segni zodiacali dovranno prepararsi ad affrontare giornate con alcune novità. Varie opportunità, secondo l'Oroscopo, si paleseranno lungo il cammino del Toro, mentre coloro i sotto al segno dei Gemelli potrebbero ritrovarsi in un periodo in cui gli astri saranno in opposizione. Rallentamenti in vista, almeno in ambito lavorativo, per il segno dello Scorpione, accompagnato da un Sagittario privo di energie fisiche e mentali che non gli permetteranno di riuscire nei vari ambiti. Nonostante qualche piccolo intoppo, la nuova settimana si rivelerà complessivamente interessante per molti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - con la Luna a favore, il segno dell'Ariete avrà la possibilità di tuffarsi in varie esperienze uscendone in gran parte vincitore e collezionando risultati forse non facilmente ripetibili. I più esigenti dovranno attendere giusto qualche giorno prima di poter raccogliere i frutti del proprio lavoro, giusto il tempo da permettere a Giove di entrare in congiunzione e donare la propria influenza positiva.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana di aprile prevede l'avvicinarsi di giornate non poco fortunate accompagnate da varie opportunità che si farebbe meglio a non lasciar sfuggire.

Che si osservi all'ambito lavorativo, o semplicemente a quello sentimentale, il periodo in questione permetterà l'apertura di strade interessanti per il futuro.

Gemelli - l'opposizione di alcuni astri non permetterà al segno zodiacale in questione di godersi appieno le giornate che stanno per sopraggiungere, ma nonostante qualche piccolo e passeggero intoppo si riuscirà comunque a mostrare l'accenno di qualche sorriso sincero.

Circondarsi di vere amicizie e persone fidate, oltre che della propria famiglia, aiuterà ad alleggerire un eventuale carico di stress poco gradito.

Cancro - una settimana fortunata, secondo quanto previsto dall'oroscopo, sta per aprirsi agli occhi del segno zodiacale in questione. Chi è nato sotto al segno del Cancro, quindi, potrà cimentarsi in ogni lavoro uscendone vincitore e collezionando non poche gratificazioni.

Anche a livello sentimentale ci si potrà imbattere in incontri interessanti e quasi mai monotoni.

Leone - l'inizio di questo nuovo periodo non sarà semplice, ma grazie ad una posizione più favorevole, le giornate di martedì e mercoledì potrebbero tingersi di svariate colorazioni. La fortuna accompagnerà il Leone solo per poche ore, permettendogli di tirare un sospiro di sollievo tra un casino e l'altro. Circondarsi di persone fidate, chiedendo magari aiuto a mani più esperte, aiuterà a migliorare il proprio tenore di vita.

Vergine - con vari astri in opposizione, l'oroscopo non può di certo anticipare l'arrivo di giornate meravigliose. La nuova settimana di aprile, considerando la Pasqua in transizione, non sarà tra le più rosee per coloro nati sotto al segno della Vergine.

Portare pazienza ed attendere l'arrivo di momenti migliori aiuterà a non perdere le staffe ed a non aspettarsi troppo dalla vita.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la nuova settimana di aprile non sembra voler iniziare nel migliore dei modi, con gli astri che giocano a capolino fra le nuvole elargendo il proprio favore quasi a giorni alterni. Vi saranno momenti interessanti in cui ci si sentirà quasi venerati dalle persone che si hanno intorno, ma ci saranno anche giornate in cui l'unica opzione che si vorrà desiderare sarà quella di sparire fino al giungere di momenti migliori. Un periodo di transizione che, nonostante le apparenze, sarà necessario per migliorare la propria vita.

Scorpione - qualche piccolo intoppo, stando alle previsioni di un oroscopo non troppo positivo, raggiungerà il segno dello Scorpione causando rallentamenti all'interno dell'ambito lavorativo.

Grazie alla tenacia e alla propria costanza, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione avrà comunque la possibilità di superare gli ostacoli che si paleseranno lungo il cammino. Attenzione, però, a non vantarsi troppo delle proprie capacità.

Sagittario - la stanchezza si paleserà nel corso delle prossime giornate rendendole, purtroppo, non semplici da affrontare. La voglia di fare qualcosa di costruttivo, od anche solo di cimentarsi in un hobby, verrà messa da parte a causa della mancanza di energie fisiche e mentali. L'unica cosa che si vorrà ricercare sarà il riposo ed un po' di relax che, purtroppo, non sopraggiungeranno prima del fine settimana.

Capricorno - l'oroscopo della terza settimana del mese di aprile non può preannunciare nulla se non il sopraggiungere di momenti gioiosi da trascorrere, possibilmente, in compagnia delle persone amate.

La fortuna avvolgerà i prossimi giorni senza sforzo alcuno, elargendo il proprio favore a tutti coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Chi ha intenzione di affrontare una sfida significativa farebbe meglio a farlo in questo periodo.

Acquario - l'inizio della nuova settimana di aprile non sarà tra i migliori, ma grazie al celere avvicinamento di Venere ci si potrà immergere in un weekend interessante da condividere con la persona amata. I sentimenti saranno alle stelle e gli ormoni, dal canto loro, non saranno da meno. Trascorrere del tempo con il proprio partner, tra una cena romantica e qualche coccola, non sarà di certo un errore.

Pesci - grandi emozioni, secondo l'oroscopo, verranno accolte dai nati sotto al segno dei Pesci.

La loro vita, in un periodo come quello in questione, sarà circondata da persone tanto interessanti quanto in grado di portare il sorriso anche nei momenti leggermente più bui. Abbandonarsi alle varie situazioni non è consigliato, ma è bene ricordarsi di poter contare sempre sulle proprie amicizie e sulle persone amate. Affidare la propria vita a chiunque non è un'opzione da considerare.