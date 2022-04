L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 aprile prevede un Ariete altalenante in amore per via della Luna, oltre a essere un po’ testardo al lavoro, mentre non mancheranno le opportunità per i nativi Pesci. Gemelli potrebbe impulsivo o impaziente al lavoro, mentre Cancro riuscirà a conquistarsi una certa affidabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 18 al 24 aprile.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 aprile 2022 segno per segno

Ariete: settimana altalenante per voi nativi del segno. Dovrete fare i conti con una Luna non sempre favorevole, che dal punto di vista sentimentale potrebbe creare qualche malinteso.

Non ci saranno forti discussioni, ma con un po’ di buon senso, potreste evitarle. Per quanto riguarda il lavoro non siate testardi su certi progetti, perché potrebbero prendere una piega inaspettata, rischiando di ricominciare da capo, o presentare lavori soltanto mediocri. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale che scorrerà tranquillamente e piacevolmente per voi. Tra voi e il partner ci sarà la giusta complicità, soprattutto per i nati nella seconda decade. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Se siete single in un rapporto avete bisogno soprattutto di comprensione, e forse potreste trovarla. Nel lavoro Mercurio, Giove e Marte vi permetteranno di sentirvi a vostro agio, e i buoni risultati verranno da sé.

Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo ancora poco favorevole secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere continua a darvi filo da torcere in amore. Il fine settimana sarà l'unico momento di tranquillità per voi e il partner, quando la Luna sarà in trigono dal segno amico dell'Acquario. Se siete single al momento volete altro dalla vita, e l'amore non sarà tra le vostre priorità.

Situazioni poco facili anche sul posto di lavoro. Astri come Giove e Marte vi metteranno in difficoltà, e dovrete trovare un modo per sbloccare questa situazione. Voto - 6️⃣

Cancro: siete piuttosto desiderati in ambito amoroso grazie a questa Venere in trigono. Single oppure no, ciò vi aiuterà a legare facilmente con chi avete intorno, soprattutto voi cuori solitari in cerca di conquiste.

Per quanto riguarda il lavoro un approccio più ragionato con i vostri progetti vi permetterà di raggiungere sicuramente risultati migliori. L'importante è non perdere troppo tempo con alcuni progetti. Voto - 8️⃣

Leone: chiarezza e forza mentale saranno due aspetti di cui avrete fortemente bisogno per risalire. Questo cielo al momento non è così sfavorevole, ciò nonostante vi manca quello step in più per riuscire a ottenere di più. Sul fronte amoroso la settimana inizierà bene. In particolare la giornata di Pasquetta avrà molto da offrirvi. Per il resto, la vostra vita sentimentale sarà soltanto discreta. Attenzione nel weekend, quando la Luna sarà opposta. Single oppure no infatti, potreste spesso fraintendere le intenzioni della vostra fiamma.

Voto - 7️⃣

Vergine: cielo che non sarà ancora il massimo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere sarà ancora in opposizione, e ci saranno ancora problemi di cuore, per i single, ma anche per chi è impegnato. Portate pazienza, e soprattutto sfruttate le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in trigono. In ambito lavorativo non prendete decisioni affrettate. Anche se Mercurio è favorevole, e le idee non mancano, potreste poi non essere in grado di realizzarle. Proprio per questo, aspettate maggio, perché le cose miglioreranno. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo della prossima settimana. Vi sentirete stimolati in amore, single oppure no, a regalare un sorriso alla vostra fiamma, cercare di essere più ottimisti e vivere momenti migliori.

Nonostante questo cielo non sia eccellente, cercherete comunque di vedere le cose dal lato positivo. Sul fronte professionale andrete tutto sommato bene, ma sarà meglio non sbilanciarsi troppo. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale favorevole anche durante la prossima settimana. Sarete pieni di idee e di trovate originali da tenere bene a mente, per poi proporle al momento giusto. Con un po’ di fortuna da parte di Giove, arriveranno sicuramente ottimi risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto tra voi e il partner al momento è dominato da Venere in trigono dal segno dei Pesci, ciò nonostante in questa settimana dovrete fare attenzione anche alla Luna, sfavorevole nel weekend.

Nulla di grave, cercate solo di non prendervi troppe libertà. Voto - 8️⃣

Sagittario: la settimana inizierà bene per voi nativi del segno. Nella giornata di Pasquetta ci penserà la Luna a rendere piacevoli i rapporti con il partner. Nella restante parte della settimana però, Venere tornerà a darvi parecchio fastidio. La sua influenza negativa però sta calando, dunque abbiate ancora un po’ di pazienza. In ambito lavorativo potrete sicuramente fare di più, quindi cercate di essere ottimisti, ma soprattutto, fate sempre del vostro meglio in quel che fate. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti durante la prossima settimana per voi nativi del segno. La buona posizione di Venere e della Luna vi permetterà di vivere intense emozioni insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single non siate pigri, mettetevi in gioco, e presto potreste trovare la persona che fa al caso vostro. Sul fronte professionale il sostegno di astri come Mercurio e Giove si rivelerà fondamentale per mettere insieme ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo stabile in ambito sentimentale per voi. Secondo l'oroscopo, la Luna navigherà in buone posizioni durante la settimana, in particolare il weekend sarà il periodo ideale per consolidare la vostra relazione di coppia, o se siete single per stringere nuove e intriganti conoscenze. Sul fronte professionale ci penseranno astri come Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: la settimana forse non potrebbe iniziare nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante le opportunità non mancheranno in amore.

Abbiate cura della vostra vita sentimentale, chi vi ama saprà sicuramente come ricambiare. Sul fronte lavorativo la buona posizione di Giove, di Mercurio e di Marte, vi permetterà di svolgere al meglio i vostri progetti, ottenendo buoni risultati, rafforzando la vostra posizione professionale. Voto - 8️⃣