Le previsioni dell'oroscopo del 20 aprile invitano i nati sotto il segno dell'Ariete a stare un po' di più con le persone care. I Pesci sono favoriti, mentre i Capricorno cambieranno difficilmente opinione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la mancanza di una persona cara potrebbe farvi essere con il morale a terra. Ad ogni modo, cercate di circondarvi di persone che vi vogliono bene, vedrete che la situazione migliorerà immediatamente.

11° Toro: giornata un po' controversa per quanto riguarda l'amore. Se c'è qualcosa che vi turba, forse è il caso che ne parliate con la persona direttamente interessata.

Sul lavoro ci sono scelte da prendere.

10° Acquario: siete un po' troppo impazienti e questo potrebbe portare a delle conseguenze negative. Imparate a mantenere la calma e a dare il giusto peso e tempo alle cose.

9° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del 20 aprile esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' meno timorosi e a gettarsi a capofitto nelle nuove avventure.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siate un po' più determinati e cercate di mettervi in gioco, sempre e comunque. Non tiratevi indietro alla prima difficoltà e abbiate il coraggio di tirare fuori la vostra vera essenza.

7° Scorpione: in amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido, ma con la calma e la diplomazia verrete a capo anche delle situazioni più difficili.

Nel lavoro, invece, forse avete bisogno di un aiuto.

6° Sagittario: quando c'è da sporcarsi non siete certamente persone che si tirano indietro. L'oroscopo del 20 aprile vi invita ad essere audaci e determinati soprattutto in ambito professionale.

6° Vergine: buon momento per quanto riguarda le coppie. Questo è un periodo fertile, pertanto, se desiderate fare qualche passo in avanti, adesso potete sicuramente.

Oroscopo segni fortunati del 20 aprile

5° in classifica Leone: siete protagonisti indiscussi della vostra vita. Cercate, però, di non peccare di troppa vanità. In amore, infatti, è importante venire in contro anche ai bisogni del partner.

4° Capricorno: difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a farvi cambiare idea su qualcosa.

L'oroscopo del 20 aprile, infatti, vi invita a non demordere in quanto siete molto vicini ad ottenere ciò che desiderate.

2° Bilancia: in amore siete favoriti, mentre nel lavoro vi state pian piano riposizionando in carreggiata. In ambito professionale è bene non tirarsi indietro dinanzi gli ostacoli.

1° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle belle occasioni in arrivo, anche per i single. Per quanto riguarda il lavoro, invece, cogliete al volo delle opportunità.