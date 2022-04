Le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 aprile vedono i Cancro in grande forma. I Toro ripensano al passato, mentre i Sagittario sono troppo istintivi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: in amore potrebbe esserci qualche tensione. Forse, una persona appartenente al vostro passato potrebbe tornare ad occupare la vostra mente. Siate cauti.

11° Capricorno: l'Oroscopo del 19 aprile vi invita a ricominciare da zero. Se ciò che avete costruito fino a questo momento non vi rappresenta e non vi soddisfa, non abbiate paura di demolire tutto e ripartire.

10° Sagittario: siete parecchio istintivi e potreste essere spinti a prendere decisioni con troppa rapidità. Specie per quanto riguarda i vostri progetti, forse è il caso che non vi lasciate sfuggire nulla.

9° Gemelli: giornata di alti e bassi per i nati sotto questo segno. Il vostro umore è un po' troppo ballerino, pertanto, cercate di non intavolare discussioni. Anche i chiarimenti sarebbe preferibile rimandarli.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non amate prendere decisioni troppo in fretta. Quando vi trovate di fronte un bivio potreste andare in tilt. La cosa importante è mantenere la calma e ponderare accuratamente le situazioni.

7° Bilancia: buon momento per investire.

Cercate, però, di valutare sempre i pro e i contro e, se necessario, fatevi consigliare da chi ne sa più di voi. In amore, invece, potrebbe esserci qualche tensione.

6° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 aprile vi invitano ad essere più risoluti. Spesso vi perdete in un bicchier d'acqua, pertanto, è il caso di riflettere bene prima di prendere decisioni importanti.

5° Acquario: ponete fine ad un rapporto conflittuale. Circondatevi solamente di persone che sono in grado di dimostrarvi il loro affetto e la loro vicinanza. Non siate precipitosi sul lavoro.

Oroscopo 19 aprile primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: novità in arrivo sul fronte professionale. Ci sono delle nuove occasioni che dovreste prendere al volo.

Anche in amore vi sentite sulla cresta dell'onda.

3° Pesci: giornata molto interessante sotto più punti di vista. Non siate troppo rigidi con coi stessi e con gli altri. In ambito professionale dovete allargare i vostri orizzonti, farete scoperte inedite.

2° Leone: l'oroscopo del 19 aprile vi invita ad esser4e decisi. In questo periodo siete favoriti, pertanto, non fatevi prendere dalle paure. Anche in amore ci sono buone occasioni per emergere.

1° Cancro: giornata molto proficua sul lavoro. Oggi si ricomincia, pertanto, è tempo di tenere gli occhi ben aperti. In amore è importante dialogare. Ricordate che il karma ripaga sempre.