L'oroscopo di domani è pronto a dare una infarinatura generale su come potrebbe andare la giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 20 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, decisi a scoprire chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine risulterà tra i segni supportati dall'Astrologia del periodo? Certo che si. Intanto vi diciamo che domani ad avere il primato assoluto in quanto a fortuna in ogni contesto sarà il Toro, grande favorito del momento per via dell'ingresso del Sole in Toro. Ottima giornata anche per coloro nativi dell'Ariete e del Cancro, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Un po' in affanno invece potrebbero essere quelli dei Gemelli, indicati in momentaneo sottotono.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 20 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 20 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 aprile indica che, in amore, sarà un mercoledì rallegrato ancora in parte dal Sole, che si appresta a lasciare questo vostro bel segno. Avvertirete un’aria di dolce primavera, la dimensione familiare poi vi offrirà molte gratificazioni e voi sarete decisamente felici di tutto questo. Costruirete propositi insieme a chi amate e, come sapete già, questo vi catapulterà verso un futuro più sereno.

Single, gli astri coloreranno di verde il semaforo posto lungo la vostra strada: non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si aprirà con molte novità. Lo spirito d'iniziativa vi aiuterà a portare a termine una delicata questione, mentre l'intuito sarà stimolantissimo. Potrete benissimo intendervi con la famiglia senza bisogno di parlare.

Nel lavoro, se cercate quella potente concentrazione per ottenere il superamento di un vostro progetto, il tempo sarà al vostro fianco, aiutandovi nei vostri sogni.

Toro: 'top del giorno'. In campo sentimentale, l'ingresso del Sole nel segno darà una grossa mano in ambito familiare. La comunicazione con il partner sarà semplice e fluida, sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia.

Quella in arrivo sarà senz'altro una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto. Gli astri porteranno un'atmosfera positiva e felice nella coppia: sarete felici di vivere la giornata secondo le vostre intenzioni. Single, sembra che in questo momento il vostro intuito sia particolarmente sviluppato e che tutto vi sia chiaro: niente e nessuno potrà ingannarvi! Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta in tutte quelle relazioni a cui aspirate da tempo ma che non avete mai avuto il coraggio di iniziare. Le congiunzioni astrali porteranno movimenti in amore, regalandovi un incontro travolgente. Nel lavoro, sarà questo il momento giusto per cominciare nuove esperienze lavorative.

Mettetecela tutta e raggiungerete i vostri obiettivi.

Gemelli: ★★★. Periodo leggermente in stallo valutato con le tre stelle del sottotono. In amore, dovrete essere più razionali e meno impulsivi: limitate individualismo ed entusiasmo immotivato. In generale il buon senso del partner tornerà utile soprattutto in serata, momento in cui la distrazione potrebbe spingere a commettere passo falsi. Prendete di più in considerazione le richieste della persona che amate, perché non è pensabile che le vostre siano sempre più urgenti e necessarie. Single, ci sono situazioni che non si possono cambiare, ma si possono solo accettare. Così continuando a metterci le mani non farà altro che peggiorare le cose, perdendo tempo ed energia.

Ciò non significa che dovete rassegnarvi, ma optare per qualcosa che sia più adatto alle vostre possibilità. Nel lavoro, non distogliete la vostra attenzione dalle cose che vi circondano, perché potreste trovare proprio lì la soluzione delle questioni che vi tormentano.

Oroscopo di mercoledì 20 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo mercoledì di metà settimana. Per i sentimenti, una splendida Venere in Pesci vi amplificherà l’esperienza emotiva, donandovi un bell’appagamento sentimentale. Così nelle coppie si raggiungerà un'intesa perfetta, regalando a molti una serata romantica e felice da vivere insieme. Single, una lieta notizia vi darà una carica pazzesca e con una giornata piena di incontri.

In molti casi riuscirete a fare conquiste decisamente interessanti; sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti per quanto state facendo. Vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diverrà più semplice: vi sembrerà quasi di camminare in discesa! Nel lavoro, tutto okay sul fronte degli impegni quotidiani. Il cielo annuncia opportunità strepitose anche sul fronte denaro, con investimenti a buon fine e qualche aumento del reddito.

Leone: ★★★★. Periodo buono ma interessato dalla scontata routine. In amore, Mercurio, astro della comunicazione e vostro nume tutelare, avrà il potere di donarvi uno slancio affettivo molto apprezzato dalla vostra dolce metà.

Aggiungete anche l’inestimabile qualità di scacciare i pensieri tristi con un frizzante e irresistibile senso dell’umorismo e la persona che avete scelto di avere accanto ne sarà letteralmente deliziata. Single, ci saranno occasioni per dare una svolta interessante ai risvolti più concreti della vostra esistenza. Intanto, non sottovalutate le piccole cose ma mettete del vostro in tutto ciò che farete. Molte le persone che avete vicino che vi dimostreranno tutto il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito. Nel lavoro, non vi manca certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Basterà un piccolo impegno in più per essere subito ripagati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 20 aprile, parlando di sentimenti, vede il periodo animato da un gioioso slancio.

In molti trascorrete una giornata radiosa con la persona amata e godrete così delle tante belle cose che il periodo senz'altro vi offrirà. Mentre una stupenda Luna in Sagittario vi renderà in parte capaci di dare ascolto alle esigenze e alle ragioni del vostro partner. Nel profondo, la comunicazione sensibile, emotiva, quella a cui molti di voi tengono tanto, sarà perfetta a tal punto da farvi trascorrere una dolce serata insieme a chi amate. Single, il buon cielo che avrete darà modo di concedersi evasioni a volontà: gli incontri saranno favoriti e nuove relazioni nasceranno al solo volerlo. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza ma assaporate fino in fondo il nettare della vita. Questa giornata è fatta per godere, la prossima chissà...

Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. Sarete nel contempo molto esigenti con i vostri collaboratori che sapranno comprendere l'utilità delle vostre imposizioni.

