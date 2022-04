Le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 aprile esortano i nati sotto il segno del Capricorno ad affidarsi di più alle persone care. Gli Acquario sono in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: chi sta per vivere dei cambiamenti molto importanti nel lavoro, potrebbe avere un momento di confusione. Cercate di appoggiarvi alle persone a cui tenete di più senza brancolare nel buio.

11° Leone: ottime opportunità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, ci sono delle tensioni. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni con troppa frettolosità.

10° Sagittario: in amore avete sprecato troppo tempo a rincorrere persone che, in realtà, non meritavano le vostre attenzioni. Nulla è mai detto nella vita, quindi, non smettete di inseguire i vostri obiettivi.

9° Scorpione: siete persone estremamente risolute. L'Oroscopo del 21 aprile vi invita a prendere di petto certe situazioni e a mostrarvi un po' più pazienti. In ambito professionale ci sono dei cambiamenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: parlare è importante. Il dialogo è alla base di ogni rapporto sano, pertanto non dimenticatevi di esternare i vostri sentimenti. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità.

7° Gemelli: l'oroscopo del 21 aprile esorta i nati sotto questo segno a vivere in maniera più semplice e genuina.

Se delle cose non vi stanno bene cercate di esprimere il vostro dissenso con calma e determinazione.

6° Vergine: i nati sotto questo segno sono un po' tesi. Cercate di rilassarvi un attimo e di prendere un po' più a cuor leggero certe situazioni. In amore dovete lasciarvi andare un po' in più.

5° Cancro: siate un po' più lungimiranti.

Soprattutto dal punto di vista professionale è necessario avere gli occhi ben aperti. In ambito sentimentale, invece, lasciatevi andare, anche se c'è il rischio di farsi male.

Oroscopo segni fortunati 21 aprile

4° in classifica, Toro: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Siete finalmente pronti a mettervi in gioco, quindi fatelo.

In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo.

3° Bilancia: questo è un periodo in cui siete piuttosto indaffarati. Mettete da parte il vostro orgoglio per cercare di recuperare un rapporto che è stato in qualche modo compromesso.

2° Ariete: spesso vi lasciate cullare dai ricordi e la cosa potrebbe provocarvi qualche piccolo momento di malinconia. A ogni modo, il presente non è affatto male, pertanto cercate di darvi da fare.

1° Acquario: i single potrebbero vivere qualche momento molto interessante. Siete aperti a nuove conoscenze, pertanto cercate di approfittare. In ambito professionale, invece, sono in arrivo belle soddisfazioni.