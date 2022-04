L'oroscopo di mercoledì 20 aprile prevede un atteggiamento fortemente razionale da parte dei nativi Toro, forti del pianeta Mercurio nel segno, mentre Leone vivrà bei momenti in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono. Ariete avrà l'occasione di rinsaldare un legame, mentre con il giusto temperamento, il Capricorno potrà fare interessanti conoscenze. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 20 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sarà una giornata di scoperte per voi, dove prenderete consapevolezza di un paio di cose per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, potrebbe essere il momento di rinsaldare un legame. Per quanto riguarda il lavoro avrete sicuramente qualche buona idea riguardo alcuni progetti. Lentamente, riuscirete a mettere in piedi buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo di lunedì 20 aprile. Sul fronte amoroso vivrete al meglio la vostra relazione di coppia grazie a Venere. Single oppure no, avrete una buona dose di fascino da sfruttare per avvicinarvi alla persona che vi piace. Sul fronte professionale un atteggiamento più razionale da parte vostra vi permetterà di fare un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Gemelli: non sarà la giornata adatta per parlare d'amore secondo l'oroscopo. Se siete single e di recente avete ricevuto qualche risposta negativa, non reagite buttandovi giù.

Se invece siete già impegnati, e tra voi e il partner c'è qualcosa che non va, ricordatevi che il dialogo è sempre la prima cosa buona da fare. Sul fronte professionale quando le cose non vanno bene il vostro entusiasmo cala, e non sarà di certo una buona cosa per il vostro rendimento. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale convincente in questa giornata grazie a Venere in trigono.

La vostra relazione di coppia al momento sarà concreta, affidabile, stabile, e non potrete chiedere di più. Se siete single intraprendere nuove e interessanti conoscenze sarà possibile. Nel lavoro al momento avrete tutto sotto controllo grazie a Giove e Mercurio. Lentamente state portando avanti i vostri progetti, che stanno prendendo forma e vi daranno soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Leone: con la Luna che si troverà in trigono dal segno del Sagittario, in questa giornata vi concentrerete di più sulle relazioni sociali e sentimentali. Single oppure no, vi sentirete bene in compagnia delle persone giuste, e se tra queste c'è la persona dei vostri sogni, meglio ancora. Sul fronte lavorativo non siete messi benissimo al momento, ma presto questo cielo avrà qualcosa di meglio da offrirvi. Voto - 7️⃣

Vergine: in arrivo un'altra giornata difficile per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo di mercoledì 20 aprile vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro, e dalla vostra relazione non sarà possibile pretendere troppo. Avete bisogno di risolvere alcune cose insieme, che avranno la priorità assoluta, se volete una relazione stabile.

Sul fronte professionale l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per i vostri progetti, ma non aspettatevi ottimi risultati nel breve periodo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale nel complesso appagante per voi nativi del segno. Una bella Luna in sestile vi darà l'occasione di vivere bei momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto per coloro che sono nati nella prima decade. Sul fronte professionale, anche se non siete tra i migliori del settore al momento, non significa che dovrete farvi prendere in giro da chi pensa di saperne più di voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì che vi darà qualche soddisfazione, soprattutto dal punto di vista professionale. Un ottimo Giove in trigono vi metterà nelle condizioni ideali per superare ogni vostra aspettativa.

Ciò nonostante non dovrete gongolare per questo, perché non è detto che arriveranno altre occasioni. Sul fronte amoroso, single oppure no, ci penserà Venere in trigono dal segno dei Pesci a rendervi affascinanti quanto basta. Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale sicuramente migliore rispetto alle giornate precedenti, ma ci vorrà ancora del tempo prima che le cose migliorino. Sul fronte amoroso la Luna nel segno vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Se siete single dovrete imparare che la realtà spesso non corrisponde alle vostre fantasie. Per quanto riguarda il lavoro, prendersi cura dei vostri progetti non sarà semplice quando non ci saranno buone idee a supportarvi. Voto - 6️⃣

Capricorno: la buona posizione di Venere, in sestile dal segno dei Pesci, vi renderà piuttosto socievoli e aperti a nuove e interessanti conoscenze, soprattutto voi cuori solitari.

Se invece siete già impegnati, cercare di consolidare il vostro rapporto non sarebbe una cattiva idea. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione con i giusti colleghi potrebbe portare risultati migliori del previsto. Voto - 8️⃣

Acquario: mostrerete pazienza e comprensione in questa giornata di mercoledì, soprattutto in ambito amoroso. Per una relazione di coppia convincente infatti, a volte non bisogna lasciarsi andare esclusivamente ai sentimenti. Sul fronte professionale Mercurio vi metterà i bastoni tra le ruote, ciò nonostante avrete ancora abbastanza idee e risorse per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale forse non così entusiasmante in quest'ultimo periodo a causa della Luna, ma in fondo sapete bene che tra voi e il partner le cose vanno bene, e che eventuali litigi sono per questioni da poco, che potreste risolvere facilmente. Per quanto riguarda il lavoro la fortuna continua a favorirvi grazie a Giove e Mercurio, ma sappiate che i risultati che state ottenendo sono anche merito vostro. Voto - 8️⃣