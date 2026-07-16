Le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto vedono il Toro sfavillante in ambito sentimentale. I Pesci, invece, devono cercare di essere un po' più decisi. Colpi di scena per il Leone.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: momento difficile per quanto riguarda le emozioni. Se avere ricevuto una delusione di recente, non permettere che questa situazione offuschi la vostra capacità di giudizio. Nel lavoro è importante essere decisi e mostrarsi determinati.

11° Ariete: in questo periodo potreste sentirvi sulle montagne russe dei sentimenti.

Un giorno potreste essere al settimo cielo, mentre quello dopo vi potrebbe assalire una certa malinconia. Questo è dovuto al fatto che dovreste trovare il vostro equilibrio interiore prima di cimentarvi in nuove situazioni complesse.

10° Bilancia: siete sommersi da tante cose da fare e questo potrebbe togliere del tempo alle persone care. Cercate di fare un'accurata valutazione delle cose realmente importanti, a cui sarebbe il caso di dedicare maggiore premura e attenzione.

9° Pesci: dovete cercare di essere un po' più decisi secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto. In ambito professionale potrebbero esserci degli alti e bassi dovuti ad alcune scadenze da rispettare. Cercate di mantenere la calma e non prendere decisioni affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: siete testardi e determinati, cosa che potrebbe portarvi a ricevere delle belle soddisfazioni sul lavoro. Per contro, però in amore vi sentite un po' fiacchi e privi di motivazione. Con la complicità del partner, se ce l'avete, cercate di ricreare situazioni stimolanti.

7° Cancro: l'oroscopo del mese di agosto vi invita ad essere un po' più sicuri di voi. Concentratevi su quelli che sono i vostri bisogni e le vostre necessità. Bisogna prendersi cura in primis di se stessi e poi degli altri, ma voi siete spesso troppo altruisti.

6° Acquario: buon momento per mettere da parte l0orgoglio e risolvere una questione in sospeso. In ambito professionale dovete tenere gli occhi ben aperti, in quanto non tutti si comportano in maniera onesta con voi.

5° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Ci sono delle novità in arrivo che potrebbero modificare radicalmente le vostre abitudini. Siete per natura molto lunatici, ma in questo periodo potrebbe essere necessario prestare attenzione a questo aspetto.

Oroscopo dei segni più fortunati del mese di agosto

4° in classifica Scorpione: novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di cogliere al volo le occasioni che potrebbero presentarsi sulla vostra strada. In amore è importante seguire il vostro istinto, che sarà particolarmente preciso.

3° Capricorno: non siate troppo severi con voi stessi, a tutti può capitare di commettete degli errori di valutazione, la cosa importante è saper rimediare.

Nel lavoro è necessario essere sempre sul pezzo e preparati ad ogni evenienza e contrattempo.

2° Toro: le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto prevedono fuochi e fiamme dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle belle sorprese in arrivo, soprattutto per i single. Le coppie, invece, potrebbero lasciarsi stuzzicare un po' dalla fantasia e creare delle situazioni nuove e stuzzicanti.

1° Leone: ottimo momento per concedervi una piccola vacanza dal lavoro. Avete bisogno di staccare la spina e di focalizzarvi un po' di più sui vostri affetti. In questo periodo potreste rimanere sorpresi da un colpo di scena inerente una persona a voi vicina.