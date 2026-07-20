Le anticipazioni de La Promessa che vanno dal 27 luglio al 2 agosto rivelano che Catalina si troverà in una situazione molto complicata a causa delle perseguitanti minacce del barone de Valladares. Leocadia farà una scoperta su sua figlia, che la spingerà a prendere una decisione piuttosto seria inerente il suo futuro. Enora riceverà la proposta di matrimonio da Tono, ma esiterà a dargli una risposta. Nel frattempo,, Manuel farà di tutto per impedire a Cristobal di mandare Pia ad Aranjuez.

Anticipazioni La Promessa fino al 2 agosto: Catalina vuole scappare dopo le minacce del barone de Valladares

Nelle prossime puntate de La Promessa che andranno in onda fino a domenica 2 agosto ci sarà un momento molto complicato per Catalina. La donna verrà minacciata dal barone de Valladares, cosa che la spingerà a temere molto per il destino dei suoi figli. Per tale ragione, rivelerà ad Adriano la sua intenzione di scappare da La Promessa. Tono, dal canto suo, farà ad Enora la proposta di matrimonio e la notizia si diffonderà in maniera alquanto rapida generando molto entusiasmo. La donna, però, sarà titubante e non darà subito una risposta al suo fidanzato.

Leocadia prende una decisione importante dopo aver assistito ad una scena tra Angela e Curro

Leocadia, invece, si troverà ad assistere ad una scena che la sconvolgerà parecchio. La donna sospettava già di una relazione tra Angela e Curro e, quando li sorprenderà a baciarsi di nascosto, andrà su tutte le furie. La donna ascolterà anche che i due hanno intenzione di lasciare insieme La Promessa. Alla luce di questa scoperta, dunque, Leocadia deciderà di cedere alla proposta di matrimonio che il capitano ha fatto alla figlia. La protagonista sarebbe disposta a fare qualunque cosa pur di allontanare Angela da Curro.

Manuel prova a dissuadere Don Cristobal dal mandare Pia ad Aranjuez

Nel frattempo, Manuel scoprirà che Don Cristobal ha intenzione di mandare Pia ad Aranjuez.

La notizia, chiaramente, lo turberà parecchio, sta di fatto che farà il possibile per spingerlo a non portare a termine questa decisione. Vera, pentita, si recherà da Lope e si scuserà con lui per averlo spinto. L'uomo, però, sarà un po' freddo nei suoi confronti.