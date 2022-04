Le previsioni dell'oroscopo del 9 aprile esortano i Bilancia a cogliere al volo delle occasioni. I Sagittario sono un po' tesi, mentre i Pesci devono mettersi un po' in mostra.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete un po' tesi e agitati per l'arrivo di una notizia. Il modo migliore per non impazzire è quello di distrarsi in compagnia delle persone care.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 9 aprile vi invitano a mantenere un profilo basso sul lavoro. Per quanto riguarda l'amore, invece, lì potete osare un po' di più.

10° Scorpione: ci sono state delle tensioni di recente in alcuni rapporti, pertanto, adesso è tempo di recuperare. Per risollevare il vostro umore regalatevi una giornata di Relax.

9° Gemelli: meglio non essere troppo affrettati nell'esprimere giudizi nei riguardi di altre persone. Cercate di essere un po' più attenti al denaro, ci sono state troppe spese di recente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: prendere decisioni importanti non è mai stato il vostro forte. Di solito preferite aspettare che le cose semplicemente accadano, ma talvolta questo non si può fare.

7° Toro: siete orgogliosi e difficilmente riuscite a chiedere scusa. Ad ogni modo, ci sono delle situazioni nelle quali è assolutamente importante farlo.

Se avete torto, ad esempio è importante fare un passo distensivo.

6° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 9 aprile denotano una giornata di alti e bassi. Siete taciturni e non apprezzate molto la compagnia delle altre persone. Meglio circondarsi solo di coloro che hanno un valore importante per voi.

5° Ariete: attenti a compiere delle scelte con troppa rapidità.

La giornata di oggi sarà piena di vitalità, pertanto, è opportuno approfittarne ma, allo stesso tempo, stare molto attenti alle decisioni che prenderete.

Oroscopo segni fortunati 9 aprile

4° in classifica Pesci: non amate stare al centro dell'attenzione. Anche quando agite in modo corretto ed esemplare, preferite sempre restare in disparte.

Stavolta, però, è il caso di emergere, soprattutto nel lavoro.

3° Cancro: siate solari perché questo è un momento ricco di consapevolezze per voi. In amore arriveranno delle conferme, mentre in ambito professionale potreste ricevere una proposta interessante.

2° Capricorno: l'oroscopo del 9 aprile vi invita a tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, se volete avere successo, dovete cogliere al volo le occasioni.

1° Bilancia: giornata estremamente produttiva per i nati sotto questo segno. Mercurio è con voi, pertanto, sarete astuti, sagaci e pieni di spirito d'iniziativa. Approfittatene.