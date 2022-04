L'oroscopo del weekend che va dal 23 al 24 aprile vede delle proposte interessanti in arrivo per i nativi Cancro, forti di un ottimo cielo, mentre Mercurio in quadratura al Leone potrebbe rallentarlo un po’. La Luna si troverà nel segno dell'Acquario, regalando sorrisi e soddisfazioni ai nativi, mentre Bilancia potrà contare su una relazione più equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 23 al 24 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale decisamente migliore nel corso del prossimo weekend.

La Luna in sestile vi darà qualche occasione in più per essere felici insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene, ma sarà meglio non accelerare i tempi con certi progetti. Voto - 8️⃣

Toro: un quadro astrale non molto incoraggiante per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, sarete messi in difficoltà dalla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche malinteso. Sul fronte professionale, invece, sarete messi nelle condizioni migliori per provare a mettere a segno qualche successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: fine settimana tutto sommato discreto. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi permetterà di respirare un'atmosfera migliore con il partner, ciò nonostante non aspettatevi di recuperare velocemente terreno.

Nel lavoro potreste decidere di dedicare del tempo a progetti al momento più importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: in arrivo delle proposte interessanti per quanto riguarda il lavoro. Mercurio, Giove e Marte vi metteranno nelle condizioni ideali per portarli avanti, anche se dovrete saper essere veloci. Sul fronte amoroso sarà un buon weekend grazie a Venere, che vi permetterà di stabilire un'ottima intesa con il partner.

Voto - 8️⃣

Leone: non un ottimo fine settimana secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si troverà in opposizione per tutto il tempo. In ogni caso, però, questo cielo sta per cambiare in meglio, dunque sarà molto importante avere pazienza e non tenere rancore. Sul fronte professionale vi servirà un po’ di creatività in più in quel che fate.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale che rimane in alto mare anche in questo weekend. Ci saranno ancora tante cose da sistemare all'interno della vostra relazione di coppia e pretendere un rapporto sano così in fretta, al momento, è fuori portata. Un po’ meglio il lavoro grazie a Mercurio in trigono, ma le energie non saranno molte. Voto - 6️⃣

Bilancia: una Luna rassicurante in trigono dal segno dell'Acquario vi permetterà di vivere bene la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro un aiuto in più vi farebbe sicuramente comodo. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita di coppia nel complesso positiva per voi nativi del segno, nonostante la Luna sia in quadratura.

Venere, infatti, metterà una pezza alla posizione negativa dell'astro argenteo e sarà possibile vivere un discreto rapporto. Per quanto riguarda il lavoro se le idee mancano, concentratevi in quei progetti dove avete una precisa tabella di marcia da rispettare. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo del prossimo weekend discreto in ambito amoroso. La Luna in sestile porterà un po’ di stabilità con il partner, nell'attesa che Venere si sposti in una posizione migliore. Sul fronte professionale avrete abbastanza energie da spendere per i vostri progetti grazie a Marte, ma non aspettatevi sempre buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante nel prossimo fine settimana, grazie alla presenza positiva di Venere nel vostro cielo.

Single oppure no, avrete sempre una valida ragione per sorridere alla vita. Per quanto riguarda il lavoro idee e risorse non mancheranno grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna sosterà nel vostro cielo in questo fine settimana, regalandovi sorrisi e soddisfazioni in ambito amoroso. Sul fronte professionale dovrete invece fare attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe ostacolare la resa dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: un altro ottimo weekend per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, ci penserà il pianeta Venere a regalarvi intense emozioni insieme al partner. Sul posto di lavoro sarete un pozzo di idee grazie a Mercurio in sestile, portando avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 9️⃣