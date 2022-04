Nella settimana che va da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio 2022, l’Oroscopo si presenterà davvero eccezionale per il segno dell’Ariete, al primo posto nella classifica, e per il segno dei Pesci. In basso saranno presenti il segno del Capricorno e il segno dell’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: sarete in testa alla classifica dell’oroscopo grazie ad un notevole slancio che avrete sul piano amoroso, perché riuscirete a conquistare la persona amata o, se siete già in una relazione amorosa, farete un passo avanti come l’inizio di una convivenza.

Nelle sfide professionali sarete i migliori nell’affrontare le situazioni più disparate, mentre nel fine settimana avvertirete una lieve tensione dovuta alla stanchezza.

2° Pesci: vi attende una settimana splendida e ricca di colpi di scena in amore. Avrete energie al massimo per affrontare le sfide più intense e sulle quali anche voi stessi potreste scommettere poco. La fortuna del pianeta Venere vi darà uno slancio eccezionale per quelle situazioni legate all’ambito della mente. Fare attività sportiva in questo momento potrebbe risultarvi sempre più facile, soprattutto nel fine settimana.

3° Vergine: avrete a che fare con tante amicizie che vi porranno al centro dell’attenzione. In amore la passionalità potrebbe essere più che ottimale, senza contare la grande intesa che si registrerà in ambito comunicativo.

Nella seconda parte della settimana gli affari potrebbero segnare un punto di svolta per quanto riguarda l’ambito finanziario, anche se dovrete affrontare qualche piccola spesa di troppo.

4° Bilancia: l’intraprendenza in amore e nelle relazioni di stampo amicale potrebbero dare l’avvio ad una crescente attenzione focalizzata su di voi.

Nella vostra storia d’amore si instaurerà un dialogo costruttivo, che potrebbe realmente portare ad una stabilità sempre più forte. Sul lavoro avrete invece una inclinazione molto più solitaria, e per certi versi questo potrebbe essere di aiuto per eventuali affari, secondo l’oroscopo.

Toro energico

5° Toro: avrete sicuramente una spinta energica e dirompente per poter portare avanti gli affari e i progetti che in questo momento vi stanno prendendo molto tempo, mentre in amore si verificherà una nuova consapevolezza che vi spingerà a cercare sempre di più una sintonia maggiore con il partner.

Avrete degli incontri che potrebbero regalarvi una bella amicizia, mentre per quelle vecchie avrete bisogno di valutarle caso per caso.

6° Sagittario: non avrete ostacoli che potrebbero intralciare il vostro percorso lavorativo, perché avrete una dinamicità e una prontezza di riflessi che potrebbe farvi sentire più fiduciosi verso voi stessi, ma anche esprimere un senso di solidità per gli altri. Avrete degli incontri particolarmente interessanti, soprattutto se siete inclini a farvi qualche amicizia nuova che possa durare a lungo.

7° Cancro: la presenza del pianeta Marte nella vostra costellazione potrebbe darvi quello spirito di iniziativa sul piano lavorativo che recentemente vi è mancato in virtù di un po’ di sano relax.

Non sarà una settimana in cui la concentrazione non sarà contemplata, quindi rimboccarvi le maniche vi darà non solo una eventuale promozione o guadagno in più, ma potrebbe portarvi a fare una esperienza molto promettente.

8° Scorpione: sicuramente sarete divisi fra emozioni positive e negative, nelle quali potreste avvertire un po’ di inquietudine. Gran parte della settimana sarà abbastanza impegnativa, ma la fortuna nella prima parte della settimana potrebbe regalarvi qualche piccola soddisfazione. Sul piano privato dovrete rivedere qualche scelta fatta in passato che ora potrebbe starvi molto stretta.

Gemelli in calo

9° Gemelli: vi sentirete piuttosto rallentati, probabilmente comincerà una fase in cui vorreste cambiare aria o comunque fare delle scelte che divergeranno moltissimo dalle mansioni attuali.

Avrete molta fortuna sul piano privato, perché ci saranno intese sempre più determinanti per la vostra storia d’amore. I momenti più spensierati potrebbero riguardare il mezzo della settimana e il weekend, secondo l’oroscopo.

10° Leone: ci potrebbero essere dei sogni per i quali occorre molto tempo per vederli realizzati. Al momento potreste non avere molto terreno libero su cui lavorare, per di più la settimana, non così fortunata, sarà costellata di cambiamenti per i quali abituarsi in fretta. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, il weekend potrebbe portarvi del carisma per poter attirare persone che vorrebbero avere un approccio con voi.

11° Acquario: entrerete in una fase in cui ci saranno questioni familiari da risolvere e un po’ di sacrifici da fare sul piano personale.

Dovreste pensare di più a voi stessi e alla vostra salute ed evitare discussioni inutili, soprattutto se siete nervosi. Potreste incorrere in qualche piccola gelosia e non essere molto tolleranti con delle argomentazioni sulle quali non riuscite a trovare risposta.

12° Capricorno: in amore non avrete particolari difficoltà. Il nervosismo per qualche delusione recente potrebbe mettere alla prova i vostri nervi, e potrebbe farvi perdere di vista la fortuna che in questo momento potrebbe aiutarvi davvero molto sul piano finanziario. Secondo l’oroscopo dovrete assolutamente cogliere quelle piccole occasioni che nel fine settimana si presenteranno davanti a voi.