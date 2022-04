L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 maggio 2022 è pronto ad analizzare la prima settimana di maggio. Per qualcuno arriverà la rivincita che tanto aspettava e sarà proprio lui (o lei) a crearla con intelligenza e maturità. Meglio di così non potrebbe andare per qualche altro: potrebbe maturare una settimana in cui la forma psicologica risulterà davvero al top, questo permetterà di alzare il tiro, coltivare nuove ambizioni.

Sul piano astrologico il periodo vedrà l'ingresso di Venere in Ariete nella giornata di lunedì 2 maggio. Sempre a inizio settimana vedremo la Luna in Gemelli entrare in questo bel segno di Aria, precisamente alle ore 12:46.

Un nuovo transito arriverà giovedì 5 maggio, alle ore 01:05, con l'entrata della Luna in Cancro. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Leone prevista per questo sabato 7 maggio.

Iniziamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare svelando le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La settimana comincia in modo positivo. Di certo riuscirete a digerire un boccone amaro che era incastrato in gola da un bel po’. Chiudete con una certa parte del passato, buttatela alle spalle e non pensateci mai più, anche perché avete mille cose cui far fronte e non mancheranno le occasioni per mettere a segno ottimi tiri.

Non sarebbe male recarsi in un posto che vi permetta di stare a contatto con la natura, respirare aria pulita e riordinare le idee. In amore le cose migliorano, nel senso che state per trovare una chiave che cercate da tanto tempo. Chi ha cominciato da poco una relazione scoprirà che sta diventando qualcosa di molto importante; chi, invece, vive una storia ormai consolidata avrà modo di “movimentarla” con qualche piccola novità.

La scala con le stelle della settimana:

Top del giorno martedì 3 maggio;

★★★★ giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 maggio;

★★ sabato 7 maggio.

♉ Toro: voto 7. Una persona che vi sta a cuore questa settimana sarà alla prese con un problema: ascoltate il vostro istinto di protezione intervenendo nel modo che più riterrete opportuno.

Col passare dei giorni la situazione diverrà molto più definita e alcuni nodi risulteranno sciolti (per fortuna). Preparatevi a un’altra settimana molto intensa e proficua. Invece, vorreste di più dal rapporto di coppia, qualcosa che vada oltre le frasi dolci e le piccole cose quotidiane. Ok, non c’è nulla di male nel non accontentarsi, però cercate di non esagerare. Sul fronte professionale, le armi della pazienza e della gentilezza vi permetteranno di raggiungere gli obiettivi sperati.

La classifica con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno domenica 8 maggio;

★★★★ martedì 3 e venerdì 6;

★★★ mercoledì 4 maggio;

★★ giovedì 5 maggio.

♊ Gemelli: voto 9. In questa settimana mettetevi comodi e aspettate che sia l’amore a venire da voi.

Siete ben pronti ad affrontare questo sentimento, quindi non preoccupatevi di quello che proverete, poiché tutto è bello quando c’è qualcosa da condividere. Le coppie potrebbero non apprezzare qualche comportamento del partner ma per questa volta ci passerete su in quanto non volete rovinare l’idillio creato con tanta fatica e la predisposizione dell’altro a fare progetti per il futuro. I single potranno contare su una marcia in più in questo periodo, per cui in sette giorni dovranno tentare il tutto e per tutto se ci fosse un qualcosa che li lega a qualcuno. Altrimenti dovrebbero riuscire a voltare pagina e a guardarsi dentro.

La scaletta giornaliera:

Top del giorno lunedì 2 maggio (Luna nel segno);

★★★★ mercoledì 4 e sabato 7 maggio;

★★★ domenica 8 maggio.

♋ Cancro: voto 10.

L'oroscopo della settimana vede molto buono il Sole, vi sarà alleato con altri importanti pianeti come Venere, Marte, Saturno e Urano. Le energie piuttosto copiose vi metteranno in primo piano laddove ci fosse da affermare la vostra capacità organizzativa sia nell’attività lavorativa che in quella sentimentale. La Luna del periodo sarà molto positiva giovedì, e questo deve farvi ben sperare. Tuttavia, a dispetto delle ottime combinazioni astrali qualche malumore inaspettato potrebbe sempre manifestarsi. Comunque passerà in breve tempo: già da martedì l’umore riprenderà quota fino a raggiungere il punto massimo giovedì. Avete molte informazioni da condividere in questo periodo con persone che potrebbero davvero portarvi a un livello superiore.

Tutto starà nel riuscire a comunicare con esse senza intralci esterni.

Le stelline di competenza del Cancro:

Top del giorno giovedì 5 maggio (Luna nel segno);

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e sabato 7.

♌ Leone: voto 8. Le giornate andranno via con piacere e molte di queste regaleranno momenti davvero unici: il riferimento è tutto per sabato 7 maggio, prevista con l'ingresso della Luna nel segno. Intanto, iniziate a godere il periodo in piena autonomia e felicità, con un piccolo appunto per la parte finale, tutta da scoprire. Seguite le istruzioni giornalmente e non avrete problemi eccessivi. Il periodo in generale si pronostica sicuramente più che buono. A parte quelle di lunedì e martedì, valutate come poco positive, le restanti se ben giostrate non mancheranno di rilasciare buone soddisfazioni.

Pronti a scoprire come è stata classificata l'intera settimana? Bene, iniziamo a vedere la qualità delle giornata in analisi.

Le stelle del giorno:

Top del giorno sabato 7 maggio (Luna nel segno);

★★★★ mercoledì 4 maggio;

★★★ lunedì 2 maggio;

★★ martedì 3 maggio.

♍ Vergine: voto 5. L'oroscopo della settimana 2-8 maggio prevede un periodo poco positivo. Sapete benissimo che non potete guardare troppo alle altre persone senza analizzare prima voi stessi, quindi tentate di fare chiarezza per poi garantire un futuro anche agli altri. Le coppie potrebbero avere dei problemi proprio durante la settimana, quando il sentimento si mischierà a problematiche varie di lavoro e casa e famiglia.

Sarà una sfida da accettare e vincere. I single non possono di certo basarsi solo ed esclusivamente sul proprio istinto e sulle questioni più superficiali che riguardano una persona che potrebbe interessare.

La vostra scaletta con le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 2 maggio;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e domenica 8;

★★★ giovedì 5 e sabato 7;

★★ venerdì 6 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.