Si conclude il mese di aprile per tutti e 12 segni zodiacali. Quali cambiamenti arriveranno in quest'ultima giornata del mese, dal punto di vista astrologico, in amore e nel lavoro? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo di sabato 30 aprile 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore vi sentite forti, ma attenzione a non complicare troppo i rapporti a causa di un'eccessiva esuberanza. Nel lavoro la giornata vi vede in vantaggio su alcune questioni.

Toro: per i sentimenti i single del segno sono favoriti, visto che potranno arrivare di nuovi incontri importanti.

Nel lavoro vi sentite più forti, anche fisicamente.

Gemelli: a livello sentimentale non mancheranno le emozioni in questa giornata, in particolare per chi è solo da tempo. Nel lavoro sono favorite le collaborazioni con soci, sottoposti e colleghi.

Cancro: in amore periodo non esaltante che porterà alcune difficoltà, in particolare per chi ha vissuto dei cali di recente. A livello lavorativo stato di maggiore calma, in particolare nella seconda parte della giornata.

Leone: per i sentimenti questo è un periodo favorevole, avete momenti di maggiore fortuna con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro è ora un periodo migliore rispetto al recente passato.

Vergine: a livello amoroso, se dovete agire fatelo adesso, ci sono dei discorsi da non interrompere al momento.

Nel lavoro è meglio gestire alcune questioni economiche con molta attenzione, quindi è meglio fare attenzione.

Previsioni e oroscopo del 30 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore le stelle al momento sono dalla vostra parte, per questo motivo in alcune coppie in crisi si potrà avere un chiarimento. Nel lavoro spese eccessive da dover controllare.

Scorpione: in amore bisogna fare attenzione a qualche fastidio, ultimamente state avendo difficoltà che non vi fanno vivere al meglio una relazione. Nel lavoro delle complicazioni potranno nascere in questa giornata, ma non sarà nulla di difficile risoluzione.

Sagittario: a livello amoroso è un momento positivo, sono favoriti i nuovi incontri, in particolare per i single in questo momento.

Nel lavoro ora la situazione è migliore, vi sentite più forti.

Capricorno: in amore una fase nervosa è stata finalmente superata, non c'è più agitazione in questo periodo. Nel lavoro, se ci sono dei progetti da concludere, agite ora prima dell'inizio del nuovo mese.

Acquario: a livello sentimentale le stelle non sono dalla vostra parte in questo momento di nervosismo. Meglio stare lontani dalle provocazioni. Nel lavoro evitate qualsiasi provocazione.

Pesci: in amore è meglio lasciarsi andare nelle relazioni, in quanto vi sentite più forti al momento. Nel lavoro bene le questioni economiche, cogliete le occasioni che arriveranno da qui alle prossime ore.