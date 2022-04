Una nuova settimana di aprile sta ormai per sorgere e l'Oroscopo non può che anticipare quelle che saranno le sensazioni che accompagneranno i vari segni zodiacali nel corso delle prossime giornate. Chi potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo sarà il segno della Bilancia, in grado di trovare qualche attimo di relax, seguito da un Capricorno che avrà finalmente la possibilità di sfruttare una nuova carica di energia per venire fuori dalle varie situazioni e spiccare fra molti. Settimana gioiosa e luminosa, secondo le previsioni, anche per coloro nati sotto ai segni di Leone e Toro che, in questo nuovo periodo, avranno la possibilità di recuperare i vari rapporti e mettersi in pari con tutti gli avvenimenti trascorsi.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - con una Luna in opposizione, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potrebbero imbattersi in qualche rallentamento di vario genere. In ambito economico non si potrà dire di stare navigando nell'oro, ma fortunatamente non ci si potrà lamentare. Il lavoro prosegue nel verso giusto e permette di mettere da parte un gruzzoletto in grado di riequilibrare le varie finanze. In amore potrebbe esserci qualche intoppo passeggero, ma nulla di cui doversi allarmare.

Toro - secondo le previsioni dell'oroscopo, il segno del Toro rientra tra quei segni zodiacali che durante questa nuova settimana di aprile riusciranno a recuperare non solo le energie fisiche e mentali, ma anche i vari rapporti interpersonali che rischiavano di danneggiarsi.

In ambito lavorativo non si potrà che gioire dei risultati che si raccoglieranno ed in amore si potranno trascorrere dolci momenti in compagnia della persona amata.

Gemelli - Marte non sembra essere molto favorevole nei confronti dei Gemelli e tale titubanza potrebbe mettere a repentaglio l'integrità della vita di coppia e non solo.

Qualche battibecco incrementerà il carico di nervosismo innalzando i livelli di stress in maniera forse troppo repentina. Affidarsi alle "coccole" ed ai consigli della famiglia e delle persone amate aiuterà a quietare gli animi.

Cancro - l'oroscopo preannuncia una nuova settimana ricca di emozioni e sensazioni positive per coloro nati sotto al segno del Cancro.

Mercurio tornerà finalmente a sorridere nei confronti del segno zodiacale in questione, facendogli così dono di giornate piene di energie e di occasioni che sarebbe meglio non lasciarsi sfuggire. La serenità tornerà a fare capolino nelle giornate del Cancro, riportando finalmente il sorriso sulle sue labbra.

Leone - anche il segno del Leone, così come accade per il Toro, avrà finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita e mettersi in pari con quelle che sono le varie situazioni lasciate a metà. Cogliere le occasioni che si presenteranno lungo il cammino non sarà semplice, ma grazie alla presenza quasi costante delle persone amate ci si potrà immergere completamente in quelle che saranno le prossime giornate.

Vergine - secondo le previsioni dell'oroscopo, un repentino calo di energie potrebbe colpire i nativi di questo segno zodiacale nell'arco della prossima settimana, rendendo difficoltoso il realizzarsi dei vari desideri. Portare a termine un lavoro iniziato non sarà così semplice e la mancanza di voglia potrebbe portare ulteriori rallentamenti all'interno di questo ambito. Nonostante in amore non ci si possa lamentare, è bene ricordare che senza portare avanti il proprio lavoro non si potrà vedere alcun guadagno.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di aprile prevede il sopraggiungere di giornate tranquille per coloro nati sotto al segno della Bilancia.

Trovare dei momenti da dedicare alla cura della propria persona e al relax non sarà complicato, così come non sarà difficile trascorrere dei momenti di intimità con la persona amata. Circondarsi di amici fidati e sinceri aiuterà a rendere ancora migliore le prossime giornate.

Scorpione - con Mercurio in opposizione, anche chi è nato sotto al segno dello Scorpione potrebbe ritrovarsi costretto ad affrontare qualche difficoltà in più. Alcuni ostacoli porteranno dei rallentamenti all'interno del luogo di lavoro, non migliorando per nulla la situazione economica, ma grazie al favore di Venere sarà il partner ad alleggerire il carico di stress.

Sagittario - l'oroscopo non sembra prevedere giornate interessanti in avvicinamento.

Una posizione astrale poco favorevole si farà portatrice di giornate monotone e negative che non risulteranno semplici da affrontare. Affidarsi a persone più esperte, chiedendo loro consiglio, potrebbe rivelarsi utile al fine di affrontare al meglio il periodo di tonalità grigiastre che sta per sopraggiungere.

Capricorno - le energie non mancheranno di certo e permetteranno a coloro nati sotto al segno del Capricorno di recuperare tutte quelle situazioni lasciate a metà nel corso delle giornate ormai trascorse. Ritrovare il sorriso non sarà complicato e non risulterà difficoltoso neanche trovare il tempo da dedicare alle persone amate. L'amore potrebbe essere nell'aria e migliorare ulteriormente un periodo già di per sé roseo e colorito.

Acquario - anche per quanto riguarda il segno dell'Acquario, l'oroscopo non sembra essere in grado di prevedere nulla di buono. Se non fosse per le giornate di venerdì e sabato, che risultano essere le più fortunate dell'intera settimana, il segno zodiacale in questione farebbe meglio a segregarsi in casa per rimuginare sulla propria esistenza nel tentativo di trovare un modo per migliorare il proprio futuro. Circondarsi di persone sincere aiuterà a migliorare le varie giornate.

Pesci - non sono pochi gli astri che decideranno di donare il proprio favore al segno dei Pesci, donandogli l'imbarazzo della scelta di fronte alle varie occasioni che si paleseranno lungo il suo cammino. Dedicare una cena romantica al proprio partner, o anche semplicemente trascorrere dei momenti in sua compagnia, aiuterà a rafforzare un rapporto già di per sé ottimo e duraturo. Buone notizie anche in ambito lavorativo.