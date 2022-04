L'Oroscopo della settimana dal 11 al 17 aprile 2022 è pronto a svelare come potrebbe procedere la seconda settimana piena dell'attuale mese. In analisi le previsioni astrologiche settimanali valide per l'intero zodiaco. In questo periodo notiamo, astrologicamente parlando, la presenza della Luna in Vergine, poi in Bilancia e infine nel segno dello Scorpione.

Si salvi chi può! Tutta l’energia repressa, nel corso degli ultimi giorni, potrebbe esplodere all’improvviso. A fare da detonatore sarà la Luna, che raggiungerà il suo massimo splendore nel segno della Vergine e poi in Bilancia il giorno 14.

Lo stress accumulato, quindi, potrebbe venire fuori all’improvviso. Marte in Pesci, venerdì 15, non aiuta a mantenere i nervi saldi, anzi amplifica la tendenza a prender fuoco per un nonnulla. Un buon antidoto a questo stato di “effervescenza” potrebbe essere la meditazione.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle, con l'oroscopo settimanale da lunedì a domenica con i dodici segni dello zodiaco protagonisti assoluti.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Questa settimana avrete un’ottima perspicacia, che porterà una dialettica straordinaria e vi farà ottenere più di quanto vi aspettate. Sfruttate questa abilità anche sul campo affettivo per risanare alcune divergenze e avere ulteriori chiarimenti.

Il fine settimana riserva una sorpresa appagante anche per i cuori solitari, che potranno vedere corrisposta un’attrazione. I nati del segno questa settimana saranno molto intuitivi nel lavoro e consentirà di fiutare trattative vantaggiose per incrementare gli affari. La vostra grinta sarà fondamentale per raggiungere determinati obiettivi.

Toro - La settimana è buona per recuperare fisicamente dopo un calo. Molti si sentono più forti e “agitati”, pronti a fare cose diverse da prima come leggere, viaggiare e divertirsi un po’. Trasformazioni sul lavoro: già da maggio qualcuno potrebbe aver cambiato qualcosa e ora arrivano le prime soddisfazioni. Qualcuno si appresta a fare grandi cose e riceverà una grande chiamata entro dine anno.

Giornate utili anche per ripristinare un contatto che negli tempi è stato interrotto. Giocate in anticipo sugli eventi cercando di risolvere eventuali problemi in corso.

Gemelli - Dovrete fare delle scelte amorose questa settimana, la congiunzione fra Venere e Mercurio potrebbe essere foriera per spingervi ad agire. Per molti sarà il momento di andare a convivere, sposarsi o mettere in cantiere un bebè. Nelle giornate centrali potrebbero esserci dei momenti di incertezza, ma nel fine settimana tutto si risolverà. Per i single sono in arrivo nuove storie. Avrete degli obblighi da onorare nel lavoro, ma per fortuna Mercurio favorisce i contatti e le relazioni sociali. Nel fine settimana splenderà un bel cielo e chissà che non possiate concludere contratti e collaborazioni che potranno stravolgere la vita.

Cancro - Buoni propositi per le coppie, con l’arrivo di questa settimana beneficerete di un’energia positiva. Grazie a Venere e a Saturno il buon umore vi accompagnerà per tutta la settimana e avrete modo di ritrovare la giusta armonia di coppia, ma rafforzerete anche il vostro rapporto passionale. I single faranno incontri molto intriganti e interessanti. Alcuni nati del segno non avranno sostegno nella sfera lavorativa e questo potrebbe portare un pizzico di stress durante la quotidianità. Sarete comunque capaci di farvi valere anche in ambiti diversi dal vostro settore, un pizzico di fantasia vi aiuterà a essere protagonisti.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della prossima settimana prevedono che potrete tranquillamente garantire la vostra disponibilità per una persona che sta facendo tanto per voi e per altre persone.

In questo periodo state pagando a caro prezzo i piccoli sprechi degli ultimi tempi, ma ora avete intrapreso un nuovo stile di vita, molto più economico e molto più dinamico. In amore siete in bilico tra due storie: in questo periodo siete un po’ chiusi forse perché qualcuno ha provato a tarparvi le ali. Non avete voglia di fare le solite cose nemmeno nel lavoro, anche se non sarebbe affatto sbagliato continuarle a fare. Questo desiderio di libertà e di cambiamento vi sta schiacciando.

Vergine - In questa settimana dovrete darvi molto da fare per recuperare la fiducia di un partner deluso. Sarà bene risparmiare un po’ delle vostre energie in modo da dedicare il giusto tempo agli affetti e risanare alcune discrepanze.

Previsto qualche litigio con il partner durante la settimana. I single faranno nuovi e interessanti incontri. Per realizzare i vostri obiettivi di lavoro, invece, questa settimana sarete disposti a dare il massimo della vostra energia. Grazie a Mercurio in congiunzione sarete favoriti nell’adempiere ai vostri doveri, tuttavia lasciate fare agli altri ciò che non rientra nelle vostre competenze. Spesso sottovalutate alcuni compiti che richiedono le attenzioni di un esperto.

Bilancia - L’inizio della settimana si preannuncia poco promettente soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcune questioni vi indispettiscono ancora. Non siete propensi a cambiare in alcun modo le vostre opinioni e non tollerate chi assume un atteggiamento insistente nei vostri confronti.

Ci saranno alcune situazioni che dovrete fronteggiare con il partner o con una persona a cui siete molto legati. Sul lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo nella parte centrale della settimana, che riuscirete a superare con successo. Tuttavia, anche se sarete molto impegnati non vi tirerete indietro e resisterete ai ritmi di lavoro stressanti. Il fine settimana per fortuna sarà rilassante e potrete riposarvi.

Scorpione - Questa settimana la famiglia sarà al centro della vostra attenzione e dopo qualche giornata complicata tutto tornerà tranquillo. Ciò favorirà anche il buonumore e il partner ne sarà di certo entusiasta. Mercurio favorirà i single del segno rendendoli brillanti e comunicativi, ma anche molto passionali.

Nella sfera lavorativa mostrerete grande chiarezza di idee e sorprenderete tutti coloro che vi sono accanto. Durante la settimana sarete in vena di prodigarvi per gli altri e potrete anche aiutare colleghi e amici a risolvere questioni spinose. Attenti però a non trascurare le vostre faccende, potreste rimanere indietro e perdere le occasioni desiderate.

Oroscopo 11-17 aprile, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Anche questa settimana avete le stelle un po’ cattivelle che vi renderanno particolarmente critici, soprattutto nei riguardi della persona che amate. Nessuna novità di rilievo in amore: chi ha vissuto una crisi deve ancora superarla, chi ha un rapporto importante lo porta avanti.

Durante la settimana recupererete le forze grazie anche al fatto che Venere non è più contraria. Marte e Mercurio portano soluzioni nella sfera lavorativa. Unico neo il denaro, dato che ci sono state troppe spese e forse non hai ricevuto un aumento in cui speravi. Non portate l’agitazione che avete nel lavoro. Potreste avere una risposta che aspettavate.

Capricorno - Inizio settimana positivo per l’amore, ci saranno momenti di intensa passione e infinite tenerezze, che faranno rifiorire anche i rapporti datati. Tuttavia, durante la seconda parte della settimana qualcosa cambierà e i rapporti potranno incrinarsi. Sta a voi mettervi in gioco per riportare l’armonia. Il consiglio è di agire senza sotterfugi e alla luce del sole.

I single saranno invece molto impegnati e daranno poca importanza agli incontri. Per tutta la settimana ci saranno grandi impegni da mantenere in ambito lavorativo e alcune questioni devono essere risolte con una certa urgenza. Chi lavora a contatto con il pubblico avrà grandi soddisfazioni.

Acquario - Luna protagonista tra martedì e mercoledì che vi scalda il cuore rendendovi ancora più allegri e comunicativi. Momenti bellissimi col partner e i figli, dopo una discussione dai toni vivaci ritrovare l’armonia sarà una conquista da festeggiare con una cena fuori, un brindisino, uno spettacolo cui fate la ronda da un pezzo. Non così brillante la situazione lavorativa, tra ritmi massacranti e impegni non preventivati, ma quando il capo decide discutere non giova, casomai inasprisce una situazione già di per sé infiammabile.

La primavera vi fa desiderare un luogo intimo e confortevole dove trascorrere piacevoli serate rilassandovi tra chiacchiere e musica. Viaggi veloci e senza rischi.

Pesci - Iniziate la settimana alla grande con una bella Luna di Terra che vi terrà compagnia fino a mercoledì, per concluderla ancor meglio nel weekend quando la stessa Luna entrerà in Scorpione. Insomma tutto in discesa parlando di problemi e tutto in salita alludendo al successo e alla felicità. Le previsioni astrali dal 11 al 17 aprile comunque non vedono nessun guaio o imprevisto che vi crei preoccupazioni insormontabili. In amore chi è single e ha chiuso da poco una relazione troverà più tempo da dedicare agli amici. Anche sul lavoro niente male: un collega un po’ invaghito, da ora troverà il modo di farvelo sapere. A voi l’ardua decisione se starci o no.