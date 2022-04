L'oroscopo di domani è pronto a rivelare l'andamento astrale riservato alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 9 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, inizio weekend tutto all'insegna di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sottoposti ad analisi relativamente ai settori amore e lavoro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei dettagli l'Oroscopo di domani 9 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 9 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 9 aprile invita a non scoraggiarsi davanti ad eventuali cambiamenti di programma, soprattutto in ambito sentimentale. La vita a due va presa alla giornata e non sempre un'organizzazione perfetta risulta poi essere la giusta soluzione. Non tenete quindi il broncio se qualcosa dovesse andare diversamente rispetto a quanto preventivato, anche perché se è vero il detto che "da cosa nesce cosa" il rapporto con il partner potrebbe rilevarsi ancor più interessante in determinate situazioni, anche negative. Single, per tanti sarà una giornata qualunque: grigia, verde o al massimo nocciola. Sì, perché non tutti i giorni hanno colore, sapore o profumo e questo sabato in particolare non eccita troppo la vostra fantasia.

Se aveste qualcosa su cui riflettere o una scelta difficile da mettere a punto, godetevi questo spazio zen, vuoto da stimoli e perciò tanto illuminante. Nel lavoro, tra social network e ricerche su internet passate molto tempo davanti al computer: guardate l'orologio! A fine giornata manca poco...

Toro: ★★★★★. Ottimo sabato, indicato dall'Astrologia a massima positività.

In campo sentimentale, il partner rimarrà molto contento delle vostre idee o proposte. Scoprirete finalmente nuove, inaspettate sfaccettature del vostro rapporto. Sarà una giornata in perfetto equilibrio, secondo le stelle, in quanto molti riusciranno a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente verso se stessi e anche per la propria metà.

Godrete con piacere di quanto riuscirete a fare. Single, se avete progetti da realizzare, idee chiare e rapidità di prendere le decisioni saranno le vostre carte vincenti. Intanto, in campo amoroso è giunto il momento di abbandonarsi ai sogni più arditi, alle illusioni più dolci, perché proprio attraverso l'amore potrete evadere da realtà scomode. Al lavoro la fortuna potrebbe bussare alla porta: incalzate gli eventi e lasciatela entrare dall'ingresso principale!

Gemelli: ★★★★. Un cielo abbastanza azzurro vi renderà in parte propositivi, garantendo una buona ripresa su molti fronti. In amore avrete il coraggio di esporvi e di farvi valere, così come nella vita di coppia: saprete riaccendere l’entusiasmo e la fiamma della passione trovando nuovi stimoli.

Sappiate essere gentili e affabili come sempre, ma con un pizzico di originalità in più. In tal modo saprete (ri)conquistare il cuore della persona amata. Single, se state cercando il flirt dell'anno, questa potrebbe essere la vostra stagione d'oro; perché degli incontri stuzzicanti potrebbero essere dietro l'angolo. Forse amicizie inusuali, forse pilotate da amici compiacenti, pur sempre molto interessanti. Grazie ad un'intuito straordinariamente spiccato, unito a una lucida capacità di valutare nel migliore dei modi le situazioni, raggiungerete un traguardo importante. Nel lavoro, vi potrebbe servire una mano vincente, soprattutto se avete un'attività autonoma: inventiva, prontezza e creatività comunicative.

Oroscopo di sabato 9 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. La fortuna potrebbe essere di casa proprio in questo inizio di weekend. Per i sentimenti, sarà uno splendido sabato, perfetto per sperimentare un'invidiabile complicità con il vostro partner. L'intesa con chi avete accanto sarà totale, profonda sotto ogni punto di vista. Vi meritate, infatti, un ottimo voto per la buona volontà che metterete, da oggi, nel superare i problemi quotidiani di coppia. Un buon rapporto infatti, si vede anche dal partner: serenità e gioia di vivere insieme è l'antidoto giusto al buon andamento del menage. Single, sarà una buona giornata, avrete bellezza, salute e svaghi da vivere. Se poi "il gruzzoletto" non fosse esaltante, non fateci caso, pensate solo a quanti - e sono in tanti - amerebbero essere al vostro posto.

Niente fastidi al lavoro, avrete solo i vantaggi promessi da un cielo sereno, ravvivato da transiti lunari favorevoli. Il periodo promette svolte vantaggiose in alcune situazioni aperte.

Leone: ★★★★. Periodo buono ma votato alla normale routine. In amore, le stelle vi daranno coraggio e grinta a sufficienza per affrontar qualunque evento. Potrete contare su una discreta forza d'animo e con la consapevolezza di poter gestire al meglio ogni problema. Un pizzico di strategia poi vi aiuterà ad ottenere un risultato non affatto scontato. Insieme al partner potreste vivere un momento di svolta, determinante per rafforzare la vostra unione, se in lieve crisi. Single, sarà un buon giorno per tutti i settori, quello sentimentale incluso.

Ascoltate il vostro cuore, le vostre sensazioni e lasciate perdere dubbi e indecisioni sul futuro. Usate le energie che le stelle vi regalano per dare vita a progetti e nuovi amori. Nel lavoro, un cielo positivo potrebbe aiutarvi ad individuare percorsi nuovi o soluzioni efficaci.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 9 aprile, in campo sentimentale vede un'intesa di coppia non troppo male. Comunque ci sarà da superare alcune difficoltà: potreste correre il rischio di fraintendere le intenzioni del partner. In alcuni casi la giornata risulterà pesante in casa, dove ultimamente si sono addensate molteplici tensioni. Avrete la sensazione che manchi qualcosa, un caposaldo, un punto di riferimento che davate per scontato.

Tutto questo vi immobilizzerà in una nube avara di buoni presagi. Single, le stelle non vi spalleggeranno ma nemmeno vi remeranno contro, mandandovi in confusione. Semplicemente non vi daranno una mano, così dovrete darvi da fare e aiutarvi da soli. Nel lavoro, vi sveglierete con la voglia di spendere soldi: fatevi due conti prima di mettere mano al portafogli. Se proprio non riusciste a contenere il desiderio di shopping, fatevi accompagnare da chi vi possa aiutare a controllarvi!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 aprile.