L'oroscopo di domani è pronto a dare le giuste risposte - si spera - alla giornata in arrivo, ossia quella di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 21 aprile 2022, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. I settori sotto analisi, come sempre, l'amore e il lavoro con la bella prospettiva di un evento importante astrologicamente parlando: l'ingresso della Luna in Capricorno favorevolissima al Sole in Toro. Giornata fortunata non solo per il predetto simbolo di Terra ma anche per il Leone e la Vergine, tutti considerati alla pari, in questo caso sottoscritti dalle cinque stelline della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 21 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 21 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo di giovedì, ovvero domani 21 aprile, annuncia un periodo stabile. In amore, la persona amata sarà particolarmente coinvolta da trascorrere momenti abbastanza piacevoli, sia da soli che con il solito gruppo di amici. Curiosità e nuovi stimoli vi guideranno su strade nuove: lasciatevi affascinare dall'avventura e dall'ignoto e godetevi la vita insieme a chi amate. Single, gli astri vi garantiscono il buonumore e una vita sociale giocosa, effervescente; si prevedono scambi d'idee brillanti incentrate su tematiche d'ampio spessore tra i vostri amici più cari.

Chi è solo, potrà provare delle caute manovre d'avvicinamento, facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta (che non guasta mai!). Nel lavoro, sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre e anche per crearne una diversa dal solito.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo all'insegna del Sole in trigono alla Luna in Capricorno.

In campo sentimentale, se fate parte di una coppia consolidata, questo giorno porterà momenti felici, di ottima complicità e intesa affettiva. Il vostro rapporto di coppia continuerà ad essere tenero e rassicurante: l'amore è per voi è importantissimo, anzi è l'unica cosa che vi importi in questo momento. Single, troverete sorprese bellissime grazie a degli influssi astrali magnifici pronti ad intrecciarsi nel vostro cielo.

Travolti da un'ondata di buonumore e di entusiasmo vi sentirete d'improvviso in gran forma. Se lo desiderate, la storia importante potrà essere dietro l'angolo, spetta solamente voi poterla afferrare e godersi l'attimo. Nel lavoro, la vostra organizzazione e precisione vi porterà a fare stime e bilanci di settimana in settimana. In questo giovedì, realizzerete che le vostre azioni e i vostri propositi sono tutti ben indirizzati.

Gemelli: ★★. Il periodo con il "ko" è in agguato. In amore, con il cielo ostile ci sarà qualche scossa o tensione in famiglia. Il contesto perciò richiederà un impegno totale e questo creerà in qualche caso dei conflitti con il partner o con qualcuno della parentela stretta.

Cercate di non ingaggiare una lotta con la persona amata (o altre) solo per dimostrare chissà cosa. Invece impegnatevi nella realizzazione di qualcosa di positivo: organizzare il prossimo fine settimana, per rilassarsi e riavvicinarsi a chi sapete, sarebbe un'ottima scelta. Single, oltre a non farvi travolgere da pensieri negativi dovete tenere il più possibile la bocca chiusa, perché il rischio gaffe è altissimo. Anche se non tutto va nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano, senza impuntarvi e senza punire con freddezza coloro che non riescono a condividere le vostre idee. Nel lavoro, una notizia vi renderà intrattabili ma saprete gestirla con disinvoltura.

Ottimo il consiglio di una persona in gamba che vi stima.

Oroscopo di giovedì 21 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata normalissima, seppur positiva. Per i sentimenti, capirete ciò che vi rende felice e, seguendo i vostri sogni d'amore realizzerete anche quelli del partner. Vi sentirete sufficientemente pieni di vita, anche se steste vivendo un rapporto che risente una certa stanchezza. Approfittatene per ricuperare la complicità perduta: sfruttate la vostra innata creatività per mettere un po’ di brio nella vita a due. Con impegno ne uscirete sicuramente vincenti. Single, a rendere ancora più leggera e spensierata questa giornata potrebbe essere l'arrivo di una bella notizia: alcuni episodi del passato sono stati chiariti e sentirete quindi di avere l'anima in pace.

Cogliete l'occasione per rimettervi in contatto con persone che non sentite da tempo, proponete loro un incontro per un caffè o per una semplice passeggiata. Nel lavoro, le congiunzioni astrali fanno prevedere un certo fermento nell'economia. Ottime occasioni sul lato economico/finanziario.

Leone: ★★★★★. Splendide cinque stelle indicative di fortuna e serenità. In amore, il cielo vivacizzerà l'intesa e il dialogo, così sarà perfetta anche la comunicazione. La bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni vi farà sentire più aperti, disponibili e pronti a cogliere ogni suggestione sentimentali che vi si presentasse. Le stelle incoraggeranno l'espansività e la socievolezza; la vita a due sarà ravvivata da nuovi interessi.

Single, gli astri stimoleranno l'intraprendenza, questa produrrà eccellenti risultati in tutti i settori della vostra vita sentimentale. Se con gli amici avete progettato grandi cose, sarete comunque voi l'anima del gruppo; mentre con la famiglia potrete chiarire serenamente una questione che si trascina da un po' di tempo. Nel lavoro, le stelle sembrano essere in ottima posizione. Approfittatene per osare nuovi investimenti o per aumentare le entrate: mettete a frutto nuovi e vecchi contatti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 21 aprile, preannuncia un ottimo periodo. In campo sentimentale, le stelle vi renderanno particolarmente affettuosi e premurosi con il partner e nei confronti delle persone alle quali volete un mondo di bene.

State infatti vivendo un momento magico per la vostra vita di coppia, in famiglia soprattutto: grazie alla speculare positività di una positivissima Venere in Pesci avrete da quest'ultima tanto fascino e una nuova bellezza. A fare da volano un rinato coraggio e indiscutibile determinazione. Single, l'atmosfera positiva e un cielo straordinario vi faranno sentire meglio del solito. Oltre al divertimento e un'eccellente forma fisica, potrete contare anche su un periodo molto intenso per quanto riguarda la sfera delle amicizie. Nel lavoro, il cielo terrà alte le vostre speranze esortandovi a non abbassare le vostre aspettative. Presto potrete avere dalla vita tutto quello che avete sempre desiderato.

