La terza settimana del mese di aprile entra man mano nel vivo e porta nuovi cambiamenti dal punto di vista astrologico a tutti i segni. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni astrologiche del 20 aprile 2022 dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore stato di benessere quello che vivrete durante la giornata e per i single del segno gli incontri saranno favoriti. Nel lavoro le cose al momento vanno come vorreste.

Toro: per i sentimenti stato di maggiore agitazione in questione, ci vorrà maggiore prudenza. Nel lavoro, se dovete portare avanti delle richieste agite adesso, siete favoriti.

Gemelli: a livello sentimentale attenzione alle parole in questa giornata, in particolare se un rapporto è già incrinato. Nel lavoro una situazione difficile potrà finalmente essere allontanata, ci vorrà solo un po' di pazienza.

Cancro: in amore, se la persona amata è contro di voi non siate troppo irascibile, meglio portare pazienza. A livello lavorativo se qualcuno è contro di voi meglio non dargli retta.

Leone: per i sentimenti le sensazioni che proverete in questo giornata saranno positive, sfruttate al meglio le prossime ore. Nel lavoro grazie a Giove favorevole non mancheranno delle novità.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che potrebbe portare maggiori tensioni e discussioni.

Nel lavoro, per chi ha cambiato da poco meglio mantenere la calma nei rapporti con gli altri.

Previsioni e oroscopo del 20 aprile 2022: la giornata per tutti i segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti giornata interessante. I single del segno avranno la possibilità di mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro attenzione a possibili scontri, meglio mantenere un certo controllo.

Scorpione: a livello amoroso i progetti che partiranno ora saranno importanti, le storie di lunga data hanno la possibilità di confermarsi. A livello lavorativo fase di maggiore stanchezza, non tutto però sarà negativo.

Sagittario: in amore con la Luna nel segno giornata interessante, le emozioni che vivrete saranno importanti.

Nel lavoro gli accordi che prenderete ora saranno importanti da qui ai prossimi giorni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata favorevole per nuovi incontri. I single del segno potranno darsi da fare. Nel lavoro se c'è un nuovo progetto da lanciare, fatelo ora.

Acquario: a livello amoroso attenzione a qualche polemica che potrebbe nascere per motivi futili. Nel lavoro qualcosa sta cambiando in meglio.

Pesci: in amore giornata che è dalla vostra parte e che potrà portare qualcosa in più. Potrete azzardare. Nel lavoro vi sentite più forti e la voglia di fare non manca.