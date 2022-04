L'oroscopo di domani è pronto a svelare "segreti" e qualità - positive o negative che fossero - alla giornata di giovedì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 14 aprile 2022 in questo caso messe in relazione diretta con i primi sei segni dello zodiaco. Per chi non avesse bene a mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a tastare il polso alle effemeridi interessanti in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, come sempre analizzate nei minimi dettagli dall'Oroscopo di domani 14 aprile: l'amore e il lavoro protagonisti assoluti.

Previsioni zodiacali del 14 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 aprile giudica questo giovedì all'altezza delle giornate migliori già vissute in precedenza. L'amore vi illuminerà, vi sosterrà e un sogno impolverato che tenevate nel cassetto dei ricordi da tempo potrà finalmente realizzarsi. C'è dell'altro: una vostra intuizione si rivelerà esatta e potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato un po' di inquietudine o qualche momento di incertezza. Single, il meteo del giorno preannuncia un cielo sereno! In tanti sarete in compagnia di un quadro astrale benevolo, capace di dare via libera a una quantità di iniziative interessanti.

Riunioni tra amici, sport, cinema e letture; mente serena e un cuore in fermento, pieno di aspettative. Nel lavoro, troverete la soluzione giusta al momento giusto, dimenticando vecchi malesseri. Finalmente, dopo tante amarezze, vi prenderete delle soddisfazioni personali davvero gustose.

Toro: ★★★★. La routine darà alla giornata un senso di stanca generale, tuttavia da non disprezzare.

In campo sentimentale, il meglio arriva spesso quando una persona meno se lo aspetta. Così per voi, in questo giovedì un po' anonimo arriverà una gratificazione unita a piccoli complimenti: vi allieteranno la giornata donando lo spirito giusto per vivere bene la vita, specialmente quella a due. Una sorpresa romantica da parte del partner vi metterà di buon umore, cambiando la giornata in positivo.

Single, non potevate chiedere di meglio, visto che è arrivato giovedì: gli amici vi cercheranno per organizzare un fine settimana pieno di allegria e spensieratezza. Anche l'amore comunque non si farà desiderare; si prevedono infatti incontri speciali e, se poi non foste interessati, potrete sempre iniziare un'attività piacevole e diversiva da coltivare come hobby. Nel lavoro i pianeti da tempo non fanno altro che suggerirvi di andare oltre quello che conoscete. Cercate quindi nuovi spazi professionali: tirate fuori la vostra originalità perché la grinta non vi manca, dai!

Gemelli: ★★★★★. Davvero una splendida giornata potrebbe nascere all'improvviso, senza particolari segnali premonitori. In amore, vi sentirete come rinati: l'aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto di certo aiuterà a dare un grande senso di libertà.

Se prima vi sentivate legati e incatenati, in questo prossimo giovedì avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà speciale la vostra giornata, ovviamente da trascorrere insieme a chi amate. Single, sarà una giornata molto dolce, come lo zucchero filato ma assolutamente non inconcludente. Con la giusta amalgama tra voglia di fare, vivacità e concretezza riuscirete a sbrigare alcune faccende impellenti così da ritagliarvi del tempo da dedicare a familiari, parenti, amici storici o come vi pare. Le vostre fantasie sentimentali saranno alimentate dalle stelle, il che agevolerà nuovi incontri, alcuni davvero interessanti. Nel lavoro, sarete soddisfatti del fatto che avete portato a termine con successo una mansione difficile.

Questo alimenterà l'autostima e la fiducia nel futuro.

Oroscopo di giovedì 14 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un giovedì sottotono è quanto lasciato trasparire dalle effemeridi del periodo. Per i sentimenti, se tenete al partner e al rapporto di coppia, allora dovrete compiere un'attenta e precisa opera di riconquista. Vi renderete conto finalmente degli errori commessi e, con coraggio, prenderete in mano la situazione per tentare di ribaltarla in meglio. Non è affetto tardi per una salutare inversione di tendenza, magari anche per recuperare attenzione e slanci. Così, il dialogo e la comunicazione, non soltanto verbale, agiranno da efficace collante. Single, pensieri ed emozioni saranno trattenuti dalla vostra troppa timidezza o paura di (ri)mettervi in gioco: cercate appoggi e ancoraggi ovunque, anche nelle piccole cose.

Consolatevi moderatamente con il buon cibo, la tranquillità familiare o con affetti rassicuranti. Pensate a coccolarvi, rilassatevi con una passeggiata in riva al mare o, per i più fortunati, a contatto con la natura incontaminata. Nel lavoro, dovete evitare di affrontare spese ingenti. Limitatevi a risparmiare in attesa di momenti migliori: ormai sembrano essere molto vicini.

Leone: ★★. Giornata abbastanza impegnativa, da mettere in sicurezza. In amore, l'umore potrebbe cadere sotto le scarpe. La soluzione ottimale? Ovvio, quella di poltrire a letto, magari tra letture, telefonate, social e film alla tv. Regalatevi, se potete, una giornata di puro relax. Sarà un vero toccasana per i vostri nervi: così non farete più di ogni disguido una questione di stato visto che siete irritabili o troppo su di giri.

In qualche caso rischiate di trasformare il rapporto di coppia in una corrida... Single, sarà una fase di stanca e di riflessione con poco o niente di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale iniziata nei giorni scorsi e ancora presente, crediamo che tale condizione non possa essere considerata più negativa già da domani/dopodomani. Avete tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, di leggere un buon libro, di prendervela comoda. Molto presto ci sarà occasione per rimuovere un ostacolo che davvero vi pesa molto. Nel lavoro, giornata faticosa e stressante: dovrete assumervi parecchie responsabilità, il che non sempre vi saranno gradite. Ciliegina: le entrate non saranno proprio quelle sperate...

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 14 aprile, prevede un giorno molto fortunato. In campo sentimentale finalmente una bella giornata, dove tutto vi sorride e ogni cosa risulta al posto giusto. Se state vivendo una relazione d'amore semi-perfetta, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette altissime. Sentimentalmente sarete - non solo oggi - molto espansivi e avrete molti più slanci affettivi del solito nei confronti della persona amata. Single, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente: sfruttate le opportunità che la Luna vi regala in questi giorni e canalizzate le energie in modo positivo. Godetevi questa giornata lieta, ricca di stimoli nuovi, entusiasmanti e con anche qualche prospettiva vantaggiosa.

Nel lavoro tutto va a gonfie vele: approfittate del momento per buttarvi alla grande, magari per creare contatti da sviluppare nel prossimo futuro.

