L'oroscopo di domani è pronto a dare un senso alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 23 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Parlando di segni fortunati, a gongolare sarà il Leone indicato come super favorito in ambito amoroso. Nella scontata routine invece la giornata per quelli dei Gemelli e della Vergine. In difficoltà l'Ariete insieme al Cancro e al Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 23 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 23 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 23 aprile annuncia un cielo negativo. In amore, malumori in famiglia renderanno il periodo antipatico. Potreste essere puntigliosi nei confronti di chiunque osasse fare domande imbarazzanti sulla vostra vita di coppia. State affrontando qualche piccola incomprensione con il partner, questo potrebbe oscurare il vostro buon umore. Single, resterete fermi un giro, come al gioco dei Monopoli. La forma fisica lascerà un po' a desiderare e i rapporti con gli amici andranno al rallentatore. Approfittate della fase di stanca per fare ordine dentro di voi, nella vostra mente e nel cuore. Iniziate un nuovo stile di vita e regalatevi un nuovo look, che vi faccia stare bene e vi rallegri la vita.

Nel lavoro mantenetevi calmi. A qualcuno di voi una somma di denaro potrebbe passare molto vicino, ma non da finire poi nelle tasche. Un imprevisto non consentirà di portare a termine una situazione ritenuta vantaggiosa.

Toro: ★★★. Periodo indicato come sottotono. In campo sentimentale, non abbiate timore ad avanzare richieste perché, se non tutti, alcuni astri saranno un pelino dalla vostra parte.

Il partner si dimostrerà attento alle vostre parole e le aspettative non andranno deluse. Cercate, invece, di essere più presenti a livello emotivo e spirituale: la sola presenza non sempre è sufficiente a far funzionare un rapporto. Single, il giorno non sarà troppo in discesa, pertanto dovrete stringere i denti per ottenere quello che desiderate.

Con alcuni pianeti contrari, dovrete mettere un freno alla frenesia, ai facili entusiasmi e agire con circospezione. Siate tolleranti, pazienti con tutti. Potendo, regalatevi una momento solo per voi, magari per ricaricarvi e rilassarvi. Nel lavoro, le sollecitazioni che arriveranno dalle stelle vi metteranno di fronte a ritmi dinamici. Quindi, probabile il dover concludere impegni in tempi ristretti.

Gemelli: ★★★★. In generale il periodo si presume possa essere di ordinaria amministrazione. In molti avrete l'opportunità di assaporare piccole ma importanti "gioie della vita", ovviamente a due e di sentirsi in piena sintonia con il vostro grande amore. Questa giornata di partenza del weekend sarà abbastanza tranquilla, quindi cercate di trascorrerla con la persona che amate e agli amici.

Le emozioni belle e piacevoli difficilmente mancheranno. Grazie a Venere, ci sono - almeno sulla carta - tutte le prospettive per realizzare sogni che sembravano impossibili fino a ieri e forse raggiungere anche qualche piccolo obiettivo. Single, le stelle assicureranno un giorno piacevolmente movimentato e con un ottimo umore. Sarete molto comunicativi, socievoli, pronti a giocare e scherzare, grazie ad un rinato senso dell'umorismo e alla battuta sempre pronta. Una simpatica circostanza vi troverà pronti a cambiare programma: trascorrere bei momenti insieme ad una persona molto simpatica e attraente... Al lavoro invece, saprete muovervi grande senso pratico; questo si rivelerà utile specie se operate alle dipendenze di qualcuno.

Oroscopo di sabato 23 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata poco affidabile in generale, seppur con lievi distinzioni - in positivo - attorno a metà/fine pomeriggio. Per i sentimenti, forse reagirete ad un imprevisto (rottura di un oggetto in casa?) con feroce insofferenza, pronti sin da subito ad addossare tutta la colpa ad uno sbigottito quanto contrariato partner. Andateci piano! Se così fosse, molto alta sarà la probabilità di innescare una pericolosa crisi di coppia con lunghi strascichi. Considerate poi che la Luna, per voi in aspetto dissonante, creerà già di suo piccoli malumori in famiglia, rendendovi in alcuni momenti davvero antipatici e puntigliosi. Sarete un fiume in piena nei confronti di chiunque osasse fare tentativi per riportarvi alla calma.

Single, per poter andare d'accordo con le persone che avete intorno a volte è necessario mostrarsi diplomatici. Mettete a freno il vostro istinto, trattenendovi da giudizi o rimproveri, senza tuttavia assecondare troppo le iniziative altrui. Nel lavoro, se avete un'attività autonoma raddoppiate prudenza e concentrazione: anche un semplice imprevisto basta per mandarvi in panne.

Leone: ★★★★★. Splendido weekend in arrivo, con un sabato all'altezza delle migliori aspettative. In amore, l'intuito sarà alle stelle, così come la capacità di esprimersi in ogni circostanza. In merito ai sentimenti, pensate solo a cose belle! Potreste scoprire con stupore che qualsiasi cosa abbiate a cuore prima o poi accadrà, all'improvviso.

Alcuni sogni apriranno la mente a nuove linee di esplorazione, con un potente effetto sul futuro di coppia e anche in generale. Single, gestirete i vostri doveri familiari con un equilibrio da funamboli e l'astuzia di generali d'armata, ma con un cuore tenero e romantico. Elasticità, diplomazia e concentrazione mentale saranno le vostre carte vincenti, quelle che vi consentiranno di contrastare eventuali situazioni inaspettate, portando infine tanta serenità. Nel lavoro, il cielo azzurro del periodo vi renderà particolarmente meticolosi negli impegni quotidiani. Dimostrerete di essere in grado di seguire qualsiasi cosa con massimo profitto.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 23 aprile, invita a lasciarsi guidare dall'istinto, senza paura di osare.

Starà a voi concretizzare eventuali desideri, ben sapendo che c'è chi veglia su di voi e quindi con nulla da temere. Il periodo probabilmente vi regalerà un'atmosfera serale propizia per un’uscita a due: servirà per ritrovare una magica alchimia d’intesa, dopo un momento di lieve distanza. Single, le stelle saranno vostre amiche e questo è già un buon motivo per sorridere in anticipo e iniziare bene la giornata. Abbiate il coraggio delle vostre azioni, assumendovi sempre tutte le responsabilità. Del resto in questo momento le probabilità di successo sono dalla vostra parte, quindi sicuramente vale la pena correre qualche piccolo rischio. Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità ma fatevi avanti nel proporre eventuali progetti.

Alcune idee potrebbero essere prese sul serio da chi sapete e magari portare nei prossimi mesi anche un piccolo aumento (ovviamente a livello di stipendio, non di fatica...).

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 23 aprile.