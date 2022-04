Le previsioni dell'oroscopo del 23 aprile [VIDEO] esortano i nati sotto il segno dell'Ariete a lottare per raggiungere i propri obiettivi. I Toro dovrebbero mantenere un profilo basso, mentre i Pesci sono pieni di cose da fare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: mantenete un profilo basso dal punto di vista professionale. Cercate di non essere troppo esigenti con voi stessi. Arriveranno tempi migliori.

11° Pesci: giornata piena di cose da fare, tuttavia la vostra mente potrebbe essere un po' troppo distratta. Cercate di fare ordine, prima tra i vostri pensieri e poi nella vostra vita.

10° Sagittario: l'Oroscopo del 23 aprile vi invita a essere cauti. Non siate troppo litigiosi in amore, mentre per quanto riguarda la professione potete essere un po' più attivi.

9° Bilancia: la creatività è alla base di ogni lavoro produttivo e relazione sana. Cercate di non essere mai scontati e di trovare sempre il modo di sorprendere gli altri e voi stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: se vi sentite particolarmente confusi sul da farsi, forse è il caso di fermarsi un attimo. Non siate troppo frettolosi, altrimenti c'è il rischio di commettere degli errori. In amore siate volenterosi.

7° Leone: prima di ricevere bisogna anche dare. In amore l'importante è essere aperti a nuove situazioni.

Non respingete qualcosa solamente perché ne ignorate la provenienza. L'ignoto ha sempre il suo fascino.

6° Scorpione: buone opportunità in ambito professionale. I più audaci e scaltri avranno la possibilità di mettersi in gioco e di cimentarsi in nuove avventure. In amore, invece, l'oroscopo del 23 aprile vi consiglia di non essere troppo pretenziosi.

5° Acquario: la pazienza è la virtù dei forti. Cercate di non permettere a nessuno di ostacolare i vostri progetti e guardate sempre avanti per la vostra strada. Chi proverà a ostacolarvi deve essere "annientato".

Oroscopo segni fortunati del 23 aprile

4° in classifica, Cancro: c'è sempre tempo per recuperare una situazione in sospeso.

Oggi dovrete concedervi un momento di relax, in compagnia delle persone care.

3° Gemelli: se non siete i primi a credere in voi stessi, nessun altro lo farà. Per tale motivo cercate di essere meno autocritici e più ironici. Questo è un momento propizio secondo l'oroscopo del 23 aprile.

2° Ariete: giorno dopo giorno vedrete che riuscirete a conquistare tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Non arrendetevi al primo ostacolo, poiché nessun traguardo si raggiunge senza fatica.

1° Capricorno: oggi finalmente vi sentite molto meglio rispetto ai giorni passati. La Luna non è più contraria, pertanto potrete mettervi in gioco al 100%. In ambito professionale ci sono delle occasioni.