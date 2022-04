L'oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà la giornata di questo giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 7 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. La giornata interessante il giro di boa infrasettimanale si preannuncia sotto i positivi auspici di una speciale Luna in Cancro. Tra i fortunati del periodo, oltre al simbolo astrale citato poc'anzi, Gemelli e Leone sottoscritti da cinque ottime stelline beneaugurali. Non male il periodo nemmeno per Ariete e Vergine, in questo caso considerati in frangente routinario.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 7 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 7 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 7 aprile a voi del segno preannuncia tanta buona routine. In amore, il notturno satellite vi renderà discretamente allegri, un pizzico spensierati e tanto vogliosi di inventarvi qualcosa da condividere con chi amate. In testa avrete soprattutto un viaggetto, progetto che coltivate da qualche tempo e che presto potrete farlo, senza problemi. Single, ci sono parecchie occasioni per dare una svolta interessante alla vostra esistenza; non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che farete.

Anche perché le persone che avete vicino vi dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito. Nel lavoro, possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti, magari per cercare le giuste soluzioni agli attuali problemi, soprattutto quelli legati al denaro.

Toro: ★★. Giornata indicata col segno di spunta del ko.

Problemi in campo sentimentale: non avrete la testa per pensare "anche" ai bisogni del partner ma sarete completamente immersi nel vostro malessere, tanto da non aver voglia di sentire nessuno. Forse trascorrerete la serata da soli e un po' stressati. Single, converrà prendersela comoda: accantonare gli impegni meno urgenti, dedicare più tempo possibile a se stessi e alle cose che fanno stare bene.

Tuttavia, non tralasciate le persone che vi vogliono bene. Concentrate l'attenzione e il vostro impegno sulla meditazione, al momento potrebbe essere l'unico modo per provare a rilassarsi. Nel lavoro, ci sarà chi si lamenterà del vostro atteggiamento da perfezionista e criticherà la vostra permalosità, rendendo questa giornata pesante e noiosa.

Gemelli: ★★★★★. Splendido periodo in arrivo. In amore, la Luna in Cancro vi renderà positivi, ben disposti a credere ad una brillante ripresa su tutti i fronti. Avrete il coraggio di esporvi e di farvi apprezzare dal vostro partner. Così, non solamente nella vita di coppia, saprete riaccendere l’entusiasmo e la fiamma della passione in chi vi piace, magari trovando nuovi stimoli davvero interessanti per il menage.

Single, il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quello che più desiderate; ma non ponetevi limiti, anzi, confessate i vostri sogni più segreti a chi riterrete degni di tale privilegio. La condivisione, infatti, costituirà un elemento fondamentale tanto in amicizia quanto in amore. Nel lavoro si suggerisce di sfruttare eventuali insegnamenti del passato per ottenere risultati migliori in ambito. L'esperienza maturata negli anni, prima o poi si rende utile, e questo è il momento giusto per averne una prova concreta.

Oroscopo di giovedì 7 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. La giornata volerà in armonia con una splendida Luna nel segno.

Per i sentimenti, l'astro d'argento senz'altro vi farà sentire come dei ragazzini al momento del primo innamoramento. Tutto vi sembrerà magico e romantico. La giornata sarà meravigliosa anche grazie alla compagnia del vostro partner, pronto a regalare sempre tanto amore. Single, la felicità sarà a portata di mano in questo giovedì: le stelle vi regaleranno suggestioni e occasioni a non finire. Sarete più che mai padroni delle vostre idee e delle vostre emozioni; equilibrati e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per mettere a segno i vostri colpi da maestro nelle faccende di cuore. Nel lavoro, le stelle vi propongono di sfoderare le vostre competenze tecnologiche e informatiche per ottenere un nuovo premio in ambito lavorativo.

Con Marte, Saturno e Venere in ottimo aspetto, le vostre ambizioni si realizzeranno più semplicemente del previsto.

Leone: ★★★★★. La giornata che sta per arrivare si prospetta portatrice di tantissima buona fortuna. In amore, il vostro cuore verrà travolto da onde romantiche e passionali capaci di rendervi felici e appagati. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti in quei rapporti di coppia che ultimamente avessero dato segni di cedimento. Credeteci: se ci crederete, tutto senz'altro andrà per il meglio. In risalita la serenità e il buon dialogo, non solo nella vita a due ma anche in altri ambiti. Single, vi sentirete leggeri, il vostro benessere sarà totale e vi sentirete connessi con le persone che più vi piacciono.

Vi sembrerà vivere in un mondo diverso, più alla portata. Il mattino vi troverà effervescenti: infatti vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali: non potete non sorridere a tanta grazia. Nel lavoro, buone notizie sul fronte economico: sono previsti movimenti finanziari a vostro vantaggio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 7 aprile, in campo sentimentale prevede una giornata routinaria. La stessa si aprirà con una Venere abbastanza attenta alle personali esigenze, pronta ad assecondare in parte alcune vostre richieste o speranze. Questo cielo, anche se non parla proprio di grandi novità o rinnovamenti epocali, sarà comunque positivo per la vita a due, la famiglia e gli amici.

L'amore andrà visto come un gioco di sensi e tanti di voi lo sanno benissimo, per questo saprete trasportare il partner sulle vette di un piacere intenso ed emozionante. Single, il periodo è pronto a favorire una conoscenza speciale: stringere legami con le persone porta bene. Questo giovedì sarete gentili e affabili come sempre ma con un pizzico di originalità in più che saprà conquistare di qualcuno. Nel lavoro, la fiducia raddoppiata. Questa sarà forse la giornata giusta per ottenere quelle gratificazioni che meritate.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 aprile .