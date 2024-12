L'oroscopo della giornata di lunedì 16 dicembre prevede un Cancro più determinato, sia in amore che al lavoro, spinto da un cielo abbastanza sereno, mentre il Capricorno non dovrà dare per scontato il proprio rapporto con il partner. L'Acquario sarà pieno di fantasia, mentre i Pesci potrebbero essere più istintivi nei loro progetti professionali.

Previsioni oroscopo lunedì 16 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: un teatro di stelle piuttosto cupo in questa prima giornata della settimana per voi nativi del segno. La Luna potrebbe mettere in ombra il vostro rapporto, lasciando emergere alcune debolezze che potrebbero causare discussioni con il partner.

Sul posto di lavoro, invece, avrete buone idee per i vostri progetti che vi aiuteranno a mantenere un certo ottimismo. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un lunedì migliore per la vostra relazione sentimentale grazie alla Luna in sestile. Il vostro rapporto non sarà perfetto, ciò nonostante sarà un po’ più facile capire cosa fare per stare bene insieme alla persona che amate. In campo professionale, se siete sicuri delle vostre scelte, proseguite per la vostra strada, e presto raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima in campo amoroso secondo l'Oroscopo. La benefica presenza della Luna nel segno vi porterà una giornata piacevole e anche divertente con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro, attenzione a non fare mosse avventate. Riflettete bene prima di agire. Voto - 7️⃣

Cancro: sarete particolarmente determinati in questo periodo sul fronte professionale. Avete in mano progetti importanti che potrebbero portarvi lontano se gestiti nel modo corretto. In amore avrete cura del vostro rapporto grazie alla Luna.

Prima di lasciarvi andare alle emozioni, vi assicurerete che il partner sia felice, assecondando ogni suo desiderio. Voto - 8️⃣

Leone: ci saranno buone occasioni professionali in questo periodo che non dovrete lasciarvi sfuggire. Anche se dovrete faticare di più, alcuni prossimi progetti potrebbero andare meglio del previsto se siete disposti a fare qualche sacrificio.

In amore, invece, non sarà un bel periodo per il vostro rapporto. Non sempre il vostro modo di fare sarà apprezzato dalla persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di lunedì. Ci saranno buone emozioni con il partner, ma non aspettatevi momenti di irrefrenabile passione. Per quanto riguarda il lavoro, meglio stare con i piedi per terra al momento, e limitarvi a fare il vostro dovere senza commettere sbavature. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo in calo per la vostra relazione di coppia in questo lunedì di dicembre. Con il partner potrebbe aprirsi un periodo di fragilità, anche se breve. Attenzione a non scatenare una crisi di coppia. Nel lavoro, non lasciatevi distrarre da obiettivi troppo ambiziosi.

Avrete buone occasioni al momento: concentratevi su quelle. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali in lieve rialzo in amore in questa prima parte della settimana. La Luna in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di essere più comprensivi verso il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, progetterete il vostro futuro con attenzione, cercando al tempo stesso di non limitare la libertà di amici, colleghi o parenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: è un periodo dove tutto girerà alla perfezione nella vostra vita quotidiana. Questo cielo vedrà stelle come Marte e Mercurio fare da padrone nei vostri progetti, promettendo risultati sopra la media. In amore potrete contare sul sostegno di Venere in sestile.

Single oppure no, non avrete momento migliore per sentirvi vicini alla persona che amate. Voto - 9️⃣

Capricorno: giornata di lunedì sottotono per la vostra relazione di coppia. L'astro argenteo si troverà in opposizione dal segno del Cancro. Attenzione dunque a non dare per scontato il vostro rapporto. Sul fronte professionale, avrete una tabella di marcia ben chiara. Dovrete però essere in grado di rispettarla. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo proficuo e pieno di emozioni per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà affiatata e matura grazie a Venere, pronta a superare ogni ostacolo. Nel lavoro, Mercurio e Giove vi daranno ciò di cui avrete bisogno per gestire nel modo migliore le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un lunedì di dicembre migliore per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in trigono. Penserete al sodo in questo periodo, pur di riuscire a vivere un rapporto stabile e appagante. Nel lavoro dovrete prendere rapidamente delle decisioni. Potreste dunque agire d'istinto, accettando dunque ogni conseguenza. Voto - 7️⃣