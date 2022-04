Per la giornata di domani, giovedì 14 aprile 2022, l’Oroscopo si rivela eccezionale per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Vergine. Ci saranno dei ribassi significativi che riguarderanno il Capricorno e lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani 14 aprile.

L’oroscopo di giovedì: rialzo per Leone

1° Acquario: avrete spazzato via in modo definitivo tutte le incertezze di coppia e le nostalgie legate alla sfera sentimentale. Potrete esplorare in tutta tranquillità i vostri interessi, mentre in serata vi attende tanta passionalità.

2° Vergine: ci sarà una bellissima novità che vi darà l’occasione di rendere i vostri guadagni utili a voi stessi e che potrebbe essere anche un giro di vite per le faccende di stampo amoroso. Secondo l’oroscopo avrete a disposizione un'amicizia che vi saprà finalmente ascoltare senza giudicarvi.

3° Bilancia: avrete un incontro che potrebbe essere determinante per la vostra situazione amorosa, sia che siate single oppure all’interno di una relazione. Avrete comunque un'impronta decisionale molto più ferma rispetto alle giornate precedenti.

4° Leone: avrete un rialzo non da poco per le questioni di stampo finanziario. Difatti avrete un incremento degli affari che supereranno non soltanto le vostre stesse aspettative, ma anche quelle di alcuni colleghi che volevano mettervi i bastoni fra le ruote.

Lieve calo per Pesci

5° Pesci: avrete un lieve calo che dipenderà essenzialmente da un piccolo malessere in mattinata, che però potrebbe scomparire nel giro di pochi minuti. Finalmente potrete fare ciò che vorrete nel pomeriggio, ma la mancanza di creatività comincerà a farsi sentire.

6° Sagittario: i miglioramenti nell’ambito familiare vi daranno la spinta necessaria per avere un po’ di serenità, a fronte di quanto avete vissuto nel corso delle giornate precedenti.

Sarà tempo anche di cambiare un po’ aria, esplorando qualche orizzonte inedito per allargare la vostra mente.

7° Toro: purtroppo dovrete fare i conti con qualche piccolo malessere, ma nel complesso ogni cosa potrebbe procedere bene, ma con una costante lentezza che al momento potrebbe semplicemente farvi innervosire. Le questioni lavorative saranno ancora decisamente ottimali.

8° Ariete: in questo momento potreste chiudervi in voi stessi e ciò potrebbe essere deleterio per alcune questioni legate alla sfera familiare. In un contesto puramente professionale questo atteggiamento vi darà anche qualche piccolo ostacolo.

Calo dell’umore per Cancro

9° Cancro: secondo quanto riportato dall’oroscopo potreste avere un calo dell’umore che potrebbe sfiorare la tristezza, ma avrete una dinamicità di pensiero che potrebbe fare la differenza sul lavoro, incrementando significativamente anche la vostra autostima.

10° Capricorno: avrete una relativa calma sul piano familiare, ma restare fermi a lungo dal lavoro e dalla dinamicità che vi caratterizza non fa proprio per voi. Sarà difficile per voi ritrovare un umore alto, ma al tempo stesso non ci sarà niente che possa impedirvi di sorridere.

11° Scorpione: ci saranno delle questioni burocratiche da risolvere quanto prima per poter mettere la parola fine ad alcune problematiche, che ultimamente vi hanno tartassato sia nel corpo che nella mente.

12° Gemelli: dovrete affrontare un umore che al momento non sarà dei migliori, però avrete qualche piccola compagnia dalla quale trarre conforto e qualche consiglio. Potreste ritrovarvi con qualche ostacolo di troppo sul posto di lavoro, forse dovuto allo stress.