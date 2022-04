Per la giornata di venerdì 15 aprile 2022, l’Oroscopo presuppone un rialzo per i nati sotto il segno del Leone e per il segno dello Scorpione. In ribasso invece si troverà il segno dei Gemelli. Le amicizie interesseranno la sfera dei nati sotto il segno del Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di venerdì: incarichi importanti per Capricorno

1° Leone: eccezionalmente in testa alla classifica dell’oroscopo, il vostro segno conoscerà una novità che potrebbe essere determinante sia per l’amore e per la prospettiva di fare un passo in avanti con il partner, sia per quel che riguarda un giro di vite sul lavoro.

2° Capricorno: ritornare in vetta alla classifica dell’oroscopo significherà avere un incarico decisamente interessante sotto il profilo della vostra professione. Con l’amore avrete un rinnovamento sia della passione che del romanticismo, soprattutto se siete in una relazione da poco tempo.

3° Bilancia: avrete una bella notizia sul lavoro che vi permetterà di essere sempre più autonomi e in grado di fare qualche salto di qualità non indifferente. Secondo l’oroscopo riuscirete ad aumentare il vostro profitto nonostante ci siano delle sfide che potrebbero remarvi contro.

4° Pesci: con i guadagni riuscirete a fare qualcosa per voi stessi, anche qualcosa di semplice, ma che al tempo stesso potrebbe arrecarvi tanto buonumore.

Per quanto riguarda l’amore, ci saranno delle ripercussioni positive a fronte di un dialogo decisamente costruttivo.

Amicizie per Vergine

5° Vergine: avrete dei nuovi contatti con delle amicizie di vecchia data. Avrete modo di raccontare di voi e al tempo stesso di riflettere attentamente su qualche decisione più o meno recente che vi ha portati dove siete in questo momento, secondo l’oroscopo.

6° Acquario: dovrete fare attenzione al calo dell’umore che le festività potrebbero portarvi. Le nostalgie del passato purtroppo potrebbero riaffiorare quando meno ve lo aspettate, finendo con aggravare qualche malinconia rimasta sopita.

7° Scorpione: sicuramente vi state impegnando molto sul lavoro, e da qui che si vede questo rialzo nella classifica, ma avrete ancora molta strada da fare per quel che riguarda il settore emozionale.

Lo stress sicuramente in questo momento non aiuterà affatto.

8° Cancro: avrete troppa ansia, e questa potrebbe spingervi a fare tante cose nel minor tempo possibile. Prendervi le vostre tempistiche non solo vi aiuterà a fare meglio sul lato pratico, ma anche a progredire con la vostra carriera professionale.

Ariete in calo

9° Toro: cominceranno le sfide, ma allo stesso tempo saprete di saperle affrontare senza l’aiuto di nessuno. Secondo l’oroscopo avrete a disposizione una novità che potrebbe darvi più chance del previsto sul lavoro. Evitate di cadere nella tristezza.

10° Gemelli: porre l’attenzione su troppi progetti potrebbe non essere molto produttivo. Fare le cose con la dovuta calma invece potrebbe essere la chiave per i vostri successi.

La serata potrebbe darvi qualche noia a livello familiare, secondo l'oroscopo.

11° Ariete: un litigio o una discussione accesa sul posto di lavoro potrebbe non essere l’ideale in questo momento per la vostra squadra di lavoro, dunque anche qualche progetto che avete in mente potrebbe rischiare di non decollare, per il momento.

12° Sagittario: sempre più di malumore, il vostro animo purtroppo potrebbe essere messo ulteriormente alla prova a causa di qualche diverbio innescato all’interno del contesto lavorativo oppure legato alla sfera familiare. Siate il più sereni possibile.