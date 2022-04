Le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 aprile esortano i nati sotto il segno del Sagittario ad essere un po' più audaci in amore. I Pesci, invece, sono un po' troppo indecisi, mentre i Vergine si preparano a vivere un momento molto positivo.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: qualche piccolo imprevisto potrebbe rendere un po' più tenebrosa la vostra giornata. Ad ogni modo, non temete, molto presto tornerà a splendere il sole.

11° Leone: giornata un po' stressante in ambito professionale. Potrebbero esserci delle novità inaspettate che andranno a turbare questi giorni di festa.

Cercate di separare sfera professionale da personale.

10° Pesci: l'Oroscopo del 18 aprile vede i nati sotto questo segno un po' troppo indecisi. Cercate di non farvi prendere dal panico e concentratevi un po' di più sui vostri obiettivi.

9° Acquario: nella vita è importante non perdere mai di vista chi si è e dove si vuole arrivare. Non siate frettolosi e imparate a prendervi le vostre rivincite con il tempo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: i nati sotto questo segno si sentono un po' sulle montagne russe dei sentimenti. Se ci sono delle cose in ballo importanti, meglio affrontarle quanto prima.

7° Scorpione: l'oroscopo del 18 aprile vi invita a tenere gli occhi ben aperti in amore in quanto ci sono delle occasioni in arrivo.

Una persona che non avevate mai notato potrebbe stupirvi.

6° Gemelli: cercate di essere meno introversi, soprattutto con le persone a voi care. Chi vi circonda potrebbe essere stanco di continuare a fare di tutto per interpretare i vostri pensieri.

5° Cancro: in amore ci sono delle belle emozioni in arrivo. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, solo i più audaci e insistenti riusciranno ad ottenere dei risultati interessanti.

Oroscopo segni fortunati 18 aprile

4° in classifica Sagittario: meglio non fare il passo troppo più lungo della gamba. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità, ma è opportuno valutare attentamente i pro e i contro. In amore siate audaci e risoluti.

3° Capricorno: interessanti risvolti sul fronte delle relazioni lavorative.

Specie i liberi professionisti potrebbero ricevere qualche interessante notizia che riguarda la carriera.

2° Bilancia: tra oggi e domani potreste ricevere una telefonata molto gradita. In amore è importante essere onesti, sia con voi stessi sia con gli altri. Sul lavoro state vivendo un momento di tranquillità.

1° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda le vostre finanze. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore in modo da non oscurarvi la giornata con cose futili.