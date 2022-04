Per il weekend del 23 e del 24 aprile 2022, l’Oroscopo prevede i segni di aria in basso alla classifica, mentre ci sarà un rialzo molto importante per quelli di acqua. Il caso dello Scorpione infatti sarà fra quelli più significativi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del fine settimana.

L’oroscopo del fine settimana: Pesci in testa alla classifica

1° Pesci: evitate di pensare alle difficoltà, nel corso di questo fine settimana, perché potrete godervi non solo un po’ di meritato riposo, ma anche la prospettiva di veder maturare dei guadagni molto significativi.

Ciò vi permetterà di coprire delle spese in modo più o meno definitivo, arrivando a pensare di fare altri investimenti promettenti.

2° Cancro: le soddisfazioni sicuramente non si conteranno nel corso del fine settimana, innanzitutto perché il vostro operato sarà del tutto ottimale, ma anche perché guadagnerete la fiducia dei colleghi in modo molto più determinante per il vostro futuro all’interno dell’attuale posto di lavoro. Ci saranno novità anche per chi è ancora alla ricerca di un impiego.

3° Leone: avrete qualche bella sorpresa sul piano finanziario con un aumento o con una promozione molto soddisfacente, che potrebbe decretare una maggiore stabilità ma anche una sicurezza di stampo familiare.

Secondo l’oroscopo anche in amore avrete dei risvolti molto concreti e significativi.

4° Capricorno: avrete una soluzione a delle problematiche che potreste recepire come pericolose per le questioni familiari o legate all’amore con il partner. Sicuramente avrete la fortuna che vi meritate anche nel campo professionale, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

Toro concentrato

5° Toro: sarete più concentrati che mai nel corso del fine settimana, ma dovrete pensare che ogni cosa procederà secondo i vostri piani e che i progetti in corso si concluderanno in meglio. La sfera privata potrebbe subire qualche piccola variazione positiva.

6° Scorpione: mettervi in moto sul lavoro potrebbe darvi sempre più soddisfazioni e sempre più guadagni.

Avrete finalmente i presupposti per poter cominciare a pensare ad un acquisto che per quanto oneroso potrebbe fare la differenza nella vostra quotidianità.

7° Vergine: avrete un momento di relax e di svago con quelle amicizie che non vedete da tanto tempo e con le quali non avete avuto molte occasioni di confrontarvi. Sicuramente potreste avere delle ripercussioni molto positive in campo emozionale, mentre con l’amore non ci saranno molte novità.

8° Sagittario: sarete di buonumore e allo stesso tempo riuscirete a riacquistare qualche punto a vostro favore in amore. Le relazioni verteranno verso una stabilità che potrebbe anche convertirsi in una passionalità sempre più alta e un romanticismo sempre più solido.

Riunioni per Bilancia

9° Bilancia: avrete una riunione con una persona che probabilmente non volevate molto vedere e ora potrebbe rivalutare la vostra posizione in merito all’ambito personale. Ci potrebbe essere una situazione di tensione con il partner che potrebbe durare a lungo, secondo l’oroscopo.

10° Ariete: dovrete affrontare una situazione in cui potrebbe verificarsi un litigio o una divergenza di opinioni piuttosto accesa, probabilmente entro il contesto familiare. Riuscirete in extremis a regalarvi un momento di pausa che però avrete la necessità di ritagliarvi con calma in precedenza, secondo l’oroscopo.

11° Gemelli: avrete ancora un po’ di tristezza in corpo per qualche questione rimasta in sospeso, ma nel complesso non ci saranno molte cose che possano costituire motivo di disturbo nella vostra mente.

Dovrete però prendervi più cura del vostro corpo con un po’ di attività fisica.

12° Acquario: avrete voglia di fare qualcosa di diverso, ma potrebbe presentarsi un imprevisto che probabilmente vi costringerà a cancellare qualche programma personale. Secondo l’oroscopo questo vi getterà in uno stato di tristezza, ma nella serata di domenica ogni cosa potrebbe trovare una giusta conclusione.