Nella settimana da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio troveremo sul piano astrale Mercurio spostarsi dal segno del Toro (dove transitano il Sole e Urano) ai gradi dei Gemelli, mentre la Luna viaggerà dall'orbita dell'Acquario (dove risiede Saturno) al domicilio del Toro. Plutone, infine, proseguirà nel segno del Capricorno, così come Nettuno, Giove, Marte e Venere permarranno in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Acquario, meno entusiasmante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro top. Nonostante la perdita del sostegno del Messaggero degli Dei, il primo segno Fisso avrà buone chance di trascorrere una settimana particolarmente soddisfacente sia sul piano professionale che su quello monetario.

L'unica nota stonata sarà presumibilmente rappresentata dalla giornata di lunedì, nella quale il Luminare notturno ostico risveglierà il quadrato Urano-Saturno e ciò porterà qualche attrito relazionale, seppur di piccola entità.

2° posto Acquario: acquisti mirati. Lunedì, venerdì e sabato saranno, con tutta probabilità, ideali per seconda e terza decade di casa Acquario per rendere più accogliente un ambiente nel quale trascorrono parecchio tempo, come il focolare domestico o l'ufficio. Anziché optare per la bellezza, ad esempio acquistando quadri o oggetti d'antiquariato, il segno d'Aria sceglierà di indirizzare la propria sessione di shopping a riguardo verso degli acquisti mirati alla comodità, come una nuova poltrona o un divano più idoneo alle loro esigenze del momento.

3° posto Leone: accelerazioni improvvise. Mercurio di nuovo a favore e lo Stellium d'Acqua nella loro ottava dimora faranno sì, c'è da scommetterci, che alcune trattative professionali che parevano essersi arenate o qualche discorso sentimentale interrotto riprenderanno improvvisamente quota. Nel giorno iniziale e finale della settimana in questione, però, sarà bene che i felini tengano a freno la lingua perché il rischio di dire qualcosa della quale pentirsi poco dopo sarà alto.

I mezzani

4° posto Pesci: schietti. Il dodicesimo segno zodiacale sarà probabilmente pervaso, nel corso della settimana, da un'irrefrenabile voglia di dire tutto ciò che gli passa per la mente senza, come solitamente accade, porre un filtro alle parole proferite. Tale schiettezza, che sarà più evidente martedì e mercoledì, permetterà ai nati Pesci di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, di conseguenza, potranno affrontare tale periodo con maggiore leggerezza.

5° posto Ariete: weekend top. La settimana avanzerà, c'è da scommetterci, in una sorta di crescendo per ciò che concerne il primo segno zodiacale, in quanto se da lunedì a mercoledì ci sarà da faticare oltremodo, da giovedì in poi, in particolar modo nel weekend, sarà tempo di raccogliere i copiosi frutti del duro lavoro svolto in precedenza.

6° posto Gemelli: particolari da non sottovalutare. Eccezion fatta per la giornata di mercoledì, la settimana parrà avanzare sui binari della circospezione per il primo segno d'Aria. Quest'ultimo, difatti, sembrerà non fidarsi granché delle persone alle quali si è legato ultimamente e, a fronte di ciò, tenterà di scrutare se le stesse gli stanno nascondendo qualcosa.

Vestendo i panni del detective, soprattutto la prima decade, i nativi potrebbero scorgere dei particolari che sinora erano passati inosservati ai loro occhi e tali dettagli non andrebbero sottovalutati, così da avere un quadro completo della situazione e agire di conseguenza.

7° posto Scorpione: al centro dell'attenzione. Nel mese dell'anticompleanno i nati Scorpione tendono sovente a schivare abilmente le luci dei riflettori, così da rintanarsi nel loro cantuccio cerebrale e crogiolarsi nelle loro rinomate elucubrazioni mentali. In questa settimana, però, potrebbero dover rivedere i loro piani perché alcune circostanze faranno sì che si trovino, seppur controvoglia, al centro dell'attenzione.

8° posto Capricorno: titubanti. Un'annosa faccenda monetaria, che probabilmente sfuggirà al controllo dei nati Capricorno, renderà gli stessi incerti su come agire per limitare i danni. Servirà sangue freddo e determinazione per non lasciarsi scoraggiare dalle eventuali perdite finanziarie ma, volendone scorgere il lato positivo, tale esperienza spingerà il segno Cardinale a fare di tutto nel prossimo futuro per far sì che non si ripeta.

9° posto Cancro: sfuggenti. Malgrado l'atmosfera nel ménage amoroso avanzerà armoniosamente, specialmente per seconda e terza decade, i nati Cancro avranno buone chance di avvertire il desiderio di starsene in disparte piuttosto che trascorrere del tempo con la dolce metà.

Quest'ultima, però, non sopporterà il loro mood sfuggente e domenica sarà probabile che faccia una sonora ramanzina al segno d'Acqua.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: confusi. La parola chiave di casa Vergine nelle giornate centrali della settimana sarà, con tutta probabilità, confusione, in quanto il segno Mobile avvertirà la sgradevole sensazione di non riuscire a mettere a fuoco situazioni ed eventi. Leggermente migliori, invece, le effemeridi da sabato sera e per l'intera domenica, quando la passionalità tornerà a bussare alla porta del primo decano.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Decisioni frettolose e alleanze poco ponderate porteranno, c'è da scommetterci, delle conseguenze poco edificanti nel settore professionale degli arcieri in questa controversa settimana.

Ad essere maggiormente bersagliati dal parterre planetario saranno le prime due decadi, le quali saranno tentate di mandare tutto all'aria da lunedì a mercoledì e ancora domenica.

12° posto Bilancia: amore flop. Il sostegno della famiglia originaria, del coniuge e della prole potrebbe latitare in questi sette giorni in casa Bilancia, in quanto le persone care sembreranno oltremodo prese dalle loro vite per badare al segno Cardinale. Non servirà a nulla tenere il broncio o rispondere con la stessa gelida moneta, quindi i nativi farebbero meglio ad accettare il tutto essendo consci di poter contare esclusivamente sulle loro forze.