Le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 aprile invitano i Sagittario ad essere se stessi. Gli Scorpione amano avere le cose sotto controllo, mentre gli Ariete sono molto autocritici, forse troppo.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete sicuramente persone più brave nei fatti che nelle parole. Talvolta, però, è necessario avere un po' di tatto onde evitare di ferire le altre persone.

11° Pesci: secondo l'oroscopo del 16 aprile, i nati sotto questo segno sono un po' insoddisfatti. Non amate molto essere messi alla prova, ma nella vita si è costantemente sotto esame.

10° Scorpione: non siete amanti dei colpi di fulmine in amore. Di solito, infatti, preferite procedere per gradi in quanto non amate i cambiamenti e gli stravolgimenti radicali. Non tutto, però, può essere tenuto sotto controllo.

9° Acquario: per voi molte cose sono o bianche o nere. Tuttavia, in molti casi esistono tantissime sfumature, pertanto, cercate di non lasciarvi condizionare troppo dalla vostra rigidità mentale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: in questo periodo avete poca voglia di scherzare. Cercate di non essere troppo pesanti, soprattutto nei rapporti interpersonali. Le previsioni dell'Oroscopo del 16 aprile vi invitano ad essere cauti.

7° Leone: in amore siete appassionati e pieni di inventiva.

In ambito sentimentale è importante essere sempre attenti e non lasciarsi ingannare dalle apparenze.

6° Ariete: i nati sotto questo segno sono molto autocritici. Solitamente tendete a non essere mai contenti del vostro operato. Questo di solito è un bene in quanto vi sprona sempre a migliorare.

5° Gemelli: imparate ad accettare anche i pareri contrastanti e i rimproveri.

Non tutte le persone agiscono nel bene del prossimo e voi dovrete essere abili a fare le giuste distinzioni.

Oroscopo segni fortunati 16 aprile

4° in classifica Cancro: in amore dovete essere più comprensivi. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è meglio essere attenti e non fare il passo troppo più lungo della gamba.

3° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 aprile invitano i nati sotto questo segno a continuare ad inseguire i propri sogni. In classifica siete sempre alti in questa settimana in quanto questo è il vostro momento sì.

2° Sagittario: nella vita è importante essere se stessi, anche a costo di non essere apprezzati. Cercate di tenere alto il morale in quanto questo è un periodo molto positivo.

1° Vergine: ottimo momento per l'amore. L'oroscopo vi esorta a non risparmiarvi e a mettervi in gioco senza remore. In ambito professionale, invece, ci sono persone che tengono molto al vostro parere.