L'oroscopo del weekend che va dal 16 al 17 aprile vede la Luna tra la Bilancia e lo Scorpione, ed entrambi i segni vivranno davvero bene la loro vita sentimentale, mentre Leone potrebbe non sentirsi pienamente a proprio agio con il partner. Il Cancro vivrà una relazione tutto sommato appagante, mentre Scorpione sarà in ottima forma. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana di Pasqua, dal 16 al 17 aprile.

Previsioni oroscopo weekend di Pasqua, 16-17 aprile 2022 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana sarà tutto sommato gratificante in ambito sentimentale.

Single oppure no, godetevi soprattutto questa domenica di Pasqua, cercando di regalare sempre un sorriso in più alla vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in amore. Con Venere in sestile non mancheranno stabilità e romanticismo con il partner. Un po' d'attenzione nella domenica di Pasqua, perché la Luna sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale sicuramente non molto appagante, considerato che Venere si trova in quadratura. Ciò nonostante, Pasqua è la festa della pace e in questo fine settimana saprete mettere da parte eventuali conflitti e magari cercare di risolvere dei problemi. Voto - 7️⃣

Cancro: oroscopo del fine settimana che vede una relazione di coppia piacevole e romantica, soprattutto nella giornata di domenica.

Grazie non solo a Venere, ma anche alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Voto - 8️⃣

Leone: in questo weekend la giornata di Pasqua potrebbe non essere così romantica per via della Luna in quadratura, ciò nonostante se con il partner ci sarà comunicazione e dialogo, ve la caverete bene. Voto - 7️⃣

Vergine: sicuramente questo cielo non sarà così favorevole secondo l'oroscopo, ma dal punto di vista amoroso questo weekend non sarà disastroso, perché sarete abbastanza maturi da cercare di godervi questo periodo di festa senza focalizzarvi troppo sui vostri problemi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale valida per questo fine settimana. Vi concentrerete maggiormente sul vostro rapporto e in questo weekend metterete in risalto l'amore che provate per la vostra anima gemella, o se siete single, per la vostra fiamma, cercando di fare colpo. Voto - 8️⃣

Scorpione: dinamici e romantici come siete, la vostra relazione di coppia sarà piacevole e piena di passione secondo l'oroscopo del weekend.

In particolare nella giornata di domenica potrete contare sulla Luna nel segno, che insieme a Venere amplificherà i sentimenti che provate per l'anima gemella. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo sicuramente non eccezionale in amore in questo fine settimana, anche se la Luna sarà in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale cercate di godervi la vostra relazione, senza entrare in argomenti troppo delicati. Voto - 7️⃣

Capricorno: weekend di Pasqua che forse potrebbe non partire al meglio sabato. Ciò nonostante, nella giornata di domenica potrete godere del beneficio della Luna e di Venere per vivere bene la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Acquario: forse non riuscirete a godervi al meglio la vostra relazione sentimentale per via di un cielo non stabilissimo, ma tra voi e il partner questo fine settimana ci sarà comunque una discreta intesa di coppia: tutto sommato vi sentirete felici insieme.

Voto - 8️⃣

Pesci: cielo eccellente anche in questo weekend di Pasqua. Godrete di tanti astri che vi aiuteranno a esprimere al meglio le vostre emozioni nei confronti della vostra fiamma, in particolare Venere nel segno e la Luna in trigono nella giornata di domenica. Voto - 9️⃣