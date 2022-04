L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 aprile 2022. A essere messi sotto analisi i sei simboli relativi alla seconda sestina zodiacale. Ansiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà un avvio di weekend fortunato? Lo scoprirete subito attraverso l'Oroscopo del giorno 9 aprile: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei riguardi dei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Sotto il tiro della Luna in Cancro, opposta a Plutone e in quadratura al Sole, diventerete abbastanza capricciosi.

Tensione e nervosismo andranno tenuti strettamente sotto controllo. Per non fare danni sforzatevi di mettere particolare attenzione alle cose/situazioni, specialmente in quelle quotidiane come le solite attività domestiche. Metterete forse in gioco le vostre capacità in ambito lavorativo: concretezza, praticità e buon senso: potrebbe essere questo l'atteggiamento migliore per rispondere a eventuali imprevisti. In amore, tra sospetti, dubbi e gelosie il cuore si confonderà, rischiando di muovere guerra alle ombre e al partner. Se fosse, tornate con i piedi per terra! Rimanderete in parte alcuni impegni meno urgenti per prendervi una pausa ristoratrice.

Scorpione: ★★★★. Se sabato avrete intenzione di fare spese, magari per la casa o per l’attività, sappiate che sarà una giornata decisamente favorevole per mettersi in moto.

Potrete contare su qualche entrata extra da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità. Il momento vi vede abbastanza felici e soddisfatti, sia per il lavoro che scorre senza intoppi, che per l’accordo con chi lavora al vostro fianco. In amore invece cercate di frenare eventuali facili entusiasmi. Le vostre calorose dimostrazioni d’affetto potrebbero essere un po’ soffocanti, specialmente in fase di approccio.

Bella la giornata, invece, per cure amorevoli per se stessi, scansando tutto ciò che potrebbe compromettere il vostro benessere.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 9 aprile preannuncia un periodo un pochino sottotono. Un momento poco brillante, senz’altro non all’altezza dei vostri standard, potrebbe essere dietro l'angolo. Colpa della Luna in Cancro che vi annoia e vi confonde.

Mettete in conto un po’ di nervosismo e qualche insicurezza sul piano affettivo, che però riuscirete a risolvere al più presto. In ambito lavorativo, intanto, invece di agire con la solita decisione sarete titubanti e non riuscirete a venire a capo di nulla. Non fatevi prendere dall’agitazione inutile. In amore pensieri. che non hanno niente a che fare con i sentimenti, vi terranno in ansia, ma non potrete contare sulla comprensione di chi vi sta vicino. Date il giusto peso a eventuali segnali di attenzione o alle richieste inviate dal vostro corpo; assecondate con meticolosa premura ogni esigenza.

Oroscopo e stelle del 9 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Finalmente disporrete di un appoggio astrale su cui fare pienamente conto: ve lo offrirà la Luna dal Cancro.

In un baleno recupererete il buonumore immergendovi nel disbrigo delle faccende domestiche o negli impegni di lavoro con rinnovato vigore. Tante le questioni pratiche ancora da sbrigare e intanto si avvicinano alcune importanti scadenze che dovrete tenere bene a mente. Ma le energie per farcela non vi mancano, quindi tranquilli anche perché potete contare sul supporto di una persona amica o di famiglia. In amore, intanto, se il rapporto di coppia mostrasse qualche crepa, la colpa non è vostra, ma della piatta quotidianità. Ci vorrebbe un’idea per ridare lo smalto dei primi tempi al ménage a due. Se avrete bisogno di tirarvi un po’ su di morale, dedicatevi a un’attività leggera. ma appagante, possibilmente da poter praticare all’aria aperta.

Acquario: "top del giorno". Potete contare su prospettive astrali molto stimolanti, grazie ai sestili da Mercurio e Sole e alla fulgida congiunzione in atto tra Marte e Saturno. Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta solo a voi deciderlo. Avrete l’imbarazzo della scelta anche nel lavoro. La proposta di un amico/collega vi sembrerà un’ottima occasione per realizzare un sogno che coltivate da tempo: avviare un’attività in proprio. In amore una persona vi tenta e incuriosisce da morire? Una buona occasione, se voleste divertirvi; ma se volete l’amore vero, dovete cercare altrove... Fase molto indicata per iniziare una dieta disintossicante: non state a pensarci e iniziate l’impresa.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di sabato 9 aprile prevede che per tanti di voi la giornata possa presentarsi sotto i migliori auspici planetari. L'ottima congiunzione tra Sole e Nettuno, entrambi nel segno, riuscirà a fermare la quadratura imposta dalla Luna agli stessi. Positivi risulteranno anche i sestile da Marte e Saturno. Eventi culturali, feste tra amici, brevi viaggi: avrete mille occasioni per divertirvi come meglio credete. Nel lavoro, ovviamente a chi tocca, tutto evolverà in modo quasi perfetto, procedendo secondo i vostri soliti programmi. Chi potrà, deciderà di godersi questa giornata di sabato senza pensare a impegni e problemi vari. In amore ogni promessa è debito: se avete assicurato al partner di voler trascorrere l’intera giornata solo voi due insieme, cascasse il mondo dovrete mantenere la parola! Sereni, rilassati e di ottimo umore, imparare a essere meno rigidi con voi stessi vi gioverebbe moltissimo.