L'oroscopo del fine settimana 9 e 10 aprile prevede un Leone più disponibile in ambito sentimentale per via di questo cielo sereno, mentre per il Capricorno sarà un weekend controverso per quanto riguarda le emozioni. Infine, in nativi Gemelli dovranno cercare di capire quali saranno le loro priorità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 9 al 10 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo prevede la Luna in quadratura, e Venere non sarà più dalla vostra parte, dunque andateci piano con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro invece riuscirete a fare passi in avanti grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: periodo convincente in amore secondo l'oroscopo del fine settimana. Tra voi e il partner ci sarà un'intesa decisamente migliore grazie alla Luna e Venere, anche se sarebbe opportuno non fare subito il passo più lungo della gamba. Nel lavoro bilanciate bene le energie che avrete a disposizione, perché con Marte in quadratura arrivare a fine giornata non sarà semplice. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale sotto le aspettative per voi. Nel prossimo periodo dovrete guardarvi le spalle da Venere, ma soprattutto, dovrete capire ora quali sono le vostre priorità. Sul posto di lavoro sarà meglio rimandare certi progetti, perché non possono più aspettare.

Voto - 6️⃣

Cancro: è arrivato il momento di mettere in mostra tutte le vostre doti sentimentali. In questo weekend, la Luna e Venere saranno dalla vostra, e vi permetteranno di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro non sempre avrete le giuste intuizioni considerato che Mercurio è in quadratura.

Lasciate fare agli altri i lavori che richiedono abilità mentali. Voto - 8️⃣

Leone: finalmente il vostro cuore si aprirà a nuove emozioni ora che Venere non vi darà più fastidio. Certo, forse dovrete aspettare la persona giusta affinché proviate le giuste emozioni, ciò nonostante è arrivato il vostro momento. Sul posto di lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Vergine: purtroppo per voi le cose non vanno al meglio. Sul fronte sentimentale Venere rende le cose difficili da gestire tra voi e il partner. La Luna in sestile vi aiuterà come può, ciò nonostante meglio non pretendere troppo. Sul fronte professionale studiate al meglio la situazione prima di buttarvi in progetti che possono rivelarsi difficili per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend sotto le aspettative per voi nativi del segno. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, e Venere non sarà più a vostra disposizione. In amore dunque, attenti a come andrete a gestire la vostra relazione di coppia. Settore professionale nel complesso discreto, anche se quei lavori di tipo mentale al momento non fanno per voi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: vita di coppia che si farà nuovamente interessante a partire dal prossimo fine settimana. Con la Luna e Venere dalla vostra parte, sarà possibile progettare un futuro migliore per voi e per la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete adatti per guidare una squadra, e farete del vostro meglio per portare a casa buoni risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non così eccezionale secondo l'oroscopo del fine settimana. Venere si troverà in quadratura, e i rapporti con il partner potrebbero farsi un po’ tesi. Settore professionale tutto sommato discreto grazie a Marte e Mercurio, ma attenzione a come andrete a gestire le vostre risorse. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana controverso per quanto riguarda i sentimenti.

Da una parte ci sarà la Luna in opposizione, dall'altra Venere in sestile. Non sarà dunque semplicissimo interpretare al meglio la vostra relazione di coppia. Qualche difficoltà anche in ambito lavorativo a causa di Mercurio, ma con Giove e Urano favorevoli dovreste riuscire a cavarvela. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo convincente in ambito amoroso per voi, anche se Venere non sarà più nel vostro cielo. Single oppure no, avrete ancora tanti assi nella manica per riuscire a avvicinarvi alla vostra fiamma e strappare un sorriso. Sul posto di lavoro ci penseranno Marte e Mercurio a darvi tutto il necessario per raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: vita di coppia che torna al centro della vostra vita secondo l'oroscopo.

Ora che Venere e la Luna sono dalla vostra parte, è arrivato il momento di fare tutto il possibile per sentirvi il più legati possibile alla persona che amate. Se siete single è tempo di fare audaci conquiste. Sul posto di lavoro non vi mancherà nulla per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣