Per tutti i segni zodiacali sta per prendere il via un'altra giornata, quella del giovedì che precede la Pasqua. Per molti ci saranno novità e cambiamenti in amore e nel lavoro e anche nuove esperienze tutte da vivere. Approfondiamo le novità astrologiche con l'oroscopo del 14 aprile 2022.

La prima sestina astrale

Ariete: in amore la giornata aiuterà i single del segno nelle nuove conoscenze e potranno nascere delle nuove relazioni. Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare, provate ad agire adesso e probabilmente otterrete delle risposte.

Toro: per i sentimenti in questa giornata potreste andare incontro a delle discussioni con la persona amata, gestite al meglio le parole.

Nel lavoro siete alla ricerca di nuove conferme che però al momento non arrivano.

Gemelli: a livello amoroso la giornata porterà momenti di passione nella vita coppia, quindi sfruttate al meglio le prossime ore. Nel lavoro, per chi ha iniziato qualcosa di nuovo da poco, ora arriveranno le prime conferme.

Cancro: in amore avrete la possibilità di superare alcune questioni che erano rimaste in sospeso, la vita di coppia è in ripresa. A livello lavorativo vi state impegnando di più in questo momento e i risultati arriveranno.

Leone: a livello amoroso a breve ci sarà la necessità di prendere una decisione nella vita coppia, per questo motivo iniziate fin da ora a ragionare insieme. Nel lavoro i nuovi incontri sono promettenti.

Vergine: a livello amoroso potreste vivere dei momenti di crisi in una storia, attenzione da questo punto di vista. Nel lavoro alcuni hanno voglia di un cambiamento e di iniziare qualcosa di nuovo.

Previsioni e oroscopo del 14 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore dei dissidi sono stati superati, quindi avrete la possibilità ora di riprendere una storia.

Nel lavoro è una giornata non esaltante quella in arrivo.

Scorpione: a livello amoroso giornata interessante per le storie, arrivano finalmente diversi risultati. Favoriti i single e le nuove conoscenze. Nel lavoro attenzione a qualcuno che potrà essere contro di voi.

Sagittario: per i sentimenti se una storia non sta andando come vorreste potreste anche dire basta.

Sarà necessario aspettare i prossimi giorni per un recupero. A livello lavorativo le prossime ore potranno portare una revisione.

Capricorno: in amore, con le stelle che sono dalla vostra parte, se una persona vi interessa potreste anche farvi avanti. Nel lavoro evitate invece delle scelte azzardate.

Acquario: per i sentimenti le prossime ore potranno portare dei ripensamenti, ci sarà uno stato di agitazione da superare. Nel lavoro le stelle sono della vostra parte e aiutano.

Pesci: in amore cercate di mantenere un certo controllo ed evitare azzardi. Nel lavoro non mancano le novità e le nuove proposte.