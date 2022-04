Si sta avvicinando a grandi passi il weekend di Pasqua: sarà un periodo che porterà cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo di venerdì 15 aprile 2022 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore, a causa della Luna in opposizione, ci sarà un momento di possibili cali, recuperate solo nei prossimi giorni. Nel lavoro, se possibile prendetevi qualche momento di riposo.

Toro: per i sentimenti c'è maggiore energia in questa giornata, supererete definitivamente delle tensioni. Nel lavoro, grazie a Marte nel segno otterrete maggiori risultati.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata invita alla prudenza, non siate troppo diretti. Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi, per questo attenzione alle polemiche.

Cancro: in amore, a causa della Luna in opposizione, potrebbe non mancare qualche momento di tensione. Non mancheranno comunque possibili novità. A livello lavorativo stato di maggiore nervosismo.

Leone: in amore a breve la Luna sarà nel segno, attenzione però a qualche possibile polemica in una storia. Nel lavoro, nonostante un momento di stanchezza, siete comunque pronti a ripartire.

Vergine: per i sentimenti le stelle invitano alla calma, visto che anche diversi pianeti in opposizione potrebbero portare delle difficoltà.

Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi, evitate di prendervela e lasciatevi scivolare le cose addosso.

Previsioni e oroscopo del 15 aprile 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso c'è uno stato di maggiore forza che vi permette di portare avanti idee e progetti. Nel lavoro alcune questioni sono da chiarire, per questo motivo le prossime ore sono importanti.

Scorpione: in amore arriva un recupero importante e il prossimo fine settimana sarà foriero di novità. Nel lavoro i nuovi rapporti che partiranno adesso saranno interessanti.

Sagittario: in amore, a causa di alcune opposizioni vivrete delle fasi di agitazione. Nel lavoro vi è uno stato di maggiore stanchezza e stress.

Capricorno: per i sentimenti fase di recupero grazie alle stelle che sono dalla vostra parte.

Non mancherà occasione per fare qualcosa in più in una coppia. Nel lavoro siete in ripresa e le prossime ore porteranno soluzioni.

Acquario: a livello amoroso le storie di lunga data vivranno dei momenti positivi, i progetti di coppia saranno interessanti. Nel lavoro non mancheranno dei cambiamenti in positivo.

Pesci: in amore, con diversi pianeti favorevoli, da ora arrivano nuove opportunità e i progetti sono favoriti. Nel lavoro il cielo è dalla vostra parte e vi permette di lanciarvi verso nuove esperienze.