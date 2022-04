Mentre il mese di aprile si appresta a chiudere il suo corso naturale, nuovi cambiamenti e novità sono in arrivo per tuti e 12 i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 29 aprile 2022, con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: le stelle sono dalla vostra parte e in questa particolare giornata del mese sfruttate tutto a pieno. Nel lavoro, se avete dei progetti da portare avanti il ​​momento aiuta a realizzarli.

Toro: per i sentimenti il ​​periodo negativo è finalmente alle spalle, ora il futuro è dalla vostra parte.

Nel lavoro non mancheranno delle belle notizie da qui ai prossimi giorni. Tenetevi pronti.

Gemelli: a livello sentimentale non mancano delle nuove soluzioni, in particolare nei nuovi incontri, per i single del segno. Nel lavoro siete meno confusi.

Cancro: in amore possibili tensioni. Non prendetevela con la persona amata per poco. A livello lavorativo le possibilità che partono ora possono portare a dei problemi, per questo motivo meglio evitare incomprensioni.

Leone: per i sentimenti stelle che portano un momento di nervosismo, questo perché ultimamente state parlando poco con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro meglio chiudere eventuali richieste.

Vergine: per i sentimenti, con Venere in opposizione non sarà semplice vivere questa giornata, qualcuno potrà essere contro di voi.

Nel lavoro attenzione alle spese di troppo, programmate bene tutto quello che arriva.

Previsioni e oroscopo del 29 aprile 2022: la giornata

Bilancia: in amore cercate di vivere al meglio una relazione, le tensioni sono da tenere da parte. Nel lavoro è preferibile far finta di nulla se qualcosa non va.

Scorpione: per i sentimenti giornata che potrebbe portare delle riflessioni all'interno di una coppia, possibili cambiamenti radicali.

Nel lavoro vi sentite forti, avete la possibilità di concludere alcuni progetti che avevate in mente.

Sagittario: in amore giornata interessante , le stelle sono dalla vostra parte e vi incoraggiano. Nel lavoro momento interessante che porta soluzioni ad alcune complicazioni.

Capricorno: a livello amoroso, se c'è una richiesta da fare meglio agire entro l'inizio del nuovo mese, in particolare in quelle storie di lunga data che vivono complicazioni.

Nel lavoro meglio portare prudenza in queste ore.

Acquario: per i sentimenti non mancano dei contrasti in una coppia, in particolare nella seconda parte della giornata. Nel lavoro ci sarà la possibilità di risolvere qualche problema.

Pesci: in amore periodo di recupero, in particolare per chi lavora in proprio. Nel lavoro attenzione ad alcune spese che potrebbero essere eccessive.