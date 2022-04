Il weekend si sta avvicinando ed è quindi il momento giusto per conoscere l'Oroscopo per venerdì 29 aprile 2022. Per il Toro e la Vergine è un bel momento, mentre il Leone potrebbe abbandonare il nervosismo che lo circonda da giorni.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale ci possono essere delle piccole incomprensioni che lasciano di cattivo umore, ma con il tempo tutto si risolve. Questo è il momento di analizzare attentamente il comportamento.

Toro: è un periodo molto positivo in amore. Questo è il momento di recuperare la serenità persa nel tempo.

Invece per tutti i single sono in arrivo dei nuovi incontri e qualcosa di magico potrebbe nascere. La situazione lavorativa rimane sempre molto incerta e quindi è il momento giusto per scoprire nuove opportunità.

Gemelli: si deve sempre credere in sé stessi. Per questo segno si preannuncia un periodo molto positivo e tutto questo grazie all'allineamento di Giove e Mercurio. È in arrivo una nuovissima opportunità e questa può essere l'occasione giusta.

Cancro: sono dei giorni molto difficili e in particolare per una questione di cuore. Ci può essere il tanto atteso confronto, però questo deve essere quello decisivo. Durante la giornata ci possono essere dei momenti di tensione, quindi è meglio ripristinare la tranquillità molto velocemente.

Leone: torna finalmente il coraggio che in passato è mancato. Questo è un periodo molto difficile, ma con un po' di calma tutto può sistemarsi.

Vergine: è una giornata molto positiva e questo li metterà di buonumore. Anche nel campo lavorativo si possono raggiungere degli ottimi risultati. Invece nell'ambito sentimentale è arrivato il momento di fare velocemente il primo passo.

La seconda sestina

Bilancia: è arrivato il momento di prendere tutte le rivincite. In questo periodo non manca l'ottimismo e la motivazione, quindi è necessario continuare in questo modo. Grazie al nuovo transito di Mercurio si possono fare molti nuovi incontri, iniziare relazioni e partecipare a situazioni inaspettate.

Scorpione: bisogna avere sempre molta prudenza.

Non si devono mai trascurare le persone che si amano, perché sono indispensabili nel momento del bisogno.

Sagittario: le stelle sorridono al segno e fanno prendere molta più consapevolezza in sé stessi. Ottimo periodo anche per l'ambito lavorativo e sentimentale. Tutti i progetti si realizzano giorno dopo giorno.

Capricorno: Marte e Venere sorridono al segno e portano tante buone sensazioni. In amore è arrivato il momento di vivere delle grandi emozioni. Inoltre questo può essere il momento giusto per pensare a qualche progetto importante.

Acquario: il segno ha tutti i pianeti a proprio favore. L'intraprendenza è sempre premiata e soprattutto nel lavoro. Bisogna analizzare sempre molto attentamente ogni situazione.

Pesci: continua il momento negativo per una relazione passata. Questa giornata può essere trascorsa con molta leggerezza, anche grazie al passaggio di Venere.