L'oroscopo di domani è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 30 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere il pensiero dell'Astrologia in merito all'imminente inizio weekend? Si prevede una giornata particolarmente fortunata per alcuni segni, per altri invece poche le speranze di portare a casa soddisfazioni importanti. Tra i fortunati spicca sicuramente il Toro, supportato da una splendida Luna in ingresso nel settore e subito in positiva congiunzione al Sole, già presente in loco.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 30 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 30 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 30 aprile mette in chiaro che potreste sentirvi un po' giù di tono. Per vivere in serenità questa giornata, si dovrà rinunciare al dettaglio: non mettete i puntini sulle cose e non cercate peli nell'uovo. Prendete gli eventi con fermezza valutando man mano cosa fare. Dribblate eventuali atteggiamenti del partner senza replicare. Vi converrà di restare tranquilli evitando di litigare inutilmente: scegliete la via del silenzio, per il bene di tutti. Single, è vero che la situazione in cui vi trovate vi sta mettendo a dura prova ma, per la vostra serenità mentale, dovreste provare a controllare le emozioni mantenendo quindi la calma.

Se vi agitate troppo potreste peggiorare le cose: cercate nelle persone care un punto di riferimento a cui aggrapparvi, senza sfogare però, su di loro eventuali frustrazioni. Nel lavoro, anche se gli impegni professionali dovessero aumentare o assumere connotazioni particolarmente intricate, riuscirete sempre ad affrontarle con slancio, abilità e intraprendenza.

Prenderete in considerazione solo gli aspetti pratici, come del resto è vostra abitudine.

Toro: 'top del giorno'. Ecco una meravigliosa Luna nel segno! In campo sentimentale, creatività e buon gusto saranno in pole position per affermare i vostri principi. Un progetto regalerà tanta soddisfazione, anche se dovrete insistere parecchio.

Alla resa dei conti sarà l'intelligenza e il buon gusto a vincere la partita. Il partner nelle vostre mani sarà pieghevole come cera: metterà da parte il piglio aggressivo e mostrerà solo passione e tanta voglia di amare. Single, complice la Luna, potrete contare su una giornata di relax, ma non per questo priva di interessi. Potrete guardarvi attorno con ottimismo e scoprire opportunità per successi personali. Incontrerete persone che non vedevate da tempo, andrete alla ricerca di stimoli nuovi che potranno regalarvi un brivido d'insolito piacere. Nel lavoro, sarà un giorno magico per i creativi: trasformerete gli stimoli e le informazioni dei cinque sensi in qualcosa di unico e intrigante.

Una piccola opera d'arte o almeno un progetto pieno di fascino, vi porterà guadagni.

Gemelli: ★★★. Pecchereste di eccessivo ottimismo se pensaste che i problemi si risolvono su due piedi, però un pizzico di fiducia in questo momento riveste tutto di una luce diversa. In amore, se non siete in vena di socialità, parte della responsabilità è da addossare al vostro carattere. In particolare potreste avere a che fare con dubbi, timori, malumori e scontentezze, il che vi indurrà a rintanarvi in casa, lontani dalla vita attiva. Sarete concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi finendo per trascurate tutto il resto. In molti casi difficilmente vi dimostrerete disponibili allo scambio con le persone del vostro giro.

Single, situazione abbastanza delicata o quanto meno confusa per molti. Il periodo sottotono ma non solo, potrà rendere movimentata la vostra esistenza, creando una continua alternanza di fatti positivi e altrettanti spiacevoli. Nel lavoro, non sono prevedibili grosse crisi, tuttavia qualcosa continua a non quadrare nella vita professionale.

Oroscopo di sabato 30 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, la dolcezza che saprete dimostrare alla persona che avete accanto vi avvicinerà sempre di più al suo cuore. Merito di una stupenda Venere, che promette un'ottima fusione emozionale. Non mancherà neanche l’intreccio passionale: farete della vostra unione un modello di perfezione.

Single, un giorno decisamente importante nel quale riuscirete a porre le basi per una rivoluzione sentimentale mai tentata sin d'ora. Improvvisamente, vi aprirete a nuovi rapporti e non proprio con i soliti amici. Riuscirete ad emanare un ottimismo che mai aveste pensato di avere. Avanti, buttatevi senza paura nel party delle emozioni e vedrete che un successo inaspettato coronerà i vostri sforzi. Se credete che le stelle vi stiano propinando la solita routine, dovrete ricredervi: un incontro nuovo e divertente animerà la vera gioia della vostra vita, molto presto. Nel lavoro, la situazione sarà scorrevole per portare a termine una trattativa in corso, potenziare i vostri guadagni e far fruttare il denaro.

Leone: ★★★★. Ci voleva proprio la Luna in Toro per farvi ritrovare una disposizione d’animo allegra e leggera. Successo discreto in società con gli affari in lieve risalita vele. Un buona girandola di appuntamenti, visite e telefonate che non lascerà un attimo di respiro. In amore, le stelle vi infonderanno una buona carica di passione, così la giornata diverrà vivacissima e ricca di sorprese intriganti ma solo verso la fine. E se da poco avete iniziato una convivenza, lasciatevi pure andare, perché i sentimenti che provate per chi amate sono veri e sinceri: questo rapporto durerà sicuramente a lungo, lo dicono le stelle! Single, una persona che credevate di aver perduto potrebbe ripresentarsi.

In altri casi potreste fare colpo su una persona con un grande charme e questo potrebbe significare l'inizio di un rapporto capace di portare a vivere la vostra vita più serenamente del solito. Nel lavoro, gli astri parlano chiaro: progetti e sogni andranno bene a patto che si tratti di cose realizzabili, non impossibili.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 30 aprile, vede un periodo molto positivo per molti del segno. In campo sentimentale godetevi con serenità questo giorno di festa, ovviamente con le persone speciali della vostra vita. Venere garantirà un clima sereno e rilassato per tutta la giornata. Dopo un periodo di turbolenze e instabilità, sembra che la situazione sia tornata alla normalità: potrete essere felici insieme a chi amate.

Single, sarà una una giornata davvero coi fiocchi. Tanta la benevolenza stellare, e non capita tutti i giorni; quindi, non dovete fare altro che approfittare del momento. Per i nati nella seconda decade si prospettano nuovi intrigantissimi incontri, quindi non osate nemmeno dire che vorreste rimanere tappati in casa. Le stelle saranno piene e positive: potreste fare buoni incontri. Allora, chiamate a raccolta gli amici più energici e vivete la notte con allegria. Nel lavoro, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azioni concrete Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati.

